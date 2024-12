Iker Cortés Madrid Viernes, 13 de diciembre 2024, 23:36 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

El actor Aaron Taylor-Johnson (High Wycombe, Reino Unido, 34 años) está convencido de que 'Kraven the Hunter', la cinta que este viernes llega a las salas de cine, no hubiese sido posible si el estudio no hubiese aceptado una calificación R, el equivalente al 'no recomendada para menores de 18 años' en Estados Unidos. La decisión no es tan inane como parece. Tratándose de uno de los villanos más carismáticos de Marvel y del universo Spider-Man, dejar fuera de los cines a millones de adolescentes es jugársela, al menos un poco, en términos de recaudación.

«Honestamente, lo intentamos», reconoce el actor, que la pasada semana viajó a Madrid para promocionar la película. «Pero llegamos a la conclusión de que si lográbamos rebajar la calificación hasta el PG-13 no íbamos a hacerle justicia a la historia». Así que sí 'Kraven the Hunter' es bastante más violenta que el grueso de la filmografía de Marvel y, además, sin el toque festivo que 'Deadpool' inocula a su habitual explosión de vísceras.

Sin embargo, Taylor-Johnson no cree que esa sea la razón por la que la película ha sido calificada para adultos. «Mi personaje lidia con muchos traumas, que justifican sus decisiones, pero la historia y los temas que trata acerca de lo que le sucede al personaje a nivel psicológico y mental llevan a una película conducen inevitablemente hacia una película adulta», señala.

El personaje debutó en el número 15 de 'El asombroso Spider-Man', en agosto de 1964, y desde entonces es uno de los enemigos más interesantes del hombre araña. La película, sin embargo, deja esa rivalidad a un lado y se centra en contar los orígenes de este supervillano ruso llamado Sergei Kravinoff, al que da vida un rotundo Taylor-Johnson. La compleja relación con su despiadado padre, interpretado por Russell Crowe, le hace emprender un camino de venganza con brutales consecuencias, motivándole a convertirse no sólo en el mejor cazador del mundo, sino también en uno de los más temidos.

Fue en la trastienda de 'Bullet Train', otro filme de Sony, donde se empezó a cocinar a fuego lento la película. «Leí el guion y vi muchísimo potencial en el personaje», relata Taylor-Johnson, que comenzó una «larga y preciosa conversación» con el director J. C. Chandor y el productor Matt Tolmach acerca del tono que podría tener la película. «Sentíamos que queríamos aportar algo diferente al público. Es una película que puede sostenerse por sí sola. En su núcleo, late una historia tradicional de gánsteres, pero con todos estos elementos y personajes icónicos de un gran tebeo».

Una historia de orígenes

La película explica de dónde vienen la oscuridad y el trauma que rodean al personaje y se inspira en 'Spider-Man: La última cacería de Kraven' (1987), un cómic del que tanto Chandor como Taylor-Johnson son apasionados, que muestra precisamente a Kraven al final de sus días. «Está en un punto muy oscuro de su vida y se suicida y eso hace que te plantees qué es lo que ha sucedido para llegar a tomar esa decisión y cómo estaba al principio de su vida, así que puedes jugar con eso», comenta. Eso sí, siempre supieron que la de la cinta iba a ser una historia de orígenes. «Estábamos tan comprometidos con el personaje que no queríamos comenzar in media res, queríamos llevar al público de viaje con nosotros y que se enamorara del personaje».

A diferencia de otras producciones de la Casa de las Maravillas, 'Kraven the Hunter' apuesta por usar localizaciones reales para dar más verosimilitud a la propuesta. Un realismo que se evapora ante la acción visceral que plantea. «Kraven lucha como un animal, desde el instinto. No se lo piensa dos veces, te arranca la nariz y trepa por la pared. No es la coregrafía de puñetazos de siempre», resume el actor que empezó a hacerse conocido al encarnar a Dave Lizewski, el pardillo metido a superhéroe de 'Kick-Ass' y que en un par de semanas estrenará la 'Nosferatu' de Robert Eggers, donde da vida a Friedrich Harding.

«Me encanta hacer cosas distintas y probar con todo tipo de géneros, creo que es la parte más divertida de mi trabajo, pero siempre lo hago comprometido», señala el actor británico, quien sintió una «gran responsabilidad» por la legión de fans que tiene el villano y por el reto que supone su traslación a la gran pantalla. «En el cómic el personaje es más bidimensional -afirma-, aquí queríamos darle una vida al personaje que lo hiciese realmente más multidimensional y auténtico y en eso nos hemos centrado».

