Pedro Almodóvar: «Esta película es una respuesta a los discursos de odio en España»

Oskar Belategui Lunes, 2 de septiembre 2024, 15:36

Pedro Almodóvar fue recibido con una gran ovación por los periodistas que aguardaban en Venecia el primer largometraje en inglés del director español vivo con mayor reconocimiento internacional. El realizador no esquivó el gran tema de 'La habitación de al lado': la eutanasia.

«Esta película está llena de mensajes que quería lanzar muy importantes para mí, como es el caso de la eutanasia», precisó Almodóvar. «El personaje de Tilda Swinton toma una decisión y dice algo así como: 'El cáncer no me alcanzará si yo llego antes'. Ella encontrará una forma de llevarlo a cabo, pero es terrible porque, tanto a ella como a su amiga, que le ayudará en sus últimos días, las tratarán como delincuentes. Y es algo que me parece inadmisible, porque cada uno es dueño de su propia existencia».

Flanqueado de las actrices de su película, Tilda Swinton y Julianne Moore, Almodóvar reclamó una regulación para que los enfermos puedan tener acceso a una muerte digna. «Todos los credos son muy importantes y son un soporte en nuestra vida cuando mueres, pero si no tienes ninguno, si no eres fiel a ninguno de esos credos, atentas contra todos ellos. España es el cuarto país europeo en tener una ley de eutanasia, pero tiene que ocurrir en todo el mundo. Sin que haya una regulación política o judicial, solo con un médico que atestiguara la gravedad del paciente debería ser suficiente».

Tráiler de 'La habitación de al lado'.

En 'La habitación de al lado', una escritora retoma el contacto con una vieja amiga, reportera de guerra, después de años sin saber de ella. Su grave enfermedad consigue que desarrolle una empatía que llegará incluso al extremo de ayudarla a morir. «Esta es una película sobre la empatía y la generosidad, sobre lo profunda que puede ser una amistad para ayudar a alguien», explicó su autor. «Las películas que estoy haciendo son una respuesta a los discursos del odio que estamos oyendo cada día, al menos en España, y en otras partes del mundo».

Y es que los discursos de odio y el auge de la ultraderecha enervan al director. «Igual que el personaje de Ingrid abre los brazos, hagámoslo con esos niños sin acompañamiento que luchan por llegar a nuestras fronteras y para los que la ultraderecha española quieren que el Gobierno mande a la Marina para impedirles que entren», condenó. «Quieren convertirlos en invasores. Es delirante, estúpido y tan injusto… Yo lo que propongo es lo contrario, que si podemos hacer algo en este mundo tan complejo y tan llenos de peligros, lo hagamos».

Para Almodóvar, 'La habitación de al lado' trata sobre un personaje que muere, por lo que establece paralelismos con una sociedad «que también está agonizando». El negacionismo «frente a cuestiones tan sólidas como el cambio climático, que no es ninguna broma» exige actuar para combatirlo. Pese a un discurso que repasó los males de esta sociedad según su opinión, el autor de 'Átame' aseguró ser optimista. En este sentido citó a su amiga, la fallecida escritora Almudena Grandes, y recordó una dedicatoria que le hizo en un libro. «Me puso, Pedro, la alegría es la mejor de las resistencias. La felicidad es el mejor modo de resistir, y tenía razón».

Pedro Almodóvar en el Festival de Venecia.

Por su parte, Tilda Swinton y Julianne Moore se declararon «grandes admiradoras» del cine del realizador español. Para Moore, la experiencia de trabajar a sus órdenes ha servido «para dejar de pensar que la obra de Almodóvar es únicamente algo español». «No me había dado cuenta de que todo es Pedro. Caminando por el set, la primera vez que lo vi y todas las referencias, todos los colores, todos los objetos... pensé '¡Dios mío! ¡Está todo aquí! Hay tanto de él en cada cosa...».

Tilda Swinton considera que el gran logro de Almodóvar es «crear un mundo suyo, pero que el resto puede reconocer». «Pensé que nunca encontraría espacio en su escenario para mí, por la forma en la que me veo y en la que hablo. Y, sin embargo, un día, cuando estaba en el mismo espacio que él, tuve el arrebato de decirle: 'Escucha, aprenderé español para ti'», comentó entre los aplausos de los periodistas,