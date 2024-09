Muere a los 89 años la actriz Maggie Smith

I. Cortés Viernes, 27 de septiembre 2024, 14:36 | Actualizado 16:13h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Maggie Smith, la actriz británica que encarnó a la profesora McGonagall en las ocho entregas de la saga de Harry Potter y también a la condesa viuda de Grantham en 'Downtown Abbey', ha fallecido a los 89 años de edad, según informó este viernes la BBC.

La actriz murió en el hospital de Westminster, donde llevaba ingresada varios días, acompañada de su familia. «Fue una persona muy reservada, que estuvo acompañada por sus amigos y su familia hasta el último momento. Deja dos hijos y cinco amados nietos, que están destrozados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela», comunicaba la familia de esta veterana que participó en más de cincuenta películas -la última, 'El club de los milagros' (2023)- y veinte producciones televisivas.

Nombrada dama en 1990 por la reina Isabel II por su contribución a las artes interpretativas, Smith es una de las pocas actrices que ha conquistado los tres grandes premios de la interpretación estadounidense. A lo largo de su dilatada trayectoria, que comenzó sobre las tablas de los teatros en la década de los cincuenta, se hizo con dos oscars, cuatro emmys y un Tony, además de siete baftas y dos globos de oro.

Hija de un patólogo y una secretaria, Margaret Natalie Smith nació en 1934 en Ilford, Inglaterra, y a los cuatro años se mudó a Oxford con sus padres y sus dos hermanos mellizos. Estudió en la Oxford High School hasta los dieciséis años, momento en el que abandonó el instituto para estudiar interpretación en la Oxford Playhouse School. Debutaría en 1952 con la shakesperiana 'Noche de reyes' y durante los años sesenta trabajó en el Royal National Theatre. Fue entonces cuando saltó a la fama al interpretar a Desdémona en 'Otelo', personaje que al que volvería a dar vida en la versión cinematográfica de la misma obra en 1965, dirigida por Laurence Olivier, y que le valdría su primera nominación al Oscar.

El premio de la Academia de Cine de Hollywood no llegaría hasta cuatro años más tarde por encarnar a la maestra poco heterodoxa de una escuela de Edimburgo en 'Los mejores años de Miss Brodie'. No pudo ir a recoger el premio porque ese día estrenaba en el teatro en Londres 'La estratagema de Beaux', dirigida por Laurence Olivier, que no le permitió asistir. Le pareció lógico: «Vio algo en mí, afortunadamente, y supongo que corrió un gran riesgo. No sueles poner una comediante ligera en Otelo». Su segundo Oscar, esta vez por un papel secundario, llegó con la comedia 'California Suite', donde encarnaba a la excéntrica y alcohólica Diana Barrie, una actriz que precisamente no se lleva el Oscar, en una disfrutable cinta que llevó a su coprotagonista, Michael Caine, a decir: «Maggie no sólo robó la película, sino que cometió un hurto mayor», en referencia a la codiciada estatuilla.

Pero para los más jóvenes, Smith siempre será Minerva McGonagall, la bruja jefa de la Casa Gryffindor y profesora de Transformaciones, que acabaría dirigiendo el instituto Hogwarts y liderando la resistencia contra Lord Voldemort en muchas de las batallas que libraron. La propia Smith reconocía que la saga le había cambiado la vida. «Mucha gente pequeñita empezó a decirme hola -contaba divertida-. Esas películas me hicieron muy famosa, aunque no estoy muy feliz por ello. Constantemente tengo a niños pidiendo que les convierta en gato».

Después llegaría Violet Crawley, la condesa viuda de Grantham, a la que encarnó en las series y las películas de 'Downtown Abbey', un papel que parecía hecho a medida para una actriz conocida por sus comentarios mordaces y sarcásticos.

Otros papeles aclamados por la crítica fueron su Lady Bracknell en 'La importancia de llamarse Ernesto' de Oscar Wilde sobre uno de los escenarios del West End londinense, el de una mujer de 92 años que lucha amargamente contra la senilidad en 'Three Tall Women', la obra teatral de Edward Albee, y su papel en 'Gosford Park', la comedia negra que Robert Altman dirigió en 2001, donde precisamente encarnaba a otra condesa que durante un fin de semana en una mansión de la campiña inglesa en los años treinta es testigo de un asesinato, en una película que mezclaba un 'whodoit' al más pulo estilo Agatha Christie con la crítica a la alta sociedad británica.

Smith se casó en dos ocasiones. La primera, en 1967, fue con el también actor Robert Stephens, con quien tuvo dos hijos: los también actores Toby Stephens y Christopher Stephens. La actriz se divorció en 1974 y al año siguiente contrajo matrimonio con el dramaturgo Beverly Cross, con quien estuvo casada hasta su muerte, en 1998.​​

