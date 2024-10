'La que se avecina' tendrá, al menos, dos temporadas más

Iker Cortés Cádiz Domingo, 27 de octubre 2024, 10:39 | Actualizado 14:15h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

'La que se avecina', la exitosa ficción de Mediaset, contará con al menos dos temporadas más. Así lo han anunciado Alberto y Laura Caballero, sus creadores, en el South International Series Festival, que se está celebrando estos días en Cádiz. La decimosexta entrega, con ocho episodios nuevos, se estrenará en 2025, y la decimoséptima, con otros ocho, llegará ya en 2026. Mientras tanto, aún está pendiente el estreno de la decimoquinta temporada, que desembarcará el 18 de noviembre en Prime Video, el servicio de vídeo bajo demanda de Amazon.

«Estamos encantados de la vida», explicaba esta mañana Alberto Caballero. «Todo lo que ha pasado con 'La que se avecina' es una cosa muy extraña y llega un momento en el que es una cuestión ya de responsabilidad social. Según voy haciéndome mayor, va pesando menos mi interés personal, y más la satisfacción que da la respuesta de la gente a la serie. Cuando agradecen el efecto casi terapéutico que la ficción hace en ellos, pues te ves obligado a hacer lo posible por seguir haciéndola y compatibilizar las necesidades de Mediaset y nuestras propias carreras profesionales para poder sacar adelante esto, porque si no, nos vamos a sentir realmente mal», reconocía el guionista y director. «Estamos en un síndrome de Estocolmo con nuestros fans», resumía divertido.

En la producción de esas dos nuevas temporadas ha tenido mucho que ver Prime Video. Ghislain Barrois, director de la división de Cine, Ficción, Derechos y Distribución de Mediaset España, recordaba que «la colaboración con la plataforma fue vital para que la serie continuará» hace cuatro años. Tan clave es su papel que fue Ricardo Cabornero, director de Prime Video en España y Portugal, quien anunció las dos nuevas entregas de una ficción que ha superado las expectativas de todos. «Al principio, otros compañeros de profesión me decían que la serie, con capítulos de entre setenta y ochenta minutos, no iba a funcionar bien en 'streaming'. Yo creo que si hicieran capítulos de 200 minutos funcionaría igual», explicaba entre risas.

Son diecisiete años ya y quince temporadas y ni siquiera los creadores parecen tener claro cuál es la razón detrás de que la serie siga funcionando como un reloj. «No nos explicamos por qué se siguen viendo una y otra vez los capítulos, por qué las muestras de cariño... Es mejor que si nos hubiera tocado un euromillón. Estamos superfelices», comentaba Alberto Caballero. Dice el creador de la serie que cuando vieron la posibilidad de hacer nuevas tandas de capítulos lo hablaron con los guionistas y con los actores, uno a uno. «Les preguntamos si les hacía ilusión seguir y meterse en este fregado, continuar en esta rueda de hámster maravillosa, y todos dijeron que sí», apuntaba. Y es que Caballero considera que como el de 'La que se avecina' es un caso «tan extraordinario», el deber moral de toda la familia que hace la serie «es seguir viendo qué pasa con esto porque desafía todas las leyes de la física del audiovisual», decía.

Muestra del tiempo que lleva entre los espectadores -su primer episodio se emitió el 22 de abril de 2007-, es que la serie comenzó a grabarse en formato 4:3 y en baja definición. «Hemos pasado al HD, hemos cambiado tres veces las cámaras, dos veces los decorados, de repente aparece el 'streaming'...». Cree Alberto Caballero que la ficción, junto con otras, ha cumplido una función social de «quitarle mucha estupidez al medio». Lo dice porque considera que cuando llegaron las plataformas de vídeo bajo demanda, algunas ellas construyeron una narrativa de «ahora vais a ver series buenas de verdad. Cuando luego las plataformas subieron este tipo de series, curiosamente también fueron de las más vistas».

A su lado, Laura Caballero explicó, además, que la producción de estas dos nuevas temporadas es «importante para seguir dándole tiempo de recuperación a José Luis Gil y que en algún momento pueda volver a la serie». Las palabras hacia el actor, que se recupera del ictus que sufrió en 2021, provocaron los aplausos de los presentes.

«Rebeca vuelve con ganas de dar guerra»

Nathalie Seseña, Nacho Guerreros y María Adánez estuvieron también presentes en la puesta de largo de esta temporada. Seseña, que lleva diecisiete años dando vida a Berta Escobar, contaba que ahora empieza a entender esa frase que dicen los grandes actores y actrices de 'me debo a mi público'. «Es que la respuesta del público es impresionante. Me hace feliz y me anima a seguir poniendo lo mejor de mí en este trabajo. Es un privilegio seguir», decía.

Guerreros, que encarna a Coque Calatrava, describía la ficción como una «pieza fundamental» en su vida y en su carrera profesional. El actor habló de lo feliz que le hace poder compaginar una serie así con su carrera teatral y alabó unos guiones que «milagrosamente, diecisiete años después, me siguen haciendo reír mucho».

La decimoquinta temporada supone además el regreso de María Adánez en el papel de Rebeca, que el viernes fue reconocida con el Honorary SISF Member Award por su carrera televisiva. Esta mañana Adánez repetía que «un cachito de ese premio» pertenece a Alberto y Laura Caballero, con quienes trabajó por primera vez en 'Aquí no hay quien viva'. «Es un absoluto orgullo que sigan confiando en mí», explicaba quien apuntaba a que «Rebeca ha vuelto con muchas ganas de dar guerra».

Siendo una serie tan longeva, es lógico que los actores vayan y vuelvan. La dupla creativa no se lo toma a mal. «Siempre hemos dicho que los actores forman parte de 'La que se avecina' hasta que ellos quieren porque cuando un actor, por lo que sea, se quiere ir, no queremos forzar nada a nadie. Nos puede dar más o menos pena, nos puede provocar problemas estructurales dentro de la historia, pero luego, como la vida da muchas vueltas, te llevas sorpresas. Si a mí hace veinte años me hubiesen dicho que iba a estar haciendo 'La que se avecina' con Loles León, Luis Merlo, María Adánez o Fernando Tejero...».

En este sentido, Alberto Caballero explicó que cuando un actor muestra su interés por volver a la serie, ellos activan los mecanismos para que así sea. «Lo que no hacemos es perseguir a nadie que no quiera volver», zanjó. A esto, sin duda, contribuye que la ficción bordea muy a menudo los límites de lo plausible. «Tiene un rango muy amplio de todo lo que te puedes permitir creativamente a la hora de hacer una serie», dice. Por eso a veces un actor hace de un personaje distinto o hay bromas que remiten a 'Aquí no hay quien viva. «De momento no tenemos prevista ninguna resurrección, pero no las descartamos», concluía.