Fallece Onliyú, nombre esencial del cómic underground

Adiós a José Miguel González Marcén (Madrid, 1952), más conocido como Onliyú, nombre de referencia, absolutamente incontestable, a la hora de hablar del cómic alternativo en nuestras fronteras. Guionista ante todo, traductor, crítico literario y profesor, entre otras facetas profesionales ligadas a la cultura, su figura es historia de nuestras viñetas. Reconocido principalmente tras su paso por la mítica revista 'El Víbora', una cabecera esencial para entender la contracultura en el siglo XX, especialmente en Barcelona, fue redactor jefe en la señera publicación durante los años 80, además de firmar guiones para artistas fundamentales de la época: 'La edad contemporánea', de Martí; 'Vidas imaginarias', de Laura Pérez Vernetti; 'Los felices 90', de Pepe Boada; 'Venganza', de Juan Moreno… Precisamente el pasado marzo participó en una mesa redonda en el festival GRAF de Barcelona, centrado en el cómic de autor y la edición independiente, donde varios compañeros homenajeaban al entonces fallecido Martí, otra pieza clave de nuestra historieta más rompedora y underground.

Josemi, alias Onliyú, era muy querido en la profesión. Gran conversador, generoso e inquieto, su pérdida ha sido llorada en las redes sociales. «Nunca conocí a nadie que a fuerza de ser tan inteligente resultara tan bondadoso», ha resaltado el escritor Javier Pérez Andujar ('Paseos con mi madre'). «Josemi era el mejor. Era el mejor en ser grande, en ser artista, en entender el mundo y en entender a la gente. Hizo cosas de gigante con una generación de gigantes. Claro que le dio importancia, pero no para lucirse sino para convertirlo en vida. Todo el mundo le quería y él quería a todo el mundo. Ahora es imposible imaginarse el mundo sin él. Es una estafa y una injusticia». «Hasta siempre, Onli, nuestro primer redactor-jefe», se despedían desde La Cúpula, editorial detrás de 'El Víbora'. «Un tipo con un talento infinito que nos enseñó a pasarnos la vida por el arco del triunfo. Contigo se nos va otro trocito de nuestro ser». En sus comienzos también fue testigo del nacimiento de otras publicaciones icónicas como 'El Rrollo enmascarado' o 'Nasti de Plasti'. Tras acabar la universidad, impulsado por su deseo de dar rienda suelta a su creatividad, conoció a grandes compañeros de viaje -Mariscal, Nazario, Gallardo, Laura, Montesol, Ceesepe, Max, el propio Martí...- en una escena cultural efervescente, cuando el franquismo, aparentemente, daba sus últimos coletazos. Por aquel entonces se respiraban aires de libertad, aunque había mucho por construir y la censura todavía apretaba. «Jamás se censuró nada en 'El Víbora'», explicaba en una entrevista reciente, para 'Tiempo de Canarias'. «Era muy curioso porque veníamos un poco de los cómics de sexo, drogas y rock and roll pero cuando fue el intento de golpe de Estado de Tejero, decidimos sobre la marcha hacer un extra salvaje. Empezamos a pedir páginas a todo el mundo desde Estados Unidos, Holanda, Rusia, Australia… y a los quince días salió a la calle mientras todos teníamos el carnet en la boca porque no sabíamos lo que podía pasar».

Onliyú, pseudónimo que define su sentido del humor, cuenta con unas divertidas memorias que se leen con algarabía, 'Memorias del underground barcelonés', un libro de lectura ágil que editó Glénat en 2005. En su páginas refleja la explosión de creatividad de los años 70 y 80. También colaboró en 'Makoki', 'Nosotros somos los muertos' y 'Lardín', además de dirigir la revista 'Globo'. Pertenece a su cosecha, sin el alias en portada, la selección de relatos 'Me parece que nos atacan', de 1979, y colaboró en la escritura de 'Penultimátum', de Tossal Teatre, grupo procedente de Els Joglars, como se explica en el diario de trabajo 'Así hicimos Penultimátum'. Descanse en paz.