Todos los personajes que habitan en Almodóvar

¿Existe algún personaje en el universo de Almodóvar que no esté al borde de un ataque de nervios? Posiblemente no. Monjas, policías, presentadores, escritoras, dentistas, abogadas… Ninguno escapa a ese estado natural tan común en el cine del director manchego, experto en construir y moldear a seres vulnerables, emocionales, frenéticos…

Se habla mucho de las mujeres en el cine de Almodóvar pero no tanto de los hombres cuando existe un diverso abanico de personajes masculinos, que sufren, se equivocan, se mojan, naufragan y tratan de sobrevivir en mundos que no siempre les entienden. Hombres trémulos, que tiemblan y se agitan.

Género que fluye

Por Iván Gelibter

Aquellos que no entienden (ni quieren entender) el cine de Almodóvar lo critican bajo la premisa de que solo salen personajes sórdidos. Más allá de que no es cierto y de que los caracteres de género fluido no tienen por qué ser sórdidos, es hora de hacer esta pregunta. ¿A quién no le va a gustar una buena travesti?