Recomendaciones de Halloween 2024: Cóctel sangriento de horror y divertimento

'La sustancia', 'Apocalipsis Z: El principio del fin', 'Feed Me', 'Terrifier 3', 'El misterio de Salem's Lot' e 'Hysteria!'.

Por estas fechas se ha estabilizado la celebración de Halloween, otra fiesta en el calendario que permite al ser humano evadirse de la rutina. Los motivos relacionados con el terror inundan los espacios, privados y públicos, alimentando un espíritu pintoresco no exento de sentido del humor donde la sangre se transforma en ketchup o jarabe de fresa. Lo macabro no está reñido con el desparpajo. Toca disfrazarse de algún icono pop fantaterrorífico, repartir golosinas de colores y blandir un hacha de goma en pos de la diversión. Atendiendo a esta imparable tendencia, más jocosa que siniestra, el circuito de exhibición tradicional y las plataformas en 'streaming' acogen lanzamientos que tienen que ver con la temática. Series y películas con sustos, y alguna risa, para condimentar estos días de recreo y vacile. Un nutrido listado de títulos, ideales para ser devorados con un buen cuenco de palomitas dulces y una careta de algún personaje estrambótico popularizado por su tropelías entre sombras, con un cuchillo de plástico en ristre o una motosierra de pega, han sido seleccionados entre la avalancha de estrenos de actualidad. Por supuesto, la oferta de entretenimiento audiovisual bajo demanda se amplía estos días en el ámbito del terror. Cada canal especializado o plataforma de pago cuenta con un listado propio de recomendaciones con el horror por montera.

En las salas de cine

Empezando por la cartelera, el mismo 31 de octubre irrumpe en escena la tercera entrega de 'Terrifier', uno de los últimos grandes fenómenos del género. Vuelve Art the Clown, el payaso asesino cuya estética ya inunda Halloween. La saga ha ido ganando adeptos gracias a un look retro que remite al celuloide gore de los años 80 y 90. El inicio de la saga en formato largo empezó en 2016, aunque su germen está en una antología de relatos macabros, titulada 'La víspera de Halloweeen', donde ya aparecía el primer esbozo del bufón psicópata, un mimo sádico y repulsivo que disfruta haciendo sufrir a sus víctimas -ya fue un cortometraje en 2011-. Estamos ante un slasher de toda la vida, sin atisbo alguno de originalidad, pero los fans acérrimos del fantaterror de siempre están encantados con las fechorías de este singular criminal, con algún poder sobrenatural. Mareos y vómitos en los cines de EE UU, donde ha arrasado en la taquilla, con alguna estampida en mitad de la proyección, han alimentado la leyenda. 'Terrifier 3' se ha podido ver en festivales como Sitges o la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, donde el personal ha disfrutado de lo lindo contemplando las barrabasadas hemoglobínicas del clown maldito. Más de dos horas de hachazos, mutilaciones y anatomía desatada. No apta para estómagos débiles, su consumo es recomendable con un buen chute de humor negro como el carbón.

Mientras 'La sustancia', de gozosa degustación, sigue programada en algunas salas, al igual que la recomendable 'El llanto', deudora de la señera 'It Follows', entra en la parrilla de las salas de cine 'Tu sangre', una producción nacional modesta que propone la enésima historia inquietante con un tablero de ouija de por medio. La semana que viene se estrena la esperada 'Anatema', de Jimina Sabadú, con producción de Álex de la Iglesia, monjas y exorcismo. Tercera película perteneciente a The Fear Collection, tras 'Veneciafrenia' y 'Venus'.

En las plataformas

Vamos con la oferta en streaming de nuevo cuño, empezando por Disney+. Hace escasos días irrumpió en su portada 'Calabaza asesina', un divertimento perfecto para Halloween por razones obvias. Mientras los adornos propios de la fiesta que nos ocupa se extienden por las calles y viviendas de un pueblo de la América profunda, un extraño fruto mutante se cobra su venganza tras ser humillado para el deleite de los humanos. No quiere formar parte de la decoración carnavalesca y decide acabar con todo. En el mismo menú podemos encontrar la divertida 'Mr. Crocket', vista en Sitges. Una entidad maligna que sale de un programa de televisión infantil le busca las cosquillas a los protagonistas de un eficaz divertimento sin excesos.

Prime Video pone la carne en el asador con 'Apocalipsis Z: El principio del fin', producto nacional a mayor gloria, una vez más, de los muertos vivientes. La moda zombi no cesa. También presente en Sitges, basada en el libro homónimo de Manuel Loureiro, describe el viaje de un grupo de supervivientes a través de un mundo hostil poblado por criaturas rabiosas. Nada nuevo bajo el sol, ofrece lo que promete. En Max está disponible otra adaptación, 'El misterio de Salem´s Lot', esta vez con vampiros y Stephen King. Hay quien recuerda poderosamente, vibrando en su memoria emocional, la serie televisiva de Tobe Hooper de finales de los años 70. La renovada propuesta no supera a su antecesora pero funciona mínimamente en manos de Gary Dauberman, responsable de 'Annabelle vuelve a casa'.

Vampiros y satanismo

'Caddo Lake' es otra opción de Max, con producción de M. Night Shyamalan. Una niña desaparece misteriosamente y su búsqueda se complica, hasta el punto de que una sucesión de muertes dibuja un escenario impredecible. En Netflix ya puede verse 'No te muevas', donde una mujer es víctima de un psicópata que le inyecta un líquido paralizante. Debe huir como puede, antes de quedar totalmente apagada. Filmin, por su parte, propone un relato oscuro, 'Feed Me', con canibalismo sobre la mesa. Poco recomendable para mentes impresionables. Por cierto, SkyShowtime ha recuperado 'La piscina', tras su tímido paso por las salas. Morir ahogado es lo de menos en esta efectiva cinta de terror al uso con la marca Blumhouse. Abrimos el melón de las series. De entrada, ha vuelto 'Evil' con una cuarta temporada, uno de los mejores títulos serializados del momento. Se habla de ella como el nuevo 'Expediente X', pero cuenta con méritos propios. Destaca por su frescura y tono inesperado entre tanta oferta. Los protagonistas son una psicóloga escéptica, un proyecto de reverendo con demonios internos y un tecnólogo y manitas especializado en dar explicaciones racionales a todo lo increíble. El trío de detectives paranormales se encarga de encontrar sentido a fenómenos extraños, desenmascarar montajes asombrosos y aplacar exorcismos. Lo suyo es desarmar milagros, plantar cara a los sucesos extraordinarios y señalar enfermedades mentales disfrazadas de posesiones.

Está en el número 1, en Max concretamente, luce la tercera temporada de 'From', ¿la digna sucesora de 'Lost'? Se antoja más terrorífica, pero sabe mantener la tensión, sin excesos, para llegar a una buena audiencia. Los habitantes de un pueblo perdido, atrapados y desesperados, ocultan sus secretos mientras rehuyen de una escalofriante amenaza sobrenatural, unos espectros de sonrisa congelada capaces de despedazarte. El escenario donde tiene lugar la acción es inexplicable. La nueva sesión, recién estrenada, empieza con fuerza. En la misma parrilla nos encontramos con 'Uzumaki, cuyo primer capítulo es excepcional, pero el resto no mantiene el nivel técnico. Traslación a la animación de un manga de horror de éxito de Junji Ito ('Gyo', 'El umbral de los siniestro'), el equivalente en el mundo del cómic a Stephen King en la literatura, las retorcidas viñetas son una genialidad visual. Tan horripilante, o más, se antoja 'No vengas a casa', ofertada por Netflix esta misma semana. Se trata de una tenebrosa producción tailandesa que transcurre en una mansión familiar encantada repleta de secretos y fantasmas. Con la apuesta coreana 'Rumbo al infierno' hace un buen díptico. Ve la luz su continuación, con el retorno de esas criaturas infernales que hielan la sangre y ejercen una extraña justicia sobre los seres humanos. Atención también a 'Hysteria!', disponible en SkyShowtime, una refrescante ida de olla que cuenta con el mítico Bruce Campbell, el rostro y la motosierra de 'Posesión infernal', en el reparto. Una banda de metal satánico se topa con una sucesión de hechos paranormales para el regocijo de los aficionados al terror... ¿y la comedia? Aquí frenamos este derroche de recomendaciones ideales para disfrutar en Halloween. ¡Truco o trato! ¡Serie o película!