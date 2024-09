La película que Amazon no quiere que veas y que ganará la Concha de Oro Producida por Ken Loach, 'On Falling', ópera prima de la portuguesa Laura Carreira, desarma San Sebastián con su denuncia de la precariedad laboral y la deshumanización en un almacén de comercio 'on line'

La directora Laura Carreira y la actriz protagonista de 'On Falling', Joana Santos, en San Sebastián.

Oskar Belategui San Sebastián Jueves, 26 de septiembre 2024, 12:04 | Actualizado 14:56h.

El runrún del festival asegura que 'On Falling' (Al caer) será la Concha de Oro este sábado. Solo dos películas de la sección oficial superan una nota de siete en la quiniela de críticos que elabora 'El Diario Vasco': 'Los destellos', de Pilar Palomero, y el primer largometraje de Laura Carreira, una jovencísima directora portuguesa de 30 años que estudió y vive en Edimburgo. A Jaione Camborda, la autora de 'O Corno' y presidenta del jurado, seguro que le ha encantado este drama protagonizado por una mujer que aborda cuestiones como la precariedad laboral, la soledad, la salud mental, la alienación de las nuevas tecnologías y una crítica feroz al turbocapitalismo.

Tráiler de 'On Falling'.

Su principal escenario es un gigantesco almacén en algún lugar de la fría Escocia en el que trabaja una chica emigrante portuguesa. No se dice que es Amazon, pero el funcionamiento en la nave es idéntico al del gigante del comercio 'on line'. Armada de un lector de código de barras, Aurora camina entre los estantes buscando productos y metiéndolos en un carrito. Si se retrasa, la máquina pita para apremiarle. En los descansos los trabajadores están absortos mirando su móvil. Y si hablan entre sí lo hacen con conversaciones triviales sobre la última serie que han visto.

'On Falling' reproduce un trabajo tan mecánico e impersonal como el de Charles Chaplin apretando tuercas en 'Tiempos modernos'. Los operarios parecen anestesiados y sumisos, resignados a ir enlazando un curro de mierda tras otro. Adiós al compañerismo y ni oír hablar de sindicatos. Los días libres se solicitan a través de una app. Y cuando uno de sus compañeros se suicida, la noticia no parece afectarles demasiado. Hasta bromean al respecto.

Aurora (Joana Santos) vive sin un hogar, porque el piso que comparte con polacos y españoles ni siquiera tiene salón, solo una cocina en la que comer, siempre con el runrún de la lavadora y el móvil en la mano. La propia experiencia de Carreira, que a los 18 años consiguió su primer trabajo en Escocia, nutre el guion. «Fue bastante horrible, incluí muchos detalles pero tampoco quería hacer una película sobre lo malo que es un trabajo y el no poder llegar a fin de mes, sino más existencial, centrada en las crisis por las que todos pasamos», argumenta en San Sebastián.

Joana Santos en 'On Falling'.

Los trabajadores de este 'Amazon escocés' no tienen un interlocutor en su centro de trabajo. No se atiende a sus ruegos y la recompensa de partirse el lomo es... una chocolatina. En una escena desoladora, la protagonista cambia el código de barras de un rollo de cuerda en un pedido, porque sospecha que quizá la han comprado para ahorcarse, como hizo el trabajador con el que cruzó un día dos palabras. El champú que se roba al compañero de piso, la bollería industrial con la que se alimenta... 'On Falling' está repleta de apuntes verídicos de lo que supone hoy ser un joven trabajador en precario en una industria deshumanizada donde manda el algoritmo.

La película es una coproducción entre Reino Unido y España, en la que participa la productora de Ken Loach y la división cinematográfica de Mediapro. Todavía sin distribución en España, su más que probable presencia en el palmarés hará que cobre vuelo tras descubrirse en Toronto y viajar en unas semanas al Festival de Londres. Laura Carreira pone un espejo a una generación que parece haber asumido la falta de expectativas, narcotizada por Instagram y los vídeos de TikTok. Nunca vemos nada de la ciudad en la que vive y trabaja, solo al final descubrimos que hay calles y tiendas de día.

No hay calor humano en 'On Falling', sino un malestar sordo aceptado, que Laura Carreira comunica a través de un notable dominio del sonido fuera de campo y una cámara que parece invisible. «Queríamos conseguir la sensación de sentirse observado», precisa la autora de esta película pequeña y tristona, enorme en su vocación de alertar sobre el estado de las cosas. «Aurora no pide ayuda a nadie, por lo que la única manera de comunicar y enseñar por la que pasaba el personaje era a través de la cámara».