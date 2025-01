Unos Goyas basados en hechos reales: etarras, impostores, parricidas y rockeros

La etiqueta de basada en hechos reales gusta. Y el cine español ha tomado buena nota de ello. Convencidos del tirón que tienen en la pantalla los sucesos y personajes verídicos directores, guionistas y productores buscaron en 2024 la inspiración en las hemerotecas. Para llegar a las tramas de algunas de las películas más relevantes del año anterior apenas han tenido que retroceder unas décadas, para otras fue necesario tomar más distancia. Los Goya han sido conscientes de esta circunstancia y la han bendecido. De hecho de las cinco propuestas que optan a la mejor película del año cuatro cuentan con protagonistas que existieron realmente, Manuel Vital, el chofer de 'El 47'; Aranzazu Berradre, la policía de 'La infiltrada' que se inmiscuyó en la banda terrorista ETA; así como los músicos Jota, Florent y May de 'Segundo Premio' y Mauricio Aznar de 'La estrella azul'.

'El 47' Una fotografía del autobús secuestrado

Eduard Fernández, Carolina Yuste, Daniel Ibáñez, Cristalino, Stéphanie Magnin y Pepe Lorente son los intérpretes encargados de recrear a estos personajes. La mayoría de ellos se han colado en las categorías de mejor actor y actriz protagonistas y revelación.

«La realidad siempre es la principal fuente de inspiración, a veces es muy extraordinaria. Es tan rica y variada que tiene una enorme capacidad para sorprendernos», asegura el historiador Honorato J. Ruiz, que destaca que lo de este año en las candidaturas no es una excepción y recuerda que la triunfadora anterior en estos galardones fue 'La sociedad de la nieve', de Bayona, basada en el accidente en avión sobre los Andes al que sobrevivieron un grupo de personas.

Por supuesto que no es una novedad, pero en el caso de esta edición sorprende la cantidad de títulos que surgen de acontecimientos concretos, tales como un movimiento social desatado en plena Transición en Cataluña o una situación insólita que se vivió dentro de uno de los comandos más peligrosos de la historia reciente de España. Son los argumentos de 'El 47' y 'La infiltrada' que, con 14 y 13 candidaturas respectivamente, acaparan las nominaciones a estos premios. Les siguen los biopics musicales 'Segundo premio' y 'La estrella azul', con 11 y 8 opciones a premio. Pero no son los únicos ejemplos.

'La virgen roja', con 9 nominaciones, recupera la historia de Hildegart Rodríguez, asesinada por su madre en 1933. Alba Planas y Najwa Nimri aceptaron la invitación de Paula Ortiz para recrear el funesto final de una de las más brillantes expertas europeas en sexualidad femenina del siglo pasado.

'La Virgen roja' Hildegart Rodríguez y su madre, Aurora Rodríguez, en la vida real

'Marco', con 5 candidaturas, explora en las razones que condujeron a Enric Marco (también interpretado por Eduard Fernández) a inventar que había sido preso del campo de concentración nazi de Flossenbürg y escribir un libro con sus supuestas experiencias allí. Por su parte 'Soy Nevenka', con 4 distinciones, toma como punto de partida la denuncia en 2001 de una concejal de Ponferrada al alcalde de esta localidad por acoso sexual, en unos tiempos en que alzar la voz contra este tipo de conductas causaba reacciones adversas en la sociedad. A Mireia Oriol y Urko Olazabal les correspondió dar vida a los dos representantes políticos.

'Soy Nevenka' Ismael Álvarez y Nevenka Fernández en la vida real

«Es bueno y sano que el cine se atreva a poner nombres y apellidos para contar historias. Todos recordamos trabajos excelentes como 'El reino', de Sorogoyen, en la que todos sabíamos de quiénes se hablaba pero no se nombraban. En eso hemos avanzado», afirma Honorato J. Ruiz, que celebra que se derriben miedos y falsos mitos. Como que las películas sobre ETA no conectan con el público. 'La infiltrada' ha demostrado que es falso. Fue la segunda cinta española más vista en 2024 tras haber logrado más de 1.200.000 espectadores y 8 millones de euros de recaudación, según los datos de la compañía Comscore. «Han pasado diez años desde el fin de la banda terrorista. Que se hagan películas o series sobre aquello es un signo de normalidad», indica el historiador. «Se ha perdido el miedo a meterse en jardines y esto contribuye a la normalización de algunos temas en la sociedad», añade este profesor, que lleva años trabajando las relaciones Cine-Historia.

'La infiltrada' Cándido Sagarzazu Gómez en su traslado a España

«Hay personas que protestan si alguna de estas películas no se atiene con exactitud a los acontecimientos o si obvia o cambia algún detalle. Debemos recordar que son adaptaciones ficticias. No son documentales, aunque conviene recordar que el propio género documental altera la realidad a través del montaje«, alerta Honorato J. Ruiz». En muchas ocasiones el cine de ficción pretende sobre todo entretener, emocionar al espectador, agilizar la narración, y para ello ciertas licencias son comprensibles».

«Al espectador sí que hay que recordarle que está viendo una ficción, que no es ningún documento oficial», añade este profesor que confiesa que hace unos años participó en una encuesta amplia sobre la percepción de sus alumnos sobre distintos hechos reales según su repercusión al ser trasladados a la pantalla y se sorprendió del nivel de influencia de las propuestas audiovisuales. «La gente no suele leer libros de historia, ve películas o series y así se fija un relato que se considera válido. Se construyen discursos hegemónicos dominantes y eso sí me asusta», apunta.

De la realidad a la pantalla

Los trabajos de 2024 basados en hechos reales le generan a Honorato J. Ruiz opiniones diversas. «'La virgen roja' es demasiado onírica y se basa demasiado en lo estético. Hubo una adaptación anterior de Fernando Fernán Gómez, «Mi Hija Hildegart», que en su momento me interesó más». «Con 'Marco' me parece que los directores se han quedado noqueados con la historia y no han sabido aportar nada más de lo que ya habíamos leído, más allá del impresionante trabajo actoral de Eduard Fernández que absorbe toda la fuerza del relato». «'Soy Nevenka' me resulta más respetuosa que muchos de los programas de televisión en los que en su día el asunto se trató. La ficción puede ayudarnos a profundizar sobre aspectos de la realidad que la rabiosa actualidad oculta».

'Marco' Una fotografía de Enric Marco en el año 2005 (AFP)

Si ha de escoger una se queda con 'El 47'. «Me parece la más redonda de todas porque ha dado a conocer aspectos del movimiento obrero y del asociacionismo vecinal durante la Transición, tan poco conocidos, y se adentra en una etapa que ha sido obviada por nuestro cine hasta ahora», admite. «Es bienintencionada y algo edulcorada pero cumple su misión». «Los creadores a veces aciertan y otras no, pero no deben acobardarse. Me preocupa la autocensura motivada por el miedo, ya existen demasiados límites como para ponernos nosotros más», advierte el historiador.

A estos sucesos hay que añadir el desfile de personajes célebres que acabarán formando parte, gracias a su aparición en esas cintas, del imaginario colectivo, pero con una cara muy diferente a la real. Le ocurrirá a Paco Roca, al que interpreta David Verdaguer en 'La casa', obra gráfica que sirvió al autor para reconciliarse consigo mismo y cuya adaptación ha logrado dos nominaciones a los Goya. Al actor Óscar Lasarte le ha tocado defender a Gila en '¿Es el enemigo?', una película que pretende mostrar distintas caras de uno de los humoristas más icónicos de nuestro país, fallecido en 2001.

'La casa' Paco Roca en su estudio

¿Qué mueve a un creador a rescatar a un personaje real como mimbre principal de sus proyectos? En el caso de Paula Ortiz la intención era reivindicar una figura que consideraba que ha permanecido en la sombra pese a su influencia en el feminismo. «Una profesora de la carrera -estudió Filología Hispánica- me contó la historia de Aurora Rodríguez Carballeira y de Hildegart y yo recuerdo la cantidad de explosiones mentales que me provocó», ha declarado la directora, que lamenta que al revisar la vanguardia española se hable de Lorca, Buñuel o Dalí, pero rara vez de Hildegart. Aitor Arregi y Jon Garaño tardaron casi dos décadas en levantar este proyecto. Lo que iba a ser un documental se transformó en una película de ficción en la que aprovecharon el caso real para reivindicar que todos, en menor o mayor medida «maquillamos nuestra realidad».

Eduard Fernández no ha dejado de mostrar su satisfacción por haber podido encarnar a dos personajes tan dispares. 'El 47' le sirvió para admirar a personas que pelearon para que el mundo en el que vivimos fuese hoy en día mejor. «Era gente que luchaba por cosas tan esenciales como el agua, la luz, la escuela o el transporte público… «, reivindica este actor que cuando era niño tomaba esa línea de autobús para moverse por Barcelona. De Enric Marco alaba sus dotes de actor. «Era la persona que mejor contaba lo que ocurría en los campos de concentración porque no había estado nunca y no arrastraba el trauma que le impedía rememorar la tragedia», ha explicado en diferentes entrevistas.

Ir un paso más allá

Una vez vista 'Segundo premio' parece claro que Los Planetas merecían una película, pero este proyecto costó sacarlo adelante. Los miembros del grupo fabulaban con una idea, pero quienes iban a ponerse tras las cámaras ambicionaban otros propósitos. Primero tomó las riendas Jonás Trueba, que no quería centrarse en un biopic al uso sino tomar un hecho relevante en la carrera de esta banda -la grabación del disco «Una semana en el motor de un autobús»- para narrar algo más, cómo una banda de éxito se va descomponiendo. El cineasta abandonó finalmente el proyecto, que fue a parar a Isaki Lacuesta, que se decantó por rescatar algunas leyendas que giran en torno a la formación musical.

'Segundo Premio' Una fotografía de los integrantes de 'Los Planetas'

La idea de rodar una historia en torno al músico Mauricio Aznar surgió hace 10 años, cuando el cineasta zaragozano Javier Macipe conoció en persona a la madre del rockero a la que le quería pedir permiso para incluir uno de sus temas en un cortometraje en el que andaba trabajando. Ella le deslizó un deseo, que comandara una película sobre su hijo y este le tomó la palabra. Pero no lo puso en marcha hasta que no tuvo claro lo que quería contar, cómo a veces hay que abandonar el mundo propio y entrar en otro para conocerse mejor a sí mismo y lo que aspira a ser.

'La estrella azul' Mauricio Aznar en uno de sus conciertos callejeros

¿Qué posibilidades tienen las películas históricas de ganar un Goya? Habría que revisar cuántos filmes basados en hechos reales han logrado estatuilla. Y no hay que irse muy lejos para encontrar ejemplos. El año pasado, como ya hemos mencionado, venció 'La sociedad de la nieve'. Y el anterior 'As bestas', la cinta de Rodrigo Sorogoyen, inspirada libremente en un caso de lo que se denominó terrorismo rural.

Hay que retroceder hasta 2013 para hallar otro caso. El del profesor de inglés Juan Carrión, que logró que los Beatles incluyeran las letras de sus canciones en sus álbumes tras reunirse en Almería en 1966 con John Lennon. Con este hecho como base David Trueba creó 'Vivir es fácil con los ojos cerrados'. 'Camino', la cinta con la que Javier Fesser triunfó en 2008, también está basada en hechos reales, en la muerte de Alexia González-Barros, una niña que falleció a los 14 años tras 10 meses de enfermedad por un tumor maligno. Cuatro ediciones antes un proyecto audiovisual sobre otro fallecimiento, el de Ramón Sampedro, dio pie a la película que a día de hoy sigue siendo la más galardonada de la historia. 'Mar adentro', de Amenábar, venció en 14 candidaturas.

Figuras históricas que valen un Goya

'La niña de tus ojos', la ganadora de 1998 se basó en el rodaje de la película 'Carmen la de Triana', interpretada por Imperio Argentino. 'Amantes' de Vicente Aranda, que destacó en el año 1991, surgió de un crimen real acontecido en Burgos en 1948. Actores como Juan Echanove, Paco Rabal, Óscar Jaenada y Benicio del Toro obtuvieron un Goya por recrear a figuras históricas como Franco, Goya, Camarón de la Isla o Che Guevara. Pilar López de Ayala, y Blanca Portillo, que interpretaron a Juana La loca y Maixabel Lasa, respectivamente, también consiguieron premio por encarnar a personajes reales.

El próximo 8 de febrero la lista puede ampliarse con el sinfín de títulos basados en hechos reales que compiten en la 39 edición de los Goya.