«Llevo quince años haciendo series de médicos y no he aprendido nada del asunto»

Con 'House', David Shore (London, Canadá, 65 años) elevó las series médicas a otro nivel. Aquel médico cojo, cínico y adicto a la vicodina, al que tan bien encarnaba Hugh Laurie, permaneció ocho temporadas al acecho de las pesquisas y los rastros que dejan los síntomas de una enfermedad. Ocho años en los cuales el creador, guionista y director recibió un Emmy al mejor guion de una serie dramática por 'Tres historias', uno de los capítulos más memorables de la ficción. Tras cinco años en los que experimentó con otros formatos, este el guionista volvió a enfundarse la bata en 2017 para contar en 'The Good Doctor' la historia de un médico brillante (Freddie Highmore) que estaba dentro del espectro del autismo que ha echado el cierre este año. Ambos logros son más que suficientes para que Shore recibiera este lunes uno de los galardones honoríficos del South International Series Festival, que estos días se celebra en Cádiz.

-Iba para abogado. ¿Llegó a ejercer? ¿Qué le hizo dar el salto a la escritura de guiones?

-Quise ser abogado desde que tuve los doce años hasta la segunda semana en la universidad, cuando me di cuenta que no era para mí. Aún así, continué y practiqué la abogacía durante un tiempo hasta que un amigo que tenía en la universidad me dijo que él solo estaba haciendo esto para contentar a sus padres y que luego se iba a ir a Hollywood. Nunca había pensado en mí mismo como escritor y aquello plantó una semilla en mí que fue creciendo lentamente. En un momento determinado me dije: «Si no lo intento, no lo voy a intentar nunca», así que me tiré a la piscina y me mudé a Los Ángeles. Si no hubiera funcionado, hubiera vuelto a las leyes, pero funcionó.

-Sus dos grandes éxitos son dos series de médicos. ¿Cómo se empezó a interesar por el mundo de la medicina? ¿Cuándo vio que había material perfecto para todo tipo de dramas?

-Te sorprenderíaç lo poco que sé de medicina pese a llevar quince años haciendo series de este tipo. No he aprendido nada. Son series de médicos, las ves en televisión todo el tiempo, pero hay una razón por la que triunfan tanto y es que en ellas las cosas importan, la gente va a vivir o a morir, y el espectador se preocupa por ellos. Eso como narrador te permite contar otras historias sobre esas personas, y aunque el espectador está enfocado en si van a vivir a morir, tú les cuelas otra pequeña historia más silenciosa, quizá de fondo. No escogí conscientemente ir hacia este tipo de historias. Con 'The Good Doctor' vi simplemente la estupenda serie coreana y dije que quería hacer una versión americana, e incluso con 'House' no fue más que estaba interesado en ese personaje y ese personaje resultó ser doctor. Me hubiese divertido más con él si hubiese sido un abogado o un contable, pero quizás no la hubiese visto tanta gente.

-Aunque ambas series son muy diferentes, en las dos los protagonistas son personas antisociales, con pocas habilidades para interactuar con el resto y eso no es muy habitual.

-Creo que 'House' y 'The Good Doctor' se plantean cuestiones filosóficas muy similares acerca de cuál es la mejor manera de abordar la vida, de comportarse, de lidiar con la gente, cómo llegar a ella... Quizá House no se hacía esa última pregunta porque no le interesaba, pero en general planteaban cuestiones similares desde puntos de vista distintos y creo que eso fue lo que me llevó hacia ellos, aunque no sé si lo hice de forma consciente. En cuanto a ese punto antisocial que tienen los dos, creo que en realidad nos representan a todos en algún momento. Todos nos sentimos raritos a veces y ellos son versiones un poco extremas de eso, pero todos estamos tratando de navegar por el mundo y responder estas preguntas que son muy universales y averiguar qué es lo correcto en cualquier situación.

-Nunca ha escondido que House le debe mucho al Sherlock Holmes de Arthur Donan Coyle. ¿Cómo se le ocurrió esa fantástica analogía?

-House nunca fue Holmes pero se inspiró un poco, sino mucho, en el detective y la idea llegó a mí de forma gradual, mientras desarrollaba el personaje. No quería hacer el típico médico que se preocupa por los demás y siempre he sido fan de Sherlock Holmes así que seguí tirando por ahí y descubrí que la pureza intelectual del personaje no tenía que ver tanto con las personas, que sí, como con el misterio, el rompecabezas que hay que resolver. Creo que en esta época en la que todos tienen su verdad, era perfecto encontrar un personaje que estuviera buscando la verdad, que tratara de superar los prejuicios personales, y en este sentido vi en Sherlock Holmes un excelente ejemplo.

-En 2010 la BBC lanzaba su propia adaptación del personaje. ¿La vio? ¿Qué le pareció?

-La vi y me pareción genial. Hablé con sus responsables, alabé su trabajo y ellos elogiaron el mío y estoy muy agradecido. Creo que es porque estamos lidiando con temas similares.

-2004 fue un año fantástico para las series. Coincidieron títulos como 'House', 'Mujeres desesperadas', 'Perdidos' y las series se convirtieron en un fenómeno. ¿Qué cree que sucedió ese año? ¿Cómo ha visto su evolución a lo largo de todos estos años?

-Mira, te cuento esta pequeña historia. Cuando vendimos 'House', ABC estaba interesada en ella, pero al final optamos por Fox. Aquel año ABC lanzó 'Mujeres desesperadas', 'Perdidos' y 'Anatomía de Grey'. Creo que si hubiésemos optado por ABC, aunque las dos series de médicos eran muy distintas, no se si las hubieran emitido a la vez. No creo que nadie en Hollywood sepa lo que tienen hasta se emite y luego buscan teorías sobre los siguientes veinte años. Aquel año fue interesante porque fue un poco loco: todos comenzamos al mismo tiempo y poco antes de eso parecía que la televisión se estaba muriendo. En los años anteriores, no había muchos programas que destacaran, y de pronto, cuatro series. Fue divertido y no tengo una explicación. En cuanto a la evolución, con el 'streaming' las cosas han cambiado. Las series son más cortas y es exponencialmente más fácil hacer series de seis episodios que de 24 como hicimos con 'House'. Eso era lo que más celoso me ponía, nada más. Creo que las cosas están volviendo un poco al pasado y que hay espacio para esa televisión más clásica porque hay cierto apetito por ello.

-Como bien dice tanto 'The Good Doctor' como 'House' tuvieron un montón de episodios y eso es genial porque le permite profundizar en los personajes, pero ¿no es también una tortura?

-Es muy, muy difícil, pero también un placer. Quiero decir, estás profundizando en los personajes durante un largo período de tiempo, lo cual es maravilloso, y también estás contando estas historias individuales dentro de un episodio. Pero en particular lo complicado es no repetirse y encontrar algo nuevo. Es un desafío. Hicimos más de un centenar de episodios de cada serie y, por ejemplo, en 'The Good Doctor' se trataba de encontrar el tema que queríamos explorar para ese año. Así, en una temporada lo colocas como médico, en otra como novio, en otra como jefe. Encontrar esas cosas, siempre es un desafío y cuando el desafío desaparece es el momento de dar por terminada la serie, aunque esa no es la razón por la que la serie ha acabado. Sí es verdad que llega un momento en el que piensas: «Vale, ya hemos contado las historias que queríamos contar». Pero la otra cara de la moneda es que te enamoras de esos personajes y quieres pasar tiempo con ellos de la misma forma que lo hace el público. Disfrutas escribiéndolos. A día de hoy, hay momentos en los que pienso: «Vaya, me gustaría tener al doctor House para escribir». Sucede algo y me gustaría ponerlo en un guion, pero ya no está.

«Cuando alguien menciona a House me pongo feliz»

-¿Es fácil recuperarse de éxitos como estos? ¿Teme las comparaciones venideras?

-No sé, estoy muy muy orgulloso de ambas. Soy consciente de que 'House' fue increíble y todavía no lo puedo asimilar del todo. Sé también que mis nuevas series se van a comparar con las anteriores y no es lo que más me gusta, me gustaría que todo se juzgara por sus propios méritos, pero cuando tienes la suerte de haber hecho algo con ese tipo de éxito, sabes que va a pasar. Amo 'House' y cuando alguien lo menciona me pongo feliz (ríe).

-Al hilo de esto, ¿cuándo es un buen momento para terminar una serie? ¿Le preocupa que un éxito de audiencia acabe desvirtuando los personajes o la esencia de la serie?

-Al principio, en 'House', en una rueda de prensa me preguntaron si sabía cómo iba a acabar la serie y dije que sí, que sabía exactamente cómo iba a acabar. «Una mañana, recibiré una llamada del estudio diciéndome que la audiencia ha bajado y que la serie se cancela». Tuve suerte de que no fue así como acabó. Pero es que históricamente los estudios querían sacar hasta el último centavo de cada programa que tenían. He tenido suerte con ambos programas porque pude terminarlos en mis términos. De todas maneras, hay tanta presión en los finales de las series que creo que es injusto. Estoy orgulloso de ambos finales, pero el programa debería ser juzgado por su totalidad. Sé que otras series han tenido un final horrible y la gente prefiere salir antes de que alguien le empuje. Esa es la realidad. Quiero contar las historias que quiero contar, me alegra que esos personajes estén en el mundo, haber podido jugar con ellos, explorarlos y haber podido decir lo que tenían que decir, pero en cierto punto prefiero irme un poco antes que un poco tarde.

-Algunas de las líneas de diálogo de 'House' se han instalado en el imaginario colectivo o se han convertido en un meme. ¿Es eso trascender?

-Es salvaje, una locura, sí, y no puedo entenderlo por completo, aún estoy tratando de asimilarlo. Mis hijos de vez en cuando me envían algún meme de internet en el que el doctor House representa algo... O sea una persona vio algo y pensó en House, es una locura.

-De un tiempo a esta parte, se han puesto de moda los revivals. ¿Qué sensaciones le provocan? ¿Lo ve posible con algunas de sus series?

-Es demasiado pronto para que 'The Good Doctor' regrese. En cuanto a 'House', amo a los personajes, así que no tengo nada en contra de eso. Terminé la serie como la quería acabar, así que ahí está. Tendría que ser en las circunstancias adecuadas y tendría que tener algo en mente. Aunque dentro de diez años, puede que no tenga nada que ver con eso. Alguien podría traerlo de vuelta de alguna forma, como un 'reboot', pero eso tendría que hacerlo otra persona. Y en cuanto a dónde están los personajes ahora, para hacer algún episodio o película o miniserie, no tengo ninguna objeción a eso. Me encantaría hacerlo, pero tendría que ser creativamente perfecto, y también todos los actores tendrían que estar disponibles, así que es realmente difícil logísticamente y no sé si sucederá. Sería divertido si ocurriera y sé que lo mencionaron en algún momento, pero últimamente no.