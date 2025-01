Comenta Compartir

La palabra libertad se pervierte con fines políticos cada día más, mientras se habla de censura en 'prime time'. Quejarse de no poder decir lo que uno quiere en un programa de televisión de máxima audiencia se antoja contradictorio. La verdadera mordaza se sufre en ... silencio. Hay proyectos que no salen adelante, o se cancelan día a día, por temas ideológicos. Aún estamos esperando la nueva temporadas de 'Antidisturbios', que nunca llegará. Por ello choca que los italianos hayan sacado adelante una serie, ya en Netflix, cuyo título original es ACAB, acrónimo de 'All Cops Are Bastards', léase 'todos los policías son bastardos'. En castellano han suavizado las siglas: 'Desorden público'. Seis intensos episodios protagonizados por un grupo de agentes antidisturbios. Operan, con la porra suelta, en las calles de Roma. Sus problemas emocionales no se quedan en casa y la desesperación se transforma en ultraviolencia.

Viene bien devorar 'Desorden público' mientras leemos en paralelo una novedad en viñetas, 'Policía global' (Garbuix Books), cuyas páginas hablan de la historia de los cuerpos de seguridad a lo largo del tiempo, un invento más reciente de lo que imaginamos. La apuesta italiana va más allá de la visión de Rodrigo Sorogoyen (Movistar +), con puntos en común. Se humaniza a los antidisturbios, cada cual con su caos interior, pero no hay mesura a la hora de reflejar comportamientos denunciables. Se muestra un desahucio a la inversa y se retratan mil y una contradicciones, dejando claro que la violencia engendra violencia. Hay machismo, sexismo y racismo en el cuerpo policial, como lo hay en la sociedad. Difícil de erradicar el odio latente, pero alguien debe señalar el conflicto. Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, en este caso una obra audiovisual.

