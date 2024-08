Emily y María Antonieta reinan en París

Lily Collins, en una escena de la cuarta temporada de 'Emily in Paris'.

Daniel Roldán Madrid Jueves, 15 de agosto 2024, 23:09 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Las plataformas de 'streaming' se han empeñado en que no podamos abandonar París. Después de dos semanas de Juegos Olímpicos en la capital francesa, dos de los estrenos más importantes de la semana transcurren allí. Por un lado, llega a Netflix la primera parte de la cuarta temporada de 'Emily in Paris'; por otro lado, Movistar Plus+ estrena la primera temporada de 'María Antonieta. Además, propuestas para todos los gustos: 'thriller' alemán, misterio mexicano y animación para todas las edades.

15 de agosto Netflix 'Emily in Paris'

Regresa Emily (Lily Collins) con una de las comedias que más alegrías (y seguidores) le ha dado a Netflix en los últimos años. La protagonista vuelve a estar hecha un lío en el plano amoroso. Siente algo por Gabriel (Lucas Bravo), que está esperando un hijo con su ex, y por Alfie (Lucien Laviscount). Una situación que lo único que hace es repercutir en su trabajo y que intenta arreglar, liando todo un poquito más.

Sobre todo cuando Emily y Gabriel trabajan juntos para que él pueda conseguir una estrella Michelin. Netflix estrenó la primera parte este jueves y a mediados de septiembre emitirá la siguiente tanda.

15 de agosto Max 'Klara'

Comedia polaca protagonizada por Izabela Kuna, que da vida a Klara, una mujer de 40 años enamorada de un hombre casado que no le hace ni caso. Sus amigos Wronka y Wotjek son los encargados de ayudar a librarse de sus problemas y de las complejidades de la vida.

16 de agosto Max 'Rick y Morty: el anime'

Rick y Morty se pasan al anime. La culpa la tiene Takashi Sano, responsable de los dos cortos de anime de la popular serie. ¿Qué propone el creador japonés con este científico loco, su nieto y el resto de la familia Smith? Pues que Rick esté más relajado entre multiversos, que Beth ayude a derrocar a una malvada confederación galáctica y que Morty se enamore. Historias que se irán sucediendo a lo largo de diez capítulos en los que Sano y su equipo han podido hacer lo que han querido.

17 de agosto SkyShowtime 'Star Trek: prodigy'

Segunda temporada de esta serie de animación para toda la familia centrada en unos jóvenes alienígenas que se quedan una nave abandonada de la flota estelar para buscarse la vida y vivir un sinfín de aventuras.

19 de agosto Movistar Plus+ 'María Antonieta'

La actriz alemana Emilia Schüle encarna a María Antonieta en esta serie que narra el choque de una joven princesa austriaca que llega a Versalles con apenas 14 años para casarse con el delfín francés, el futuro Luis XVI. En el lujoso palacio deberá adaptarse a su nueva vida mientras teje una red de amistades y colaboradores frente a aquellos que la ven como una intrusa, sin olvidar la obligación de dar un heredero a Francia. Frente a este nuevo y misógino mundo, la princesa usará su arrollador carisma y una obsesión por la moda, que la convertirán en un icono de la época, como armas.

20 de agosto Filmin 'Las semillas del mal'

Alemania después de la caída del Muro. El cadáver de una niña aparece sobre un lecho de flores y con unas misteriosas runas grabadas en su cuerpo. Dos inspectores, una procedente de la antigua RDA y otro de Hamburgo, se hacen cargo del caso para intentar atrapar, en seis capítulos, a un misterioso asesino.

20 de agosto Netflix 'Martes de terror extremo'

Ocho capítulos independientes conforman esta serie de terror tailandesa basada en los testimonios de los oyentes de un programa de radio ('Angkhan Khlumpong'). En el menú habrá secretos familiares, casas malditas o espíritus con muy mala leche.

20 de agosto Netflix 'Accidente'

Nueva serie mexicana para el catálogo del gigante rojo. Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez, Regina Blandón, Alberto Guerra y Macarena García son algunos de los protagonistas del proyecto creado por Leonardo Padrón. Durante una fiesta de cumpleaños de gente adinerada, una tragedia impactará de lleno en la vida de cuatro familias.

21 de agosto Calle 13 'Hudson and Rex'

Sexta temporada de la versión canadiense de esta pareja de detectives de seis patas formada por Charlie Hudson (John Reardon) y su pastor alemán.

Nuevos casos para la pareja más peculiar de la Policía.

Temas

Series de Televisión