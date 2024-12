'Invisible', una fábula fantástica para abordar el acoso escolar

Iker Cortés Madrid Lunes, 16 de diciembre 2024, 23:33 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Resulta cuando menos curioso que la primera canción que suena en dos series que acaban de echar a andar en Disney+ y SkyShowtime sea la poderosa 'Everything In Its Right Place' de Radiohead. Y eso que las ficciones en cuestión, 'Invisible' y 'The Day of the Jackal (Chacal)', no tienen ningún parecido entre sí. «Pues ya no veremos 'Chacal'», bromea Paco Caballero, director de 'Invisible', la serie que adapta la novela homónima escrita por Eloy Moreno y que se estrenó la pasada semana en la plataforma del ratón Mickey.

Organizada en seis episodios, la ficción cuenta la historia de Capi (Eric Seijo), un chico de doce años que acaba de empezar a estudiar en el instituto y sufre un terrible accidente que le ocasiona un severo estrés postraumático. Nadie parece tener más información: ni el colegio, ni sus amigos, ni su familia. Sin embargo, el psicólogo que le trata sí está dispuesto a bucear en su historia y descubrir las razones que le han llevado a esa situación. Poco a poco, Capi comienza a confiar en él y la verdad irá saliendo a la luz.

La música forma una parte muy importante de una ficción que se reviste de fantasía para narrar un terrible caso de acoso escolar. Curiosamente, la selección de canciones se aleja de la música urbana que hoy en día escuchan los chavales de esas edades. «Siempre que empiezo un proyecto, me elaboro una 'playlist' con canciones que me llevan a lo que a mí me transmite el proyecto o las emociones que tengo», explica Caballero. «En 'Invisible', he intentado interpelar al espectador y ponerle en su época de instituto, de ahí toda esa música de los 80, los 90 y los 2000, que tiene este punto un poco melancólico y oscuro. Creo que era ideal para transmitir la atmósfera y el estado emocional de los personajes y no me lo imaginaba con música urbana ya que debía ser algo oscuro, misterioso, emocional y que te atrapara desde el principio», señala.

Cuenta Moreno que inicialmente la novela se iba a convertir en una película, pero dada la cantidad de personajes, puntos de vista e historias a tratar se optó finalmente por un formato seriado. «Cuando me dijeron que iba a ser Disney, fue una alegría muy grande porque la gente de mi quinta ha estado desde pequeñita pegada a Disney», explica el escritor que no niega cierta inquietud en la primera fase del proyecto. «Es que casi nadie está contento con las adaptaciones», se justifica entre risas. Un miedo que se pasó cuando conoció al director. «Paco tenía la intención de hacer una serie muy fiel al libro. Me pasó los guiones antes de rodar, propuse cuatro o cinco cambios, estuve en los rodajes... Los fans del libro pueden estar tranquilos porque la serie es muy fiel a la novela», apunta el escritor.

Ni qué decir tiene que el gran peso de la serie lo llevan los chavales a los que dan vida, además de Eric Seijo, Liv Dobner, Izan Fernández y Diego Montejo. «Vimos a mucha gente y yo viví esto con bastante miedo porque es la primera vez que me enfrentaba a rodar algo con chavales como protagonistas. Lo que más temía era que se perdiera el peso del mensaje, no queríamos que quedara naif o supérfluo», explica el director que se introducía en las sesiones de 'casting' como si fuera un ayudante más, en modo incógnito.

«Necesitaba encontrar la esencia del personaje que yo tenía en la cabeza, así que los molestaba, les increpaba y hacía que se incomodaran un rato para ver cómo reaccionaban y cómo lo sentían», desarrolla. Después vino un trabajo «muy laborioso» con Antonio Domínguez, el 'coach'. «Lo que hemos intentado es que nos contaran ellos cómo vivían el 'bullying' y qué sabían del mismo porque al final su universo es el instituto y quién mejor que ellos para contarlo», describe Caballero.

A cinco centímetros

Ahí radica precisamente la fuerza de 'Invisible'. Caballero coloca la cámara a cinco centímetros de las caras de los actores, trasladando al espectador el sufrimiento de los personajes: la ansiedad que viven, el secreto en torno al acoso, la vergüenza... «Insistimos mucho en que tenían que ser muy responsables con el mensaje y lo han hecho increíble», apostilla.

Cabe preguntar a Moreno si espera que, al igual que con el libro, una serie como esta ayude a chavales que estén pasando por lo mismo. «Estoy segurísimo de que van a surgir casos en los que de pronto algún chico esté pasándolo mal, no lo haya dicho, pero la serie le haga explotar y llorar y contar lo que le está pasando», dice convencido.