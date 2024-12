Las 10 mejores películas de Sam Peckinpah Recopilamos las obras más destacadas de un director con una mirada muy particular a propósito del aniversario de su muerte

Boquerini Viernes, 27 de diciembre 2024, 18:34 | Actualizado 18:40h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

Se cumplen 40 años de la muerte de Sam Peckinpah (Fresno, California, 21 de febrero de 1925 - Inglewood, California, 28 de diciembre de 1984), un director con una mirada muy particular de las relaciones humanas encuadrda sobre todo en películas de acción y western, que siempre contenían una violencia soterrada hasta acabar estallado en toda su dimensión, generalmente siempre también con niños presentes. Estudió deerecho y se enroló en los marines. Trabajo en teatro como director y productor para después saltar a Hollywood, primero como realizador de telefilmes para televisión, y después como guionista y director de cine. Cineasta sincero y desesperado, sus peliculas o están al límite o llegan al límite. Estas son sus diez mejores películas entre las que están disponibles en plataformas.

10 Disponible en Movistar Plus+ y Filmin 'Clave: Omega' (1973)

Protagonizada por Rutger Hauer, John Hurt, Craig T. Nelson, Dennis Hopper, Chris Sarandon, Meg Foster, Helen Shaver y Cassie Yates. Sin llegar a ser una de las grandes obras maestras de Sam Peckinpah, es una eficaz intriga con el sello del director de 'La huida' o 'Perros salvajes', que hacía aquí su última película: La mujer de un agente de la CIA, es asesinada por dos enmascarados que, según todos los indicios, obedecían órdenes de un poderoso jefe de la Central de Inteligencia Americana. El agente sigue la pista de la organización clandestina Omega, posiblemente vinculada con el KGB.

John Tanner (Rutger Hauer) es un exitoso presentador de un programa de televisión en el que entrevista a personalidades políticas relevantes, su objetivo es denunciar el abuso de poder. Bernard Osterman (Craig T. Nelson) es el productor de su programa, una vez al año John y Bernard pasan unos días de vacaciones junto a dos antiguos compañeros de universidad: Joseph Cardone (Chris Sarandon) y Richard Tremayne (Dennis Hopper). Un día Tanner es llamado por el director de la CIA Maxwell Danforth (Burt Lancaster), quien predica la lucha contra el comunismo; Danforth revela a Tanner que sus amigos son agentes soviéticos que preparan una campaña de desestabilización en Estados Unidos. Las pruebas han sido reunidas por el agente de la CIA Lawrence Fassett (John Hurt).

Tanner desconoce que años atrás la mujer de Fassett, una espía del bloque comunista (Merete Van Kamp), fue asesinada por agentes del KGB con la autorización de Danforth. Fassett descubrió una red de espionaje soviético, conocida como Omega, y está decidido a utilizar a Tanner para revelar su existencia. Tanner tiene problemas con su mujer, Ali (Meg Foster), esta decide marcharse de la ciudad junto con su hijo y no pasar el fin de semana junto a John. Tanner no quiere que su mujer y su hijo se vean envueltos en la trama de espionaje, así que les conduce en dirección al aeropuerto, pero en el trayecto son atacados y Ali y el niño son secuestrados. Fassett interviene y son rescatados sin que sufran daños. Tanner permite que su casa sea cableada, plagada de micrófonos y conectada a un sistema de vigilancia que registrará todo lo que ocurra durante el próximo encuentro con sus amigos. Osterman, Tremayne y Cardone llegan para pasar el fin de semana en la casa de Tanner. La reunión es tensa, Ali tiene una acalorada discusión con la mujer de Tremayne, Virginia (Helen Shaver), y cada uno de ellos se retira a su dormitorio. Tanner se enfrenta después a Osterman, le dice que conoce su implicación con el espionaje soviético, pero Osterman niega la acusación.

Fue la última película de Peckinpah, está basada en una novela de Robert Ludlum, y combina acción, suspenso y thriller político. Contó con un presupuesto relativamente bajo, pese a lo cual reunió a un buen plantel de actores que cobraron menos de su salario habitual por la oportunidad de trabajar con Peckinpah. Su estreno en España tuvo lugar el 19 de Diciembre de 1983.

9 Disponible en alquiler en Apple TV y Amazon 'Duelo en la Ata Sierra' (1961)

Protagonizada por Randolph Scott, Joel McCrea, Mariette Hartley, Ron Starr, Edgar Buchanan y R.G. Armstrong. Un western crepuscular de Peckinpah, que gira en torno a dos viejos pistoleros que se unen para cuidar un cargamento de oro. Las diferentes intenciones de cada uno les llevan a enemistarse. Los dos protagonistas ven cómo la entrada del siglo XX trae nuevas ideas y nuevos conceptos, uno de ellos lo asume, pero el otro no.

Steve Judd (Joel McCrea), un antiguo agente forestal que en su tiempo gozó de una extraordinaria reputación, se ha convertido en el custodio de los diversos cargamentos de oro con destino a diferentes entidades bancarias. Se le encarga el trabajo de extraer el oro extraido de una mina situada en lo más abrupto de una sierra, hasta una de las sucursales del banco para el que trabaja. El cargamento de oro está valorado en varios millones de dólares. Para este trabajo Steve Judd requiere la colaboración de un antiguo compañero de los tiempos en que era agente federal, Gil Westrum (Randolph Scott) y de un muchacho joven llamado Keck (Ron Starr), que con este trabajo inicia una serie de aventuras peligrosas. Lo que Judd ignora es que su viejo amigo tiene un plan para quedarse con el oro, con o sin su consentimiento. Durante el camino los tres hombres se verán involucrados con Elsa (Mariette Hartley), una muchacha que desea escapar de su padre y, luego, con el novio de la joven y sus psicopáticos hermanos.

Tras un enfrentamiento con la MGM, Peckinpah consiguió el control total sobre el metraje y montaje del filme, algo por lo que luchó toda su vida aunque no lo consiguió siempre. La película se estrenó en España el 2 de mayo de 1963.

8 Disponible en Movistar Plus+. 'La Cruz de Hierro' (1977)

Ampliar Imagen de 'La cruz de hierro'. RC

Protagonizada por James Coburn, Maximilian Schell, James Mason, David Warner, Klaus Löwitsch, Vadim Glowna, Roger Fritz y Senta Berger. Peckimpah firma aquí una película bélica, un feroz alegato contra la locura de la guerra, que muestra como, tras la derrota en Stalingrado, un escuadrón alemán lucha por sobrevivir en el inhóspito invierno ruso. Un noble y orgulloso oficial prusiano pide el traslado a esa zona para ganar méritos y conseguir la cruz de hierro, la más alta condecoración del ejército alemán. Pero allí chocará con el jefe del grupo, que desprecia a todo aquel que lucha por la gloria. Una película muy potente, con la violencia habitual del director y con un gran reparto.

La acción tiene lugar en 1943 en el frente ruso de la Segunda Guerra Mundial. El sargento Steiner (James Coburn), un hombre de principios que consigue el respeto de todos por méritos propios, es el encargado de dirigir a los soldados de la Wehrmacht, las fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi. Cuando llegan al frente, toma el mando el capitán Stransky (Maximilian Schell), un prusiano que se entrega en cuerpo y alma a Hitler y a la guerra, y cuya mayor aspiración es ser condecorado con la misma cruz de hierro que ya tiene Steiner. El choque entre ambos no tarda en surgir, pero pronto Stransky descubre que tanto el pelotón de Steiner como el propio sargento pueden servirle para conseguir sus fines. Steiner y Stransky se odiarán desde el primer momento en el que se ven, es la propia guerra la que se revela como un feroz instrumento de traición del ser humano hacia sí mismo. Stransky no muestra dotes de buen soldado en la batalla, pero, cuando se trata de dar órdenes macabras, crudas e injustas, a este capitán no le tiemblan las cuerdas vocales. El conflicto entre ambos, tendrá como telón de fondo los horrores de una guerra que se intuye cada vez más cerca del fin.

La trama está basada en la novela de Willi Heinrich titulada 'The Willing Flesh', publicada en 1956. La película muestra de la forma más real y con toda su crudeza la violencia que se vive en el frente. 'La Cruz de Hierro' se estrenó en España el 1 de marzo de 1978-

7 Disponible en Filmin 'Quiero la cabeza de Alfredo García' (1974)

Protagonizada por Warren Oates, Isela Vega, Gig Young, Robert Webber, Helmut Dantine, Emilio Fernández y Kris Kristofferson. Con un argumento resumido en un título tan contundente como genial, Sam Peckinpah consigue otro interesante e intenso relato lleno de sudor, moscas, sangre y violencia, con un magistral Warren Oates al frente. Un pianista de bar americano y su novia prostituta viajan al submundo mexicano para obtener la recompensa por la cabeza de un gigoló muerto. Una de las películas más violentas de su director, que combina con un lirismo impresionate.

Un poderoso terrateniente mexicano que todos llaman El Jefe (Emilio Fernández), descubre que su joven hija soltera (Janine Maldonado) está embarazada y la obliga a confesar que el padre de la criatura es Alfredo García, a quien preparaba como su sucesor.

Como venganza por la afrenta sufrida, ofrece una recompensa de un millón de dólares a quien lo mate y traiga al rancho la cabeza del cadáver. Dos cazarrecompensas estadounidenses llamados Sappensly (Robert Webber) y Quill (Gig Young), realizan indagaciones en Ciudad de México para averiguar el paradero de García. Entran en un bar donde el gerente y pianista del local, Bennie (Warren Oates), un compatriota, se ofrece a ayudarlos a cambio de una parte del dinero.

A Theresa (Janine Maldonado), la hija de un rico hacendado mexicano apodado El Jefe (Emilio Fernandez), todavía adolescente, la han violado y ha quedado embarazada. El padre es, al parecer, Alfredo García, un antiguo colaborador y amigo de la familia, al que preparaba como su sucesor. El hacendado pide a tres mercenrios, asesinos profesionales, Quill (Gig Young), Max (Helmut Dantine) y Sappensly (Robert Webber), que le traigan su cabeza, por la que frece una recompensa de un millón de dólares. Los tres realizan indagaciones en Ciudad de México para averiguar el paradero de García. Entran en un bar donde el gerente y pianista del local, Bennie (Warren Oates), un compatriota, se ofrece a ayudarlos a cambio de una parte del dinero.. Pronto a los mercenarios se suman secuaces y buscavidas, también en pos de la cabeza del violador. Uno de ellos, Bennie (Warren Oates), va a ver a su novia, una camarera de motel llamada Elita (Isela Vega) que admite haber tenido una aventura con Alfredo García y que este estaba muerto y enterrado desde hace una semana, tras sufrir un accidente mientras conducía borracho. Bennie decide desenterrar el cuerpo, cortarle la cabeza y se la lleva en un cubo con hielo a El Jefe. Pero en el camino, deberá defender la cabeza de los demás mercenarios ávidos de dinero fácil, provocando una serie de acontecimientos de enorme violencia.

Coproducida entre Estados Unidos y México, a medida que el rodaje continuaba en diciembre, las exigencias, tanto físicas como mentales, estaban pasando factura tanto al elenco como al equipo. Para ayudar a aliviar la tensión, Peckinpah y los productores alquilaron un bar local y organizaron una fiesta sorpresa. El rodaje terminó tres días antes de Navidad, y el director se tomó una semana de vacaciones antes de comenzar a supervisar la edición de la película. Un brillante retrato del perdedor, que Peckinpah rodó inmediatamente después de 'Pat Garret y Billy the Kid'. una historia siniestra de norteamericanos en México, la película puede verse también como apéndice de 'Grupo salvaje'. En España se estrenó el 25 de octubre de 1976.

6 Disponible en Prime Video y Filmin 'Junior Bonner, el rey del rodeo' (1972)

Protagonizada por Steve McQueen, Robert Preston, Ida Lupino, Ben Johnson, Joe Don Baker, Barbara Leigh, Mary Murphy y Bill McKinney. Un drama y western tardío en torno a un hombre que ha pasado su vida de rodeo en rodeo y que ahora busca retirarse. Excelentes interpretaciones de Steve McQueen y sobre todo de una Ida Lupino absolutamente conmovedora, con una gran y precisa dirección de Sam Peckinpah, que vuelve a efectuar un retrato de los perdedores. La película muestra el fin de una forma tradicional de honor y la llegada del capitalismo moderno a la frontera occidental. En una escena memorable, Ace y Junior escapan del desfile de rodeo en el caballo de Junior y terminan en una estación de tren desierta donde beben y se desesperan por el estado del mundo y su indigencia.

Junior 'JR' Bonner (Steve McQueen) es un vaquero que viaja de rodeo en rodeo y que ya alejado de lo que fue su mejor momento, aunque él sigue sin admitirlo. Tras una monta fallida con un toro salvaje llamado Sunshine, Junior venda sus heridas y regresa a su casa en Prescott, Arizona, para el desfile y rodeo del Día de la Independencia. Cuando llega, la casa de la familia está siendo demolida por su hermano menor, Curly (Joe Don Baker), un empresario y promotor inmobiliario, para construir un parque de casas rodantes. El mujeriego padre de Junior, Ace (Robert Preston), con problemas con el alcohol, y la sufrida y sensata madre, Elvira (Ida Lupino), están distanciados. Ace sueña con emigrar a Australia para criar ovejas y extraer oro, pero no consigue financiación ni de Curly ni de Junior, que están en quiebra. Después de derribar a su arrogante hermano con un puñetazo, Junior soborna al dueño del rodeo, Buck Roan (Ben Johnson), para que le permita montar a Sunshine nuevamente, prometiéndole la mitad del premio. Buck piensa que debe estar loco, pero Junior realmente se las arregla para lograrlo y esta vez aguanta los ocho segundos completos sobre el toro. Finalmente, Junior entra a la oficina de un agente de viajes y con el dinero del premio le compra a su padre un billete en primera clase a Australia. La toma final de la película muestra a JR saliendo de su ciudad natal, y su éxito montando a Sunshine hace que continúe posponiendo el inevitable final de su carrera en el rodeo.

'Junior Booner' fue una película de encargo para Peckinpah, que el cineasta hizo suya ya que el guión lírico de Jeb Rosebrook, que describía los tiempos cambiantes de la sociedad y los vínculos familiares, atrajo los gustos de Peckinpah. Aceptó el proyecto, preocupado por ser catalogado como director de acción violenta (en aquel momento, 'Grupo salvaje' era su película más famosa y 'Perros de paja' ya estaba rodada y en preparación para su estreno en cines), y buscaba desmarcarse de la violencia y apostar por una película más lírica. Tras pasar por el Festival de San Sebastián, la película se estrenó en España el 30 de octubre de 1972.

5 Disponible en Filmin, y en alquiler en Amazon 'Mayor Dundee' (1964)

Ampliar Charlton Heston y Senta Berger. RC

Protagonizada Charlton Heston, Richard Harris, Jim Hutton, James Coburn, Michael Anderson Jr., Senta Berger, Mario Adorf, Brock Peters, Warren Oates y Ben Johnson. Uno de los grandes westerns de Sam Peckinpah, pese a que los productores alteraron el montaje final que éste director quería para su filme, reduciendo también su metraje. La acción se sitúa en Nuevo México en 1860. Allí el mayor Dundee es un oficial que recibe la orden de perseguir a un indio rebelde que ha cruzado la frontera.

El Fuerte Benlin, en Nuevo México, es arrasado por las bandas de Sierra Charriba (Michael Pate), un indio rebelde que se refugia en México después de cometer sus asaltos en territorio de la Unión. En la última incursión ha tomado como rehenes a tres niños de las cercanías de Fuerte Benlin. El mayor Amos Charles Dundee (Charlton Heston), oficial al mando de un fuerte prisión, desoyendo los consejos de sus compañeros y a las órdenes de sus superiores, se dispone a perseguir a Sierra Charriba, y para ello propone a los Confederados que se encuentran prisioneros en el fuerte procurar su liberación si se unen a él en su persecución de los indios en territorio Mexicano. El grupo está mandado por el propio Dundee y por el capitán Benjamin Tyreen (Richard Harris), que fue su compañero en la academia militar pero que ahora se odian a muerte. Comienza la operación y pronto el grupo deberá dividirse para hacer frente a las escaramuzas de los indios y a la presión de las tropas francesas que operan en México apoyando al emperador Maximiliano. Cuando las bandas indias quedan aniquiladas, Dundee y Tyreen se enfrentan entre sí.

En la película apuntan temas como la violencia contenida o la filosofía del perdedor, muy presentes en la obra posterior de Peckinpah, que aquí cuenta ya con un magnífico plantel de sus actores secundarios favoritos con Warren Oates al frente. La película se estrenó entre nosotros el 8 de noviembre de 1965.

4 Disponible en Filmin 'Perros de paja' (1971)

Protagonizada por Dustin Hoffman, Susan George, Peter Vaughan, T.P. McKenna, Del Henney, Jim Norton, Donald Webster y Ken Hutchison. Una especie de western urbano de Sam Peckinpah que está basado en una novela de Gordon Williams, en el que Dustin Hoffman da vida a un tranquilo matemático que se muda con su esposa a un villa británica llena de personajes que comenzarán a tener un comportamiento desquiciado y terriblemente violento. El protagonista, que en un principio rechaza por completo cualquier conflicto, es arrastrado por su entorno hacia una espiral de destrucción.

Un joven y apocado profesor de matemáticas estadounidense llamado David Sumner (Dustin Hoffman), un hombre pacifista que rechaza cualquier tipo de violencia, deja Estados Unidos para no ir a luchar a Vietnam y se instala con su joven y atractiva mujer Amy (Susan George), a una villa escocesa en medio del campo, que perteneció al padre de ella. David es un matemático enfrascado en sus números, un hombre de ciudad, mientras que su esposa es ser lo contrario, una chica alegre, bella, provocativa e inquieta. Ella presume de su belleza ante los habitantes del pueblo que perciben a los recién llegados como unos extraños, ignorándoles y mostrando su desprecio hacia la pareja. Cuando ella se queda sola en la casa, comienza a ser observada por un grupo de obreros que están arreglando el tejado vecino, a lo que David quita importancia. Pronto la actitud de estos obreros pasará a la intimidación y el abuso, violando a Amy, provocando que el aparentemente tranquilo David estalle en una explosión de violencia que tenía acumulada durante mucho tiempo, con un comportamiento extremadamente salvaje y sorprendente.

A destacar una inquietante y turbadora interpretación de Susan George. Peckinpah planteó un tema muy delicado al mostrar la violencia como algo inherente al ser humano, que se vuelve incluso un acto liberador en casos muy extremos. Como en todas las películas del director, la violencia, muy soterrada al comienzo, va creciendo hasta llegar a un estallido final. La película fue nominada al Oscar a la Mejor Música. Se estenó en España el 27 de diciembre de 1971.

3 Disponible en Prime Video y Filmin. 'La balada de Cable Hogue' (1970)

Protagonizada por Jason Robards, Stella Stevens, David Warner, Strother Martin, Slim Pickens, L. Q. Jones y Peter Whitney. Un western crepuscular, bello, romántico y fatalista que constituye una de las grandes películas de Sam Peckinpah. Narra la odisea de un perdedor, incapaz de adaptarse a los nuevos tiempos, que terminará sucumbiendo ante el progreso, aquí representado por el primer automóvil que llega al oeste.

Un pionero del Oeste, buscador de oro, Cable Hogue (Jason Robards), es abandonado por sus compañeros en medio del desierto, tras robarle el caballo, las provisiones, el agua y el arma. En estas difíciles circunstancias, y cuando está a punto de perecer, el casual descubrimiento de un manantial de agua le salva de la muerte, a la vez que significa el comienzo de un negocio: Compra el minúsculo terreno que rodea al manantial y un banquero le presta el resto del dinero que afianzará el negocio. Cable Hogue siente que ha llegado la hora de emprender una nueva aventura: vengarse de los tipos que le robaron y abandonaron y Cable Hogue monta junto al manantial una parada de diligencias en la que abastece de agua a caballos y pasajeros poniendo los precios a su antojo. Es el único pozo de agua en muchas millas a la redonda y el único lugar capaz de ofrecer al viajero agua abundante y otras comodidades, por lo que es codiciado por muchos y Cable Hogue debe estar siempre alerta para mantener su propiedad.

Los peligros comenzarán para él cuando llegue al lugar una atractiva mujer, una prostituta llamada Hildy (Stella Stevens), que consigue despertar el amor tanto de cable Hogue como de un extraño predicador que ha fundado su propia iglesia, el Reverendo Joshua Duncan Sloane (David Warner) para quién sus predicaciones y consejos no son más que un disfraz para los más turbios manejos. Sin embargo, no será el reverendo quien arrebate la propiedad a Cable, ni sus antiguos compañeros que le abandonaron y que ahora vuelven atraídos por la prosperidad del negocio, sino que el peligro llegará del automóvil, el primer automóvil que aparece en el lejano oeste.

Una película del Oeste que está llena de humor, nostalgia y poesía, destacando el excelente trabajo de su protagonista Jason Robards, que compone un hermoso personaje, al principio favorecido por la suerte cuando todo lo tenía perdido, pero con un fatalismo constante que termina por atraparle. Se estrenó en España el 77 de junio de 1971.

2 Disponible en alquiler en Apple TV y Amazon 'Pat Garret y Billy The kid' (1973)

Ampliar Fotograma de 'Pat Garret y Billy The kid'. RC

Protagonizada por James Coburn, Kris Kristofferson, Richard Jaeckel, Katy Jurado, Chill Wills, Barry Sullivan, Jason Robards y Bob Dylan. El último western de Peckinpah, una recreación de la historia de Billy el Niño, con Bob Dylan, que además de firmar la banda sonora es el tercer personaje, una especie de cronista de la histora, la del sheriff que persigue incansable a un peligroso bandolero. Peckimpah sigue fiel a su estilo, violencia a cámara lenta, niños presentes en las matanzas, personajes complejos…

Pat Garrett (James Coburn), que en otros tiempos había sido compañero de William Bonney, conocido por todos como «Billy el Niño» (Kris Kristofferson), y cabalgó junto a él, ahora se ha pasado al lado de la ley y es sheriff del condado de Lincoln. Defiende los intereses del Gobernador Lew Wallace (Jason Robards) y de los ganaderos del territorio en el que roba y asalta su antiguo compañero. Pocos días después de ser nombrado sheriff, Garrett consigue frustrar un intento de robo de Billy y lo lleva a prisión. Sin embargo, este consigue escapar matando a cuatro hombres. Garrett lo persigue sin descanso durante semanas. Sin embargo, los ganaderos son tan poderosos que algunas cosas escapan de su poder. El trabajo fuera de la ley (pero a su vez dentro de ella) de Pat Garrett, consiste básicamenete en perseguir y conseguir información de viejos amigos y conocidos, y deshacerse así del que alguna vez fue compañero suyo de fechorías tiempo atrás y terminó muerto gracias a un sheriff del condado.

El guion original estaba escrito por Rudy Wurlitzer, y en un principio el director que iba a encargarse de la película era Monte Hellman. Ambos habían trabajado juntos previamente en la aclamada película 'Carretera asfaltada en dos direcciones'. Sam Peckinpah se vio envuelto en el proyecto a través del actor James Coburn, el cual quería interpretar al legendario sheriff Pat Garrett. La película se estrenó en España el 16 de enero de 1974.

1 Disponible en alquiler en Amazon 'Grupo salvaje' (1969)

Protagonizada por William Holden, Ernest Borgnine, Robert Ryan, Edmond O'Brien, Warren Oates, Jaime Sánchez, Ben Johnson y Emilio Fernández. La incuestionable obra maestra de Sam Peckinpah que supone toda una desmitificación del western. Es una película en la que se sintetizan todas las constantes creativas de este director: amistad traicionada, personajes desarraigados y violentos y pistoleros otoñales, a través de la historia de una banda de forajidos en la que será su última misión en un lejano oeste cambiante por el ritmo de los tiempos. En esta dramática lucha entre el nuevo Oeste que surgía con los albores del siglo XX y el viejo oeste que se esfumaba para siempre.

Una banda de forajidos, liderados por Pike Bishop (William Holden), disfrazados bajo unos uniformes militares acuden a San Rafael, una pequeña ciudad en la frontera de Texas, dispuestos a asaltar el banco local. Pero Deke Thronton (Robert Ryan), un antiguo cómplice de Pike, ahora al servicio de la compañía del ferrocarril, les espera y les tiende una emboscada. Cuando Pike y los suyos se dan cuenta, ya es demasiado tarde. Se organiza un tiroteo en el que mueren muchos civiles. Pike y sus hombres descubren que los sacos que han robado contienen chatarra y no oro. Se ven obligados a cruzar la frontera y refugiarse en México, donde ofrecen sus servicios a Mapache (Emilio Fernández), un general rebelde. Por encargo de él, asaltan un tren cargado de municiones y armas. La operación funciona a pesar de Deke Thornton que no cesa en su persecución. Tras la operación, Mapache no siente ninguna necesidad de pagar lo prometido a Pike y los suyos, y toma como rehén a Angel (Jaime Sánchez), uno de los hombres de Pike, dejando a sus soldados que lo torturen. Pike y sus compañeros en vez de abandonar a Angel a su destino, movidos por su propio código del honor entran en el campo de Mapache. Es el comienzo de una verdadera masacre con Pike y sus camaradas y Mapache y los suyos disparándose mutuamente.

Peckinpah acentúa el tono desesperadamente romántico de la historia, buscando el contraste con el estallido final de violencia, tan habitual en todas las películas de este director. Su estilo narrativo incluye las habituales ralentizaciones de escenas y el montaje fragmentado. Excelente utilización del formato panorámico y reparto brillantísimo. Peckinpah montó la película con una duración de 190 minutos, siéndole suprimidos 52 por parte de los productores. La película fue nominada al Oscar en las categorías de Mejor Guion Original y Mejor Música. Su estreno en España se produjo el 19 de enero de 1970.