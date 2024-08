Muere Gena Rowlands, mito del cine independiente y musa de John Cassavetes

Miguel Lorenci Madrid Jueves, 15 de agosto 2024, 11:43 | Actualizado 11:48h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Hace cinco años que la implacable nebulosa de la desmemoria se había apoderado de la mente de Gena Rowlands. Icono del cine independiente y musa del recordado cineasta Jonh Casavetes, su ex marido, la legendaria actriz estadounidense falleció a los 94 años en su casa de Indian Wells (California), en la madrugada del jueves. Con casi siete décadas de presencia en las pantallas, se la recordará sobre todo por su trabajo en 'El diario de Noa'. Ganó cuatro premios Emmy, dos Globos de Oro y tuvo un Oscar honorífico tras haber estado nominada sin éxito en dos ocasiones.

La familia de Rowlands reveló solo hace unos meses que la intérprete padecía alzhéimer desde hacía un lustro. Fue su hijo, el también cineasta Nick Cassavetes, quien lo confirmó en una entrevista con Weekly Entertainment en la que repasaba su trabajo juntos en 'El diario de Noa', el taquillazo de 2004 dirigido por él y protagonizado por Ryan Gosling y Rachel McAdams junto a su madre.

Rowlands interpretaba a Allie, una mujer que padecía esa incapacitante enfermedad neurológica. La abuela de Cassavetes, la actriz Lady Rowlands, también padeció alzhéimer y su lucha inspiró a Gena para interpretar su personaje. «Es increíble lo que vivimos, cómo lo interpretó», dijo el hijo de la actriz fallecida, que también dirigió a su madre en su ópera prima, 'Volver a vivir' (1996).

Encumbrada por sus colaboraciones en una decena de películas con su primer esposo, el actor y director John Cassavetes fallecido en 1989, en su larga carrera fue galardonada con cuatro premios Emmy y dos Globos de Oro. No obtuvo el Oscar, la preciada estatuilla para la que estuvo nominada en dos ocasiones por 'Una mujer bajo la influencia' (1974) y 'Gloria' (1980), ambas dirigidas por John Cassavetes.

La Academia de Hollywood entregó a Rowlands el Oscar de honor en 2015 en reconocimiento a una trayectoria llena de personajes cotidianos con intensos mundos interiores. La actriz recogió el premio en una ceremonia especial en la que también fueron distinguidos el director Spike Lee y la actriz Debbie Reynolds.

De Wisconsin a Nueva York

Virginia Cathryn 'Gena' Rowlands nació el 19 de junio de 1930 en Cambria, Wisconsin. Su padre era banquero y político y su madre, actriz. Llegó a Nueva York en 1950 para estudiar arte dramático en la Academia Americana del Carnegie Hall. Pero dejó sus estudios solo un año después porque no podía sufragarlos. Allí conoció a Cassavetes, con quien entablaría relación cuatro años más tarde. Será su primer marido y padre de sus tres hijos.

Debutó en el cine en 1958 en la película del puertorriqueño José Ferrer, 'Cómo superar el alto coste de la vida'. Seguirían obras de teatro, películas y series de televisión. «Siempre quise ser actriz; leía mucho cuando era pequeña, y eso me reveló que había otras cosas que hacer. Puedes vivir muchas vidas y divertirte mucho y ver muchas cosas», declaró al diario The New York Times en 2016.

Matrimonio tormentoso

Cassavetes y Rowlands se casaron en 1954 y no se separaron hasta la muerte del director a causa de la cirrosis El cine que tanto amaban destruyó un tempestuoso matrimonio que duró 35 años plagado de peleas y desencuentros. John Cassavetes exprimió el talento de su musa, su inquietante belleza. No dudó en utilizar sin complejos situaciones de su vida privada y menudo rodaron en casa para ahorrar dinero.

Rowlands decía que Cassavetes escribió para ella «los papeles más hermosos con los que una actriz podía soñar», desde la prostituta de 'Rostros' (1968) al ama de casa al borde de la locura en 'Una mujer bajo la influencia' (1974). Trabajar con alguien que renegaba de los grandes estudios de Hollywood y su dictadura «era muy emocionante porque toda la responsabilidad del papel recaía sobre tus hombros», afirmaba la actriz que

De la compleja relación de la pareja surgieron películas como 'Rostros', 'Noche de estreno', 'Corrientes de amor', 'Sombras', 'Así habla el amor' y la celebrada 'Una mujer bajo la influencia' junto a Peter Falk -el actor que haría famoso al detective Colombo-, por la que Cassavetes estuvo nominado al mejor director pero también perdió.

Rowlands, que en 2012 se casó con el empresario Robert Forrest. Encarnó su último en 'Six Dance Lessons in Six Weeks' (2014), película no estrenada en España y que coprotagonizada con Cheyenne Jackson.