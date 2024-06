Quiénes son Sangre y Queso, los asesinos a sueldo de 'La casa del dragón'

Jorge Zarco Lunes, 17 de junio 2024, 17:49 | Actualizado 18:03h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

'La casa del dragón' estrenó en la madrugada de este lunes su segunda temporada con el primer episodio, disponible en Max. Ha sido un regreso tranquilo, en el que los miembros de cada bando del reino esperan órdenes para atacar. Una primera entrega en la que se han dado a conocer nuevos personajes que tendrán importancia en la trama de la serie.

El último capítulo de la anterior tanda de capítulos terminó con una desafiante mirada de Rhaenyra, que se acaba de enterar de la muerte de Lucerys. Si muchos pensaban que se iba a vengar inmediatamente, estaban equivocados, puesto que la reina legítima abandonó Rocadragón para buscar los restos mortales de su hijo. Sin embargo, en el regreso a su fortaleza (en el primer episodio de esta temporada), la hija de Viserys ha sido contundente: «Quiero a Aemond Targaryen».

En esta entrega, Daemon ha sido el encargado de llevar a cabo esas represalias y se ha infiltrado en la capital del reino contactando con dos hombres que deben llevar a cabo el encargo, y a los que los seguidores del libro en el que se basa la serie ya conocían, un miembro de la Guardia de la Ciudad y un cazador de ratas. Previamente se les había visto por el castillo real y aunque no se habían escuchado sus nombres, sí sus motes, Sangre y Queso, dos hombres conocidos por sus actos atroces.

Tienen órdenes de Daemon de decapitar a Aemond, responsable de la muerte de Lucerys. Queso conoce como nadie los secretos de la Fortaleza Roja y los túneles secretos, pero al no encontrarse Aemond en sus aposentos, centran su atención en Jaehaerys, el pequeño sucesor de Aegon.

Después de que se hubiera presentado al heredero junto a su hermana melliza Jaehaera, con ambos dormidos en su cama, Sangre y Queso amenazan a su madre la reina Helaena, para que les desvele cuál de los dos es el varón. Tras conocer la información, Sangre descuartiza a la criatura.

Diferencias con el libro

Esta brutal secuencia es diferente a la que se muestra en el libro 'Fuego y Sangre' de George R.R. Martin. Queso era cazador de ratas de la Fortaleza Roja, por lo que conocía todos los pasadizos secretos y puertas escondidas. No obstante, no tenía conocimiento de ningún paso secreto que le permitiera entrar en el Torreón de Maegor más que el puente levadizo que se fija sobre un foso seco lleno de estacas afiladas, por lo que no podía llegar a los aposentos reales.

Usando un pasaje secreto, Queso guiaba a Sangre hasta la habitación de Alicent Hightower. Dentro, Queso ató y amordazó a la reina mientras Sangre mataba a su doncella. Luego esperaron a que la reina Helaena llegara con sus hijos para su visita habitual antes de dormir. Cuando la reina Helaena aparece junto a sus tres hijos, los asesinos la obligan a elegir a cuál de sus hijos matarían. Helaena nombró al más joven, Maelor, pero Sangre mata al príncipe Jaehaerys en su lugar, cortando la cabeza del niño de un solo golpe. Después, los asesinos huyeron con la cabeza del príncipe. Sangre fue capturado dos días después y de Queso no se supo nada.