El dj Axel Boman, invitado estrella al próximo Guateque

El sueco Axel Boman, dj y productor de música house y uno de los fundadores del sello Studio Barnhus y que junto a John Talabot forman el duo Talaboman, es uno de los invitados estrella a esta temporada de Guateque.

El artista que recorre el mundo entero para pinchar en los clubs y festivales más importantes de la escena electrónica como son Coachella, Paradise City Festival, Sonar, Primavera Sound, Mutek o MadCool entre otros nos ha concedido una pequeña entrevista con motivo de su visita este sábado 5 de octubre para la próxima cita guatequera.

-¿Conoces las Islas Canarias? ¿ya has estado antes?

-No, será mi primera vez. Pero Canarias ha sido un destino popular entre los suecos más mayores, desde los años 60. Incluso en los 80 se hizo una película bastante graciosa llamada «Sällskapsresan» (El vuelo chárter), que tenía lugar en un destino ficticio de Gran Canaria llamado Nueva Estocolmo.

-¿Qué esperas del público de Guateque?

-¡Que baile con mi música! Pero eso es lo que espero que ocurra siempre. Pero tengo especial ganas de hacer este set, porque tengo mucha música nueva.

-¿Cuáles serán las próximas publicaciones en tu sello, Studio Barnhus?

-Habrá álbumes de Matt Karmil y MLiR, un EP de Barnt, Gold Panda & Fort Romeau, Mayurashka, Ari Bald & CJ Scott.

-¿Estás trabajando actualmente en un nuevo proyecto con Talaboman?

-Pues ahora mismo no, pero tenemos muchos proyectos sin acabar para los que me encantaría encontrar tiempo y seguir explorando.

El dj Axel Boman, que también es uno de los fundadores del sello Studio Barnhus. C7

-Recorres el mundo actuando tanto en grandes festivales como en clubes, ¿tienes preferencia por alguno de los dos?, ¿hay algún festival o club donde hayas actuado recientemente donde hayas disfrutado especialmente o al que tengas especial cariño?

-Hace poco cerré una noche del 25º aniversario de Mutek Montreal. Fue una de esas noches en que se alinean los astros. Las cuatro horas de música pasaron volando, en un gran teatro antiguo con el público bailando sin parar. Fue una experiencia preciosa e importante para mí.

-Con tantos años de experiencia en la industria musical, ¿cómo consigues mantener la inspiración y hacer que tu sonido siga evolucionando?, ¿hay algún artista o tendencia emergente reciente que te haya llamado la atención?

-Cada vez colaboro más en el estudio con otros músicos y vocalistas, y creo que ese es el método que más me inspira para mantenerme activo. También tengo una amplia red de personas con las que comparto música, pero sigo comprando muchos vinilos en tiendas FÍSICAS REALES, además de en bandcamp, etc. Las tendencias van y vienen; yo cada vez escucho más dub y reggae antiguos, y me inspiro en las bellas técnicas de grabación antiguas.