A apenas cincuenta metros de la pasarela que separa la zona seca de la zona devastada por la DANA en Valencia, hay unas alquerías, viejas casas para trabajar la huerta. Ya no tienen ganado y aperos agrícolas, pero no están deshabitadas en absoluto: encierran una escuela de jazz que lleva treinta años enseñando a miles de personas cómo coordinarse y comunicarse. Ahora, ya una semana después, encontramos a una docena de personas pacientemente despegando partituras manuscritas que están a punto de perderse, música que no está registrada en ningún otro sitio.

Por allí encontramos a muchos alumnos que acabaron siendo profesores, como Martina Sabariego, contrabajista, guitarrista y compositora, a quien escuchamos en el podcast: «Fui profe tres años, vivo en Estados Unidos gracias a Sedajazz... y ahora estoy aquí limpiando Sedajazz».

Están viviendo una avalancha de solidaridad, en parte porque están en la primera edificación al bajar de la 'pasarela de la esperanza', pero quienes más han venido son personas vinculadas a la historia de la escuela. Su fundador, Latino Blanco, tiene que compaginar una de las giras más importantes de su carrera con limpiar la asociación a la que ha dedicado su vida.

Voluntarios y compañeros limpiando el desastre Sedajazz

El saxofonista Joan Benavent cuenta en el podcast su vivencia salvando algunas pocas cosas del impacto del agua y pasando la noche en el piso de arriba, rodeado de un lago de agua salvaje e imparable. Su compañero Juan Tamarit llegó ya al día siguiente, y desde el primer momento alaba la capacidad de coordinación de los voluntarios, comparándolo con la que hace falta para escucharse y responderse en el jazz.

Este colectivo que se considera familia inició un crowdfunding por una pequeña fracción de lo perdido, y en dos días la respuesta rebasó toda expectativa. Tanto, que están desviando las nuevas donaciones a otras instituciones del barrio de La Torre y las demás poblaciones arrasadas.