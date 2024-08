Ocho series para ver después de 'La Casa del Dragón'

Tamara Villena Valencia Martes, 6 de agosto 2024, 14:29 | Actualizado 14:41h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

El hueco que deja 'La Casa del Dragón', como pasaba con su predecesora, no es fácil de suplir. Aunque esta segunda temporada no ha recibido las efusivas reacciones en crítica y audiencia que despertó la primera entrega, es innegable que el fenómeno 'Juego de tronos' ideado por George R.R. Martin es tan único como adictivo. Sus seguidores han estado ocho semanas dándole al play a los nuevos capítulos de esta precuela que adapta la novela 'Fuego y sangre' y narra la caída en desgracia de la dinastía Targaryen, aunque el dilatadísimo relato de la lucha de dragones -un intento de Max de alargar al máximo una de sus últimas joyas- y el 'glow down' de personajes como Daemon Targaryen parece que han ido dejando por el camino las ganas con las que muchos recibieron su estreno.

No obstante, y aunque llenar la ausencia semanal de 'La Casa del Dragón' no es tarea fácil, en el catálogo de las plataformas de 'streaming' hay un buen puñado de títulos entre drama, fantasía y épica medieval que pueden ayudarte a superar el vacío y que no pares de darle a 'Siguiente episodio'.

1 Disney + 1 temporada 'Shogun'

'Shogun' es la nueva producción estrella de Disney + estrenó a finales de febrero su primera temporada y ya ha logrado posicionarse como uno de los grandes títulos de la temporada. La miniserie, dirigida por Jonathan van Tulleken, ha arrasado en las nominaciones a los Emmy, liderando con nada menos que 26 candidaturas, tres más de las que ha conseguido la aclamada 'The Bear'. Su historia, nivel de producción y fidelidad a la hora de representar la cultura japonesa le ha valido los elogios de crítica y audiencia.

Basada en la novela homónima de James Clavell, traslada al espectador al Japón feudal del siglo XVII, una era de guerras civiles intestinas y de cambio político y social. Aunque muchos no han tardado en compararla con 'Canción de Hielo y Fuego' y la consideran la 'Juego de Tronos' japonesa, el propio director rebatía asegurando que una comparación con 'Succession' o 'House of Cards' sería más acertada: «Es un mundo peligroso en el que la violencia sale de la nada, pero el peligro real son las maquinaciones. Una conversación puede ser tan peligrosa como cualquier otra cosa», aseguró a la BBC. Una premisa que, no obstante, también podría aplicarse a la perfección a 'La Casa del Dragón', por lo que sus seguidores disfrutarán de esta nueva joya de recreación histórica, lucha y entresijos por el poder.

2 Amazon Prime Video 4 temporadas 'The man in the High Castle'

¿Qué pasaría si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Bajo esta premisa arranca 'The man in the High Castle', una producción creada y producida por Amazon Studios que pasó bastante desapercibida tras su estreno en 2015. Cuatro temporadas después la serie ponía el punto final en 2019 a una historia que ha ido ganando fama y reconocimiento a posteriori, después de que muchos diesen con ella en el catálogo de la plataforma de 'streaming'. Es la adaptación de la novela homónima de Philip K. Dick, todo un emblema de la ciencia-ficción literaria cuyas historias han inspirado películas como 'Blade Runner' (1982), 'Desafío total' (1990) o 'Minority Report' (2002). Está producida por Isa Dick Hackett, hija del propio escritor, y desarrollada por Frank Spotnitz (aunque abandonó tras la primera temporada) y Eric Overmyer.

Nos traslada a una Alemania nazi que alcanza el control sobre la bomba atómica antes que Estados Unidos y derrota a los Aliados junto a Japón, dividiéndose la costa este y oeste y dejando una zona intermedia 'neutral' que acaba siendo un anárquico y descontrolado Lejano Oeste. La serie arranca en los años 60, cuando la sociedad ya ha normalizado el desenlace del conflicto, en una Nueva York dominada por los nazis y California bajo el control nipón. La historia, moldeada como ucranía, consigue innovar y sorprender al espectador con un guion que se aleja de la novela original para alargar su universo narrativo.

3 Max 1 temporada 'La conjura contra América'

Siguiendo con la historias alternativa, 'La Conjura contra América' parte de la novela homónima de Philip Roth, escritor clave de la literatura estadounidense del siglo XX. La producción ha sido adaptada por David Simon, por lo que lleva el signo de calidad del creador de algunas de las grandes joyas de HBO como 'The Wire', 'Show me a Hero', 'The Deuce', 'Treme' o 'Generation Kill'. El también productor y guionista, además de ser un experto en dar forma a series y moldear títulos de éxito, es en retratar la política desde múltiples frentes. Y eso es una de las cosas en común con el universo de Martin, por lo que darle al play a 'La conjunta contra América' te quitará el gusanillo de politiqueo al que Poniente nos tiene acostumbrados.

La miniserie, de seis episodios, construye un relato alternativo de Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, con la elección en 1940 de Charles Lindbergh como presidente y su acuerdo con Adolf Hitler para virar el gobierno estadounidense hacia una progresiva escala antisemita. Para un niño que crece en el seno de una familia judía, la elección de Lindbergh es solo el primer golpe que amenaza con arrasar la seguridad de todo su entorno.

4 Netflix 2 temporadas 'Kingdom'

Sin duda, otra de las claves de 'Canción de Hielo y Fuego' es su asombrosa capacidad para retratar cómo las élites de poder ignoran el peligro hasta que este amenaza su burbuja. 'Kingdom' puede calmar, con un toque medieval y a base de zombies, esa ansia apocalíptica de quienes echamos de menos a los caminantes blancos y batallas de fuego que arrasan con la civilización. Esta serie surcoreana, dirigida por Kim Seong-hun y Park In-je, narra una amenaza viral en plena época feudal, durante la dinastía medieval Joseon de Corea. La producción mezcla historia con acción y fantasía para retratar la expansión de un virus a escala mundial y su trasfondo político, con la población pobre muriendo mientras los ricos disfrutan desde su privilegiado aislamiento.

La serie, que sabe construir bien la tensión, aporta un toque distinto al género de zombies y va ganando peso a la hora de reflejar ese entramado político-social de traiciones e intrigas palaciegas que derrochaba 'Juego de Tronos' (aunque salvando -mucho- las distancias, claro). La cosa está en que los infectados son seres nocturnos que no llevan nada bien las altas temperaturas, lo cual recuerda inevitablemente al ejercito de muertos helados y su eterna amenaza sobre Poniente: «Winter is coming».

5 Netflix 1 temporada 'Katla'

Continuando con seres extraños que salen del hielo, esta producción de ocho episodios es de las que se ve del tirón y te enganchan a la pantalla a base de abundantes cliffhangers. La serie, la primera original islandesa de Netflix es un thriller de drama y ciencia ficción creado por Sigurjón Kjartansson y Baltasar Kormákur, en el que la catastrófica erupción de un volcán subglacial hace que emergan inquietantes misterios que cambian por completo la vida de todo un pueblo de Islandia. Tras el deshielo, elementos extraños que habían sido congelados en el glaciar desde la prehistoria volverán para atormentar a los habitantes de la zona.

Todo arranca con la inesperada aparición de una mujer, desaparecida hace muchísimo tiempo, cubierta de ceniza. Desde entonces, regresos inexplicables e imposibles suceden uno tras otro, mientras los protagonistas tratan de entender qué es lo que está ocurriendo y dan forma a un misterioso drama psicológico construido a fuego lento y con golpes de efecto.

6 Apple TV+ 2 temporadas 'Fundación'

Creada por David S. Goyer y Josh Friedman, esta adaptación de la saga homónima de ciencia ficción de Isaac Asimov (uno de los grandes nombres del género) es una de las series más aclamadas de Apple TV+. Aquí, la conquista por el imperio no se hace a lomos de dragón, sino en el espacio, en una trama que también parte de una profecía y la amenaza de un largo periodo de oscuridad que podría durar milenios, según un psicohistoriador que predice la caída del régimen. Todo comienza con un grupo de exiliados que, siguiendo el plan Seldon, serán la Fundación que intentará salvar la humanidad con un largo viaje, en el que deberán reconstruir la civilización y convertirse en el origen del futuro Imperio. Para ello necesitarán la Enciclopedia Galáctica, un compendio del saber que puede ayudar a conseguir su objetivo y evitar una masacre, mientras el actual Imperio Galáctico busca expandirse por toda la galaxia.

La serie afronta con éxito el reto de trasladar el riquísimo universo ideado por Asimov al formato televisivo y lo hace a fuego lento, con un ritmo acorde a los planes de futuro de sus creadores: ocho temporadas para desarrollar tramas entre las que pasan incluso décadas entre pocos episodios. Pero como viene siendo ya habitual en Goyer y sus adaptaciones -trabajó para Nolan en los guiones de 'Batman Begins' (2005), El caballero oscuro' (2008) y 'El caballero oscuro: La leyenda renace' (2012)-, se toma sus licencias para construir nuevas y disruptivas narrativas a partir de los puntos básicos de la original. Aunque su guion pueda gustar más o menos, su elevado nivel de producción y fotografía demuestra que las adaptaciones de ciencia ficción también se pueden llevar de forma muy digna a la televisión y embobarte como si las vieras en pantalla grande.

7 Amazon Prime Video 4 temporadas 'The Boys'

Con el reciente estreno de su cuarta temporada y el anuncio de un tercer spin-off confirmado por Amazon que se suma a 'Generación V' y 'Diabolical' (se llamará 'Vought Rising' y será una precuela que retomará a Soldier Boy y Stormfront, protagonizados de nuevo por Jensen Ackles y Aya Cash) parece buen momento para incluir esta producción de Eric Kripke entre los títulos con los que puedes hacerte un maratón post dragones.

La serie, que adapta la obra homónima de Garth Ennis y Darick Robertson, pondrá punto final con la quinta temporada, en la que tocará decir adiós a este universo en el que los superhérores, conocidos como Supes, son celebridades corruptas a cargo de la poderosa organización Vought International. La producción sigue al grupo de vigilantes The Boys, que persiguen exponer toda la verdad sobre estos 'héroes' y la corporación que los controla, aunque para ello tendrán que hacer frente a los Siete, otro equipo de superhéroes que no les pondrán las cosas nada fáciles.

8 Apple TV 1temporada 'Silo'

Con 'Silo' y Rebecca Ferguson volvemos a una historia postapocalíptica en el que la humanidad debe sobrevivir a una desastrosa catástrofe que ha hecho completamente inhabitable el mundo. Algo así como Desembarco del Rey después de un cabreo Targaryen. A los últimos diez mil habitantes de la Tierra no les queda otra que permanecer recluidos en un recóndito y centenario silo regido por unas férreas normas de control creadas por Los Fundadores, casi dos siglos atrás. Conseguir vivir en él no será fácil y tendrán que afrontarlo a ciegas, porque un borrón en la historia de la humanidad los dejará sin saber nada de lo que pasó antes de ellos y los obligará a formar su propia ley, cultura y tradiciones.

Durante sus diez episodios, esta distopía con tintes de thriller se va moldeando alrededor del misterio que envuele la creación del silo y si en realidad sus habitantes están siendo engañados o no sobre la habitabilidad del exterior. Creada por Graham Yost y basada en 'Crónicas de Silo' de Hugh Howey, también juega con las estructuras sociales y sus movimientos, centrando su narrativa en una conspiración que va llevando al pueblo a cuestionar a las autoridades.

Y si nada de esto consigue sacarte del universo de Poniente, siempre es una buena opción volver a darle al play a 'Juego de Tronos' y sus ocho temporadas, por mucho que el final siga dejando un sabor agridulce. Porque sí, han pasado cinco años, pero hay cosas que nunca se superan.