¿Para qué sirve un Feroz? Pues como todos los premios tienen un valor relativo. Sirven como escaparate si los galardones resultan relevantes-estos cada vez lo son más- pero eso no quiere decir que se vaya a traducir en mayor número de ofertas laborales ... para el distinguido o en audiencias increíbles para las producciones más destacadas. Los Feroz pretendían en sus orígenes -y lo siguen intentando- dar visibilidad a las obras más pequeñas o con menor capacidad para llegar al gran público. No siempre se ha conseguido. También querían respaldar y aupar las series, que entonces no contaban con demasiados lugares donde se las premiase.

Eso ha cambiado en todos estos años, puesto que este tipo de ficciones han ocupado espacios inimaginables hace una década, captando todas las atenciones en los festivales de cine y colándose en palmarés que hasta hace un tiempo solo admitían películas. Por eso a los Feroz no les ha quedado otra que ir adaptándose como han podido a nuevos escenarios y etapas. Muchos otros galardones tendrían que realizar ejercicios similares y buscar una renovación de su lógica. Mientras eso sucede los premios que entregan los informadores de cine y televisión se hallan -en su nueva edición, que se celebra hoy sábado en Pontevedra- ante el reto de clasificar lo mejor o más llamativo visto en pantallas durante 2024. En la selección se colarán títulos que ya han contado con respaldo en otras citas similares, como 'El 47' o 'Querer', junto a otros que no han conseguido un apoyo tan unánime, como 'Salve María' o 'Nos vemos en otra vida', que hubiesen merecido reconocimientos mayores. Y en eso se habrán debatido quienes han votado. En el resultado los que los sigan se toparán con recomendaciones interesantes, con producciones que merecen que se les eche un vistazo.

