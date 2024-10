De la pata de jamón a los estampados: cómo se hace notar Almodóvar

Todas estas particularidades apasionan a los espectadores, tanto españoles como extranjeros, aunque muchos no terminen de comprender lo que cuenta. Pero eso no les disuade para disfrutar de su cine. Francia ha concedido al director todos los honores posibles. Italia acaba de otorgarle su galardón más preciado. Ningún otro cineasta español es tan conocido como él en Alemania. Estados Unidos lleva años intentando seducirlo para que ruede allí.

Almodóvar es un director con una mirada tan única que es muy difícil de imitarle. No es Hitchcock, que es sencillo de tratar de imitar, porque su lenguaje cinematográfico está basado en unos códigos que se usaban antes y se han usado después. La huella de Almodóvar va por otro lado, de legado de lo español. Fuera de nuestro país se identifica su cine como el que cuenta mejor la realidad de España. Y no deja de ser fascinante que el público de cualquier parte del mundo conecte con lo que cuenta aunque no conozca algunas de las referencias. Los españoles sabemos que hay un punto grotesco en sus lecturas, pero el público de fuera no.