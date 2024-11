'From': la nueva 'Perdidos' regresa con fuerza

Borja Crespo Jueves, 31 de octubre 2024, 10:50 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Hace unos días celebrábamos el 20 aniversario del estreno de 'Perdidos', una serie mítica que lo cambió todo. Dos décadas han pasado desde que nos enganchásemos a las tribulaciones de los supervivientes del vuelo 815 de Oceanic Airlines, historia de la televisión. Un avión accidentado se estrellaba en una isla que no aparecía en los mapas. A partir de esta premisa, surgió la magia y uno de los fenómenos audiovisuales del siglo XXI, antes de la explosión definitiva del formato. Teorías, giros, vacilaciones, personajes memorables, delirios y espejismos. El final no fue del agrado de todo el mundo, dio mucho de qué hablar, pero su legado sigue presente en nuestra memoria emocional.

'From', aka 'Origen', es una de las series de misterio del momento, con trazas de horror. Disponible en Max, acaba de estrenar semanalmente su tercera temporada y su éxito va, inevitablemente, ligado a 'Perdidos', título en castellano del material de culto en el cual se mira sin sonrojo. La fórmula es similar, con un reparto coral que cuenta con algún rostro que nos resulta familiar y supone un claro guiño: Harold Perrineau, visto también en 'Z Nation'. Eion Bailey ('Stalker'), Catalina Sandino Moreno ('The Quarry'), Shaun Majumder ('La tapadera'), Avery Konrad ('Honor Society'), Hannah Cheramy ('Colossal') y Simon Webster ('Most Dangerous Game') completan el equipo artístico principal de un cuento inquietante que transcurre en un pueblo maldito, del que no se puede salir una vez lo visitas, no necesariamente por antojo o decisión propia, como ocurre en 'El ángel exterminador' de Buñuel.

'From' es un relato oscuro donde los habitantes del lugar, atrapados y desesperados, ocultan sus secretos mientras rehuyen de una escalofriante amenaza sobrenatural, una suerte de zombis de sonrisa congelada que te atrapan con su verborrea antes de despedazarte. El escenario donde tiene lugar la acción es impredecible, e inexplicable, aunque en esta nueva entrega hay una variante que ya nos anticipaba el final de la anterior sesión: se puede salir al exterior. La tercera temporada empieza con fuerza, con un personaje moviéndose en el mundo real, pensando cómo regresar a auxiliar a sus semejantes: ¿les suena? Estamos ante un thriller dramático con tintes de terror psicológico donde nada es lo que parece.

Ampliar Un fotograma de 'From'.

Nunca se cita el nombre del pueblo de cuyos dominios, aparentemente, no es fácil escaparse. Quien ose pisar las calles cuando reina la oscuridad puede acabar destripado por la legión de criaturas abominables, pérfidos humanos de aspecto entrañable cuyas fauces hielan la sangre, que salen al exterior cuando manda la noche. Stephen King, convertido en prescriptor en su perfil de X, antes Twitter, ha afirmado, contundente, que se trata de una de sus series favoritas. No es de extrañar, ya que la influencia de su obra escrita es evidente: 'La cúpula', 'El misterio de Salem´s Lot', 'The Stand'… Explota algunos lugares comunes, pero el resultado final encuentra su personalidad gracias al desarrollo de los personajes protagonistas, cuyo talante muta según las circunstancias, moviéndose en zonas grises, con decisiones éticamente reprobables para salvar el pellejo.

Los monstruos

Terror puro no hay mucho en 'From', de ahí que la serie esté encontrando una audiencia amplia, pero cuando toca asustar al espectador, no escatima en sangre. Siguen apareciendo llamativas escenas gore y una buena dosis de incertidumbre que atrapa al espectador entregado a este tipo de relatos con un lado siniestro que se apoyan en la tensión generada por una escena claustrofóbica y la reacción de los implicados ante el encierro y la intimidación. Los monstruos no son la única maldición presente en el argumento, también los conflictos que surgen en el grupo, receloso y reservado. El comportamiento de la comunidad ante la adversidad, como en 'La noche de los muertos vivientes' y sucedáneos, puede ser el peor apocalipsis. Ningún lugareño es nativo, apunten el dato: cada familia y vecino procede de un punto diferente de EE.UU. y nadie recuerda exactamente cuánto tiempo lleva aislado.

'From' apareció en su momento sin promoción en el menú de HBO y el boca a boca está funcionando, especialmente entre lo seguidores del género fantástico. Funciona el retrato de un puñado de seres humanos que se ven obligados a convivir en un mismo territorio acotado sin posibilidad de huida, un microcosmos donde el espacio y el tiempo están congelados. Su falta de originalidad es evidente, pero es locuaz en su narrativa, no se hace densa, va dejando pistas sin aturullarse y su retrato de los monstruos amenazantes es estupendo. Cuando el sol de esconde hacen acto de presencia las almas en pena que derivan en depredadores bajo la luz de la luna. Como a los vampiros, no hay que dejarles entrar en casa o te mutilarán cruelmente. Para sortear el peligro hay que cerrar a cal y canto todas las puertas y ventanas y colgar a la vista una piedra con runas que espanta a los demonios noctívoros. El amuleto aleja a los horripilantes seres espectrales. Una especie de chupacabras antropomórfico, letal y perverso.

