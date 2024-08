Muere a los 88 años Alain Delon, mito del cine del siglo XX

Oskar Belategui Domingo, 18 de agosto 2024, 07:27 | Actualizado 09:21h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Alain Delon poseía una belleza sobrenatural y un carisma del que la cámara se quedaba prendada. Antes de actuar había vivido en el filo y esa vertiente canalla se quedó para siempre en la mirada felina de un mito del cine europeo. Alain Fabien Maurice Marcel Delone (Sceaux, 1935; Douchy, 2024), protagonista de películas como 'El silencio de un hombre', 'El eclipse', 'A pleno sol' y 'El Gatopardo', ha fallecido este domingo a los 88 años tras una agonía que comenzó en 2019, cuando le fue diagnosticado un cáncer y sufrió dos ictus que le dejaron secuelas, como la imposibilidad de articular frases coherentes, aunque consiguió recuperar algo de movilidad desde entonces. Sus hijos han dado la noticia que el mundo del cine esperaba desde hace meses.

Así, la familia ha remitido un comunicado a la agencia France Presse, rogando privacidad. «Alain Fabien, Anouchka, Anthony y (su perro) Loubo están profundamente entristecidos al anunciar el fallecimiento de su padre. Murió pacíficamente en su casa de Douchy, rodeado de sus tres hijos y su familia.

Delon vivió en 2021 la muerte a los 79 años de Nathalie Delon, su primera esposa y madre de Anthony. Por ella abandonó a Romy Schneider. Aunque solo estuvieron casados cinco años, Nathalie Delon, nacida como Francine Canovas en Marruecos de madre melillense, fue la mujer de su vida. En 1987 llegaría una segunda boda del actor con la modelo holandesa Rosalie ven Breemen, quien le abandonó en 2001. «Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no solo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias. Alain Delon».

Así rezaba la carta que el intérprete hizo pública hace dos años tras pedir en vano a su hijo Anthony que organizara su eutanasia. El protagonista de 'El Gatopardo' solicitó el suicidio asistido en Suiza, país en el que residía (tenía la doble nacionalidad) y donde es legal. Los tres herederos del actor, que tuvo un cuarto hijo con la cantante alemana Nico, mantenían una enconada disputa con la cuidadora de su padre, Hiromi Rollin, a la que acusan de haber abusado de su debilidad para conseguir casarse con él y aparecer así en sus últimas voluntades. Los jueces llegaron a proteger a Delon con una 'tutela reforzada': una persona ajena a sus hijos supervisaba su tratamiento médico y gestionaba las transacciones económicas del actor, poseedor de un patrimonio de 250 millones de euros.

La vida de Alain Delon, en imágenesVer 8 fotos Alain Delon y Romy Schneider.

No es poca riqueza para el hijo de un carnicero, que pasó por un internado y luchó en Indochina antes de que la actriz Brigitte Auber le introdujera en el cine. El protagonista de 'El Zorro' fue un niño díscolo expulsado de varios colegios por mal comportamiento, cuyos padres se separaron al poco de su nacimiento. Vivió en hogares de acogida, ayudó a su madre y su padrastro en una salchichería y se graduó con deshonor en el Ejército tras tratar de robar un jeep. A los 20 años, a mediados de los 50, el futuro de Alain Delon pasaba por ser reponedor en un mercado o camarero. Pero era tan guapo que no podía pasar desapercibido para el cine.

Brigitte Auber, que había trabajado con Hitchcock en 'Atrapa a un ladrón', le conoció en un club de jazz del Barrio Latino.Esa misma noche Delon se fue a vivir a su casa. Auber le presenta a Michèle Courdoue, que presiona a su marido, el director Yves Allégret, para que le dé su primer papel en 'Quand la femme s'en mêle' (Cuando la mujer se involucra) (1957). «Más de cincuenta años después, no olvido lo que les debo a estas dos mujeres», recuerda el actor en su libro 'Las mujeres de mi vida'.

Un año después, el exsoldado se enamora de su compañera de reparto en 'Amoríos', Romy Schneider, y se convierte en una estrella. En 1960 protagoniza dos obras maestras: 'A pleno sol', en la que encarna al amoral Tom Ripley, estafador y suplantador surgido de la pluma de Patricia Highsmith, y 'Rocco y sus hermanos', la crónica de una familia del sur de Italia que emigra al industrializado Milán. Luchino Visconti elige a Delon porque le ve como una suerte del Myshkin, el protagonista de 'El idiota', de Dostoievski, una especie de reencarnación de la belleza.

'El eclipse', de Antonioni; 'El Gatopardo', de nuevo con Visconti'; 'El Tulipán Negro', de Christian-Jaque; 'El silencio de un hombre', de Jean-Pierre Melville; 'Historias extraordinarias', dirigidas por Fellini, Malle y Vadim; 'La piscina', de Jacques Deray; 'El clan de los sicilianos', de Henri Verneuil... Alain Delon se convierte en los años 60 en la mayor estrella del cine francés, saltando con naturalidad del cine de autor al comercial. Rueda con Joseph Losey –'El asesinato de Trotsky' y 'El otro señor Klein', y también con Jean-Luc Godard en 'Nouvelle Vague'.

En los 70 se decantará por un cine de éxito popular –'Borsalino', 'El Zorro'– y encontrará la estabilidad sentimental durante 15 años junto a las actriz Mireille Darc. En sus últimos años nunca volverá a protagonizar una película de enjundia como en su mejor época. La última vez que le vimos en los cines españoles fue en 2008 haciendo de Julio César en 'Astérix en los Juegos Olímpicos'. El título que cierra su filmografía es 'Toute ressemblance' (2019), donde tiene una brevísima aparición haciendo de sí mismo.

Delon fue un personaje controvertido en Francia, donde en 2015 fue condecorado con la Legión de Honor. La Palma de Oro honorífica del Festival de Cannes en 2019 originó cierta polémica por declaraciones previas del actor, amigo de Jean-Marie Le Pen, que había calificado de «contra natura» que dos gays quisiesen vivir juntos. «Si una bofetada es macho, entonces soy un macho», dijo al reconocer que había pegado a mujeres y también recibido bofetadas de ellas. Thierry Frémaux, director de Cannes, le calificó de «monstruo sagrado, una expresión que se inventó para él».

Las declaraciones homófobas, su apoyo a la ultraderecha y a la pena de muerte, y alguna frase salida de tono no han eclipsado el impacto en Francia de la muerte de uno de sus iconos cinematográficos. Un seductor amante de los personajes solitarios y melancólicos en thriller inolvidables, cuya belleza siempre mantuvo una sombra tenebrosa.

