Las 10 mejores películas no animadas de Disney que llegan a Filmin

Tras haber incorporado los clásicos de la MGM, La Universal, la Sony y la Warner, la plataforma Filmin incorpora este 1 de octubre un puñado de clásicos no animados distribuidos por Disney, son películas de la 20Th Century Fox, estudio comprado por Disney que se hizo con la propiedad de todo su fondo de catálogo. No están todos los grandes clásicos de la Fox ('Viaje alucinante' sigue sin estar disponible), pero estos son los 10 clásicos más imprescindibles que se podrán ver a partir de este día 1 de octubre en la plataforma:

10 'Julia' (Fred Zinneman, 1977)

Protagonizada por Jane Fonda, Vanessa Redgrave, Maximilian Schell, Jason Robards, Hal Holbrook, Rosemary Murphy y Meryl Streep. Basada en las memorias de Lillian Hellman, autora de grandes éxitos teatrales, personaje al que da vida Jane Fonda ('Klute', 'Descalzos en el parque') que en aquella época estaba intensamente implicada en protestas políticas en su país y tenía fama de actriz difícil. El productor de la cinta, Richard Roth, apostó fuerte no sólo por ella sino por el polémico dúo que formó con Vanessa Redgrave, quien entonces era militante trotskista declarada y defensora de la causa palestina. La dramática historia de una profunda amistad entre dos mujeres, una amistad que, mantenida durante más de 40 años, se puso a prueba en la Alemania de 1937.

La escritora Lillian Hellman (Jane Fonda) rememora a Julia (Vanessa Redgrave), una amiga de la infancia con la que el destino acaba reuniéndola en un arriesgado viaje por la Alemania nazi poco antes de estallar la II Guerra Mundial. Su relación de más de cuarenta años con Julia se pone a prueba en 1937 cuando a petición de Julia, Lillian tendrá que transportar dinero destinado a ayudar a refugiados de la dictadura del III Reich. Atascada en su trabajo como escritora, y por recomendación de su pareja, el escritor de novela negra Dashiell Hammet (Jason Robads)t, Lillian Hellman viaja a Europa para reencontrarse con su amiga de la infancia, Julia, y poder terminar allí el texto que tiene entre manos y sobre el que no consigue avanzar. La crítica situación que se vive en el viejo continente en aquellos años hará del viaje una experiencia inolvidable que quedará posteriormente reflejada en sus obras. Julia es el retrato de una amistad y de un momento histórico en el que se entrecruzan los movimientos políticos, culturales y militares de la época con la relación de dos mujeres que sufren en sus propias carnes el auge del fascismo.

Una historia de talante progresista, que dirigió Fred Zinnemann ('El viejo y el mar', 'Un hombre para la eternidad', 'Chacal', 'Historia de una monja'). Consiguió tres Oscar, el de guión y el de las dos interpretaciones secundarias, Vanessa Redgrave por su interpretación de una sufrida Julia, y Jason Robards. por dar vida al escritor Dashiell Hammett. 'Julia' supuso además el debut en la gran pantalla de una entonces desconocida Meryl Streep. La película se estrenó en España el 29 de abril de 1978.

9 'Niágara' (Henry Hathaway, 1953)

Marilyn Monroe en 'Niágara'. RC

Protagonizada por Marilyn Monroe, Joseph Cotten, Jean Peters, Max Showalter, Denis O'Dea, Richard Allan y Don Wilson. Cine negro a cargo del especialista Henry Hathaway, que se beneficia de una buena puesta en escena, con una buena fusión entre la historia y el paisaje, y lujoso reparto en el que Marilyn Monroe interpreta uno de sus primeros papeles importantes en el cine donde ya se muestra con toda su sensualidad. Una bella y sensual mujer que se ha enamorado de un hombre joven planea deshacerse de su marido en las cataratas del Niágara, haciendo creer a una pareja vecina, que su marido está loco y se ha suicidado.

En Rainbow Cabins, un hotel del lado canadiense de las cataratas del Niágara, Ray Cutler (Max Showalter) y su esposa Polly (Jean Peters) traban conocimiento con el matrimonio Loomis, George (Joseph Cotten) y Rose (Marilyn Monroe). Durante una excursión través de los túneles. Polly descubre a Rose besando a Ted Patrick (Richard Allan). Aquella noche George le comenta a Polly que Rose es una mujer vulgar y que le está engañando, pero que sigue enamorado de ella. Confiesa que fue licenciado de la guerra de Corea con una fuerte depresión nerviosa y que Rose va proclamando que está loco. Entre tanto, Rose se dirige apresuradamente a una nueva cita con Ted, en la que planean deshacerse del marido. A la mañana siguiente George entra en los túneles creyendo que Rose le ha precedido para reunirse con Ted. Rose da la señal a su amante, que sigue a George dispuesto a matarlo. Sin embargo es el cuerpo de Ted el que al día siguiente es recogido del río. Polly descubre que George le mató luchando dentro de los túneles. Mientras tanto, Rose, que se había desvanecido al ver el cadáver en el depósito, huye de la clínica a la que había sido trasladada. Al ver a George se dirige precipitadamente hacia la torre del carillón. Él la alcanza y la estrangula con una bufanda de seda, escapando después sin ser visto. El cuerpo de Rose es encontrado al día siguiente por un encargado de la limpieza, que avisa al jefe de policía.

En la película subyace el tema del sexo y su capacidad destructiva. La Monroe es aquí una mujer fatal seductora vestida con ropa ajustada que revela su figura sensual. Su relación (combinando lo sexual, lo hipócrita y lo despreciativo) con su marido contrasta con la relación más normal del matrimonio Cutler, que también tiene elementos sexuales sugeridos por la película. Ray Cutler no deja de notar los encantos sexuales de Rose, pero la reacción de ambos, Ray y Polly, a sus interacciones con George y Rose demuestran el convencionalismo de sus actitudes. Impactante Marilyn con un sensual vestido rojo y la escena en que está desnuda bajo las sábanas de su cama. Se estrenó en España el 5 de octubre de 1953.

8 'Muerte entre las flores' (Joel Coen 1990)

Protagonizada por Gabriel Byrne, Marcia Gay Harden, John Turturro, Jon Polito, J.E. Freeman, Albert Finney, Mike Starr, Al Mancini, Richard Woods, Thomas Toner y Steve Buscemi. Joel Coen y su hermano Ethal como coguionista, abandonan su tradicional sentido del humor pero manteniendo una abundante ironía para crear un thriller muy negro, género al que rinden un gran homenaje, así como a la obra de Dashiell Hammet y, más concretamente, a sus novelas 'La llave de cristal' y 'Cosecha roja'.

En una ciudad indeterminada en el año 1929, la rivalidad surge entre dos amigos; Leo (Albert Finney), un benévolo gángster irlandés que gobierna el lugar manejando a su antojo a las autoridades locales (alcaldía y policía), y Tom (Gabriel Byrne), su mano derecha, paisano y asesor al que respeta todo el mundo. La situación se desborda cuando Leo recibe la visita de Johny Caspar (Jon Polito), mafioso italiano menor pero en ascenso, que se queja de las actividades de Bernie Bernbaum (J. Turturro), protegido de Leo, porque fastidia sus negocios y por ello quiere eliminarle. Pero, da la casualidad de que Bernie es hermano de Verna (M. G. Harden) y ésta es, a su vez, la novia de Leo. Por lo tanto y para no hacer un feo a su novia, Leo niega su autorización para matar a Bernie y despide a Caspar con cajas destempladas, lo que produce en éste una reacción psicótica. Tom intenta mantener la paz, pero por culpa de Verna, con la que tiene un lío, entra en conflicto con Leo y le recrimina su falta de visión estratégica del negocio al echarse a Caspar a la espalda como enemigo, por el mero hecho de seguirle el juego a su novia. Leo, aunque ha seguido siempre los sabios consejos de Tom, está cegado por su amor hacia Verna y no le hace ningún caso. La negativa genera una guerra abierta entre bandas en la que predominan las traiciones, los enfrentamientos políticos, las corruptelas y las escisiones internas. La nueva situación desencadena toda una serie de acontecimientos violentos y situaciones incontroladas en las que Tom, en principio mero observador, después víctima propiciatoria y por último maquiavélico oportunista, tiene que participar y alentar una serie de cambios y retornos de fidelidades en las que su vida y la de los demás implicados están continuamente al filo de la navaja. Por otro lado, el secuaz y mano derecha de Caspar, Eddie Dane (J. E. Freeman) es el único que ve claro el doble juego de Tom e intentará por todos los medios desenmascararle.

La película compitió en el Festival de San Sebastián, donde era la gran favorita para obtener la Concha de Oro. Con lo que nadie contaba es que aquel año estaba en el Jurado el trotskista Ken Loach, que dijo que tendrían que pasar sobre su cadáver antes que dar la Cocha de Oro a una película de Hollywood, y no hubo manera que se bajase de sus trece. La película, que se tuvo que conformar con el premio para el mejor director para Joel Coen, se estrenó en España el 26 de octubre de 1990.

7 'Náufragos' (Alfred Hitchcock, 1944)

John Hodiak y Hallulah Bankhead. RC

Protagonizada por Tallulah Bankhead, John Hodiak, William Bendix y Hume Cronyn. Un auténtico 'tour de force' de Alfred Hitchcock en una película cuya acción no sale nunca de un bote lleno de supervivientes de un naufragio en medio del océano. La película es la primera de las denominadas de 'montaje limitado' de Hitchcock, las otras son 'La soga' (1948), 'Crimen perfecto' (1954) y 'La ventana indiscreta' (1954). Es la única película que Hitchcock hizo para 20th Century Fox.

Varios civiles británicos y estadounidenses, miembros del servicio y marineros mercantes están atrapados en un bote salvavidas en el Atlántico Norte después de que su barco se hundiese por un torpedo de un submarino nazi en combate. Willi (Walter Slezak), un superviviente alemán, se sube a bordo y niega ser el capitán del submarino. Durante un animado debate, el tripulante de la sala de máquinas Kovac (John Hodiak ) exige que arrojen al alemán para que se ahogue. Sin embargo, los otros objetan, con el operador de radio Stanley (Hume Cronyn), el rico industrial Rittenhouse (Henry Hull) y la columnista Connie Porter (Tallulah Bankhead), que habla alemán, logrando argumentar que se le permita quedarsfia en e. Porter, inicialmente sola en el barco, había logrado llevar su equipaje con ella, y su principal preocupación al principio es una carrera en sus medias. Está encantada de haber filmado la batalla entre los dos barcos, pero su cámara de cine es la primera de una serie de sus posesiones que se pierde por la borda en una sucesión de incidentes. Entre los pasajeros se encuentra la Sra. Higley (Heather Angel), una joven británica cuyo bebé murió cuando fueron sacados del agua después de ser salvados por el mayordomo Joe Spencer (Canada Lee). Después de ser atendida por una enfermera del ejército de los EE.UU., Alice (Mary Anderson), debe estar atada para evitar que se lastime. La mujer, todavía envuelta en el abrigo de visón de Porter para abrigarse, se escapa del barco mientras los otros pasajeros duermen, ahogándose en la noche. Willi se revela como el capitán del submarino. Los náufragos intentan organizar sus raciones, establecer un rumbo para las Bermudas y coexistir mientras intentan sobrevivir. Los supervivientes también cooperan cuando deben amputar la pierna de uno de sus compañeros de barco, el germano-estadounidense Gus Smith, debido a la gangrena.

Hitchcock planeó los ángulos de la cámara para la película usando un bote salvavidas en miniatura y figurillas. Se utilizaron cuatro botes salvavidas durante el rodaje. Los ensayos se llevaron a cabo en uno, se usaron botes separados para primeros planos y tomas largas y otro fue en el tanque a gran escala del estudio, donde se hicieron tomas de agua. Excepto por las imágenes de fondo filmadas por la segunda unidad en Miami, en los Cayos de Florida y en la isla de San Miguel en California, la película se rodó en el estudio de 20th Century Fox en Pico Boulevard en lo que ahora es Century City. La película fue nominada al Oscar a la mejor dirección, al mejor guion y a la mejor fotografia en blanco y negro. Su estreno en España tuvo lugar el 7 de julio de 1947.

6 'Dos hombres y un destino' (George Roy Hill, 1969)

Protagonizada por Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross, Strother Martin, Henry Jones, Jeff Corey, George Furth, Cloris Leachman y Ted Cassidy. Un título mítico del cine norteamericano de la década de los sesenta que recrea las andanzas de dos legendarios pistoleros de principios del siglo XX encarnados en la pantalla por una pareja dotada de un innegable carisma personal, la formada por Paul Newman y Robert Redford. Un canto a la amistad y a la aventura en común a la par que una despedida nostálgica de los grandes tiempos del lejano Oeste. Bastantes años antes de que el término buddy movie se pusiera de moda dentro del thriller, el director George Roy Hill ya lo aplicó aquí con indudable eficacia al contraponer dos personalidades tan dispares como el reflexivo Butch Cassidy y el lacónico Sundance Kid.

Un grupo de jóvenes pistoleros se dedica a los bancos del estado de Wyoming y el correo ferroviario de la Unión Pacific. El jefe de la banda es el carismático Butch Cassidy (Paul Newman) y su principal e inseparable compañero es Sundance Kid (Robert Redford), otra de las pistolas más rápidas del Oeste. Un día, tras un atraco, el grupo es perseguido por los comisarios de la Unión Pacific, provocando su disolución. Será entonces cuando Butch, Sundance y una guapa maestra de Denver llamada Etta Place (Katharine Ross) formen un trío de románticos fugitivos que, robando por oficio y divirtiéndose con el riesgo, tienen siempre a la ley pisándoles los talones, lo que provoca que salgan de Estados Unidos viajando hasta Bolivia.

La química entre Newman y Redford funcionó a la perfección, hasta el punto de que ambos serían llamados nuevamente por Roy Hill para protagonizar 'El golpe'. La hábil combinación entre las dos vertientes hegemónicas por aquellos años en el género del Oeste, la crepuscular y la humorística, significó el principal acierto de este divertido western, con música de Burt Bacharach, artífice igualmente de la pegadiza canción 'Gotas de lluvia caen sobre mi cabeza'. La película logró los Oscar al Mejor Guion Original, a la Mejor Fotografía, a la Mejor Música y a la Mejor Canción 'Keep Fallin' On My Head'), y quedó nominada al Oscar en las categorías de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Sonido. El gran éxito de 'Dos hombres y un destino' originó una secuela, que en realidad fue una precuela, 'Los primeros golpes de Butch Cassidy y Sundance', dirigida por Richard Lester. El estreno en España no llegó hasta el 22 de junio de 1977.

5 'Canción de cuna para un cadáver' (Robert Aldrich, 1964)

Protagonizada por Bette Davis, Olivia de Havilland, Joseph Cotten, Agnes Moorehead, Cecil Kellaway, Victor Buono y Mary Astor. Tras el éxito de '¿Qué fue de Baby Jane?', Robert Aldrich parte de nuevo de otra novela de Henry Farrell en la que de nuevo realiza una introspección en la locura y en los ambientes opresivos y tenebrosos. La película, que se puede entender como una revisión de '¿Qué fue de Baby Jane?', realizada tres años después, vuelve a contar con Bette Davis como la gran protagonista, teniendo aquí a su lado a una igualmente insuperable Olivia de Havilland, su gran enemiga en la vida real.

Hollis House, una vieja mansión en Louisiana, se ve invadida un día por obraros, provistos de maquinaria, que planean derribarla para construir una autopista. El disparo de un rifle hace que todos se detengan. Charlotte (Bette Davis), una mujer mayor, sale a decir que no consentirá que nadie pise su propiedad. Éste es un episodio más de la misteriosa historia de Hollis House, historia que comenzó treinta años atrás cuando el novio de Charlotte, John Mayhwe (Bruce Dern), un hombre casado que tenía la intención de dejar a su esposa por ella, fue asesinado en una de las habitaciones de la mansión, decapitado con un hacha y su cuerpo fue horriblemente mutilado. La policía nunca descubrió al asesino, pero todos sospecharon de todos y Charlotte siempre creyó que el asesino de John fue su padre, que nunca aceptó su relación. Al cabo del tiempo, la visión ensangrentada de John aparece ante Charlotte y ésta sufre un trastorno mental. En esta situación la encuentra su amiga Miriam (Olivia de Havilland), que viene desde Europa para hacerle compañía. También acude a Hollis House el doctor Drew Bayliss (Joseph Cotten), antiguo novio de Miriam. La presión que ejerce la familia de la víctima, termina por poner al rojo la situación.

La película tuvo siete nominaciones al Oscar: Mejor Actriz de Reparto (Agnes Moorehead), Mejor Montaje, Mejor Música, Mejor Canción Original ('Hush… hush, swett Charlotte'), Mejor Fotografía en blanco y negro, Mejor Dirección Artística en blanco y negro, y Mejor Diseño de Vestuario en blanco y negro. Su estreno en España tuvo lugar el 1 de enero de 1966.

4 '¡Que verde era mi valle!' (John Ford 1941)

Protagonizada por Walter Pidgeon, Donald Crisp, Roddy Mcdowall, Maureen O´Hara, Anna Lee y John Loder. John Ford firma un nostálgico melodrama rural y sentimental que combina vida social y familiar. La película le fue ofrecida en primer lugar a William Wyler pero fue reemplazado por John Ford. Este quería rodar la película en color en Gales, pero los acontecimientos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial hicieron que esto fuera imposible. En cambio, Ford logró que el estudio construyera una réplica auténtica de 80 acres de una ciudad minera galesa en Brent's Crags (posteriormente Crags Country Club) en las montañas de Santa Mónica, cerca de Malibú, California.

Un minero galés, Huw Morgan (Roddy McDowall), a sus 60 años, echa la vista atrás y nos relata su vida desde que era un niño en una pequeña ciudad minera de Gales, y cómo habían sido sus días de infancia en aque verde valle, creando un retrato desde la memoria de su familia y de su pueblo, que, al fin y al cabo, era su segunda familia. En aquel pueblo minero de Gales viven los Morgan, todos ellos mineros y orgullosos de serlo y también de respetar las tradiciones y la unidad familiar. Sin embargo, la bajada de los salarios provocará un enfrentamiento entre el padre y los hijos; porque mientras éstos están convencidos de que la unión sindical de todos los trabajadores es la única solución para hacer frente a los patronos, el cabeza de familia, en cambio, no quiere ni siquiera oír hablar de sindicatos ni de socialismo. La vida de los Morgan se ve muy afectada por las huelgas y los conflictos laborales, por lo que dos de sus cinco hijos deciden emigrar a América.

El reparto es memorable, con un pequeño Roddy McDowall, que fue elegido por William Wler, el director primitivo, y que John Ford mantuvo en el reparto, que resulta estupendo como como protagonista y narrador. La historia de un pueblo turbulento y otgulloso que desafió la maldición del valle. De un extraño y bello amor, que floreció lozano para luego caer en la ignominia. Esta película logró el Oscar 1941 al mejor filme, venciendo a 'Ciudadano Kane'. Además obtuvo los de Mejor Director, Mejor Actor Secundario (Donald Crisp), Mejor Fotografía y Mejor Dirección Artística. El estreno en España tuvo lugar el 4 de diciembre de 1944.

3 'Eva al desnudo' (Joseph L. Mankiewicz, 1950)

Protagonizada por Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders, Celeste Holm, Gary Merrill, Hugh Marlowe, Gregory Ratoff, Barbara Bates, Marilyn Monroe y Thelma Ritter. Una gran obra maestra de Joseph L. Mankiewicz que presenta una imagen cínica y cruel del mundo del teatro y de la ambición humana. El retrato de una arribista, narrado en forma de flash back, como una historia de mujeres y sobre mujeres. Mankiewicz se inspiró en estrellas del teatro que conoció como guionista en los años 30. Bette Davis y Anne Baxter crean dos personajes complejos, que expresan mucho más que lo que describe la acción. Los personajes masculinos son todos secundarios, a excepción de un viperino crítico de teatro (maravilloso George Sanders) que cumple la función de testigo y cronista de los hechos.

Eva Harrington (Anne Baxter), recibe, en el transcurso de un homenaje, el premio de interpretación Sarah Siddons. Karen Richards (Celeste Holm), que está observando a Eva, recuerda como la conoció. Era una noche de octubre y se encontró a Eva, una muchacha deseosa por hacer teatro, vestida con ropas muy modestas. A Karen le dio lástima y se la presentó a su ídolo, la gran actriz Margo Channing (Bette Davis). Con su timidez y su encanto, Eva se gana las simpatías de Margo y del marido de Karen, el autor Lloyd Richards (Hugh Marlowe). Pronto Margo la toma bajo su protección contratándola como su secretaria. Su extraordinaria competencia maravilla a todo el mundo, incluido el cínico y famoso crítico neoyorquino Addison de UIT (George Sanders). Sólo recela de ella Birdie (Thelma Ritter), la fiel doncella de Margo. Mientras, Eva convence a Karen para que le ayude a ser nombrada suplente de Margo y Karen consigue el favor del productor Max Fabian (Gregory Ratoff). Días más tarde Margo se retrasa y, al llegar al teatro, se entera de que Eva ha leído su papel y que la consideran una revelación. Poco a poco, Eva se va convirtiendo en una primera figura, mientras que Margo queda marginada. Pronto Karen se dará cuenta que, tras su capa de inocencia y timidez, en Eva se encuentra una mujer despiadada dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de llegar a ser una primera actriz.

Bette Davis y Gary Merill (su novio en la película) se enamoraron durante el rodaje. Sus miradas cómplices enriquecen aún más una película que habla también de las apariencias, en dónde la cruel y feroz lucha de los personajes aparece en un envoltorio de buenos modales, educación y falta de sinceridad. Entre los actores secundarios destaca la presencia de Marilyn Monroe en uno de los primeros papeles de su carrera. La película obtuvo seis Oscars, los de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Vestuario y el de Mejor Actor Secundario para George Sanders, y quedó nominada al Oscar en las categorías de Mejor Actriz Principal (Bette Davis y Anne Baxter), Mejor Actriz Secundaria (Celeste Holm y Thelma Ritter), Mejor Dirección Artística, Mejor Fotografía, Mejor Montaje y Mejor Música. El estreno en España fue el 24 de diciembre de 1951.

2 'El buscavidas' (Ribert Rossen, 1961)

Paul Newman en 'El buscavidas'. RC

Protagonizada por Paul Newman, Jackie Gleason, Piper Laurie, George C. Scott, Myron McCormick, Murray Hamilton, Michael Constantine, Stefan Gierasch, Cliff Pellow y Jake LaMotta. Una lúcida, amarga y desesperanzada crónica del sueño americano, escrita y dirigida por Robert Rossen después de su exilio europeo a causa de la caza de brujas. Paul Newman acometió una de las mejores interpretaciones de su carrera dando vida a un profesional del billar enfrentado a su eterno sino de perdedor. Rossen convirtió la lúgubre sala de billar en una especie de microcosmos donde está representada una Norteamérica de sueños irrealizados, que en el peor de los casos se convierten en pesadillas.

Eddie Felson (Paul Newman) es un jugador profesional de billar que se dedica a recorrer las ciudades del medio oeste junto con su compañero Charlie Burns (Myron Mc Cormick) haciendo creer a los demás jugadores que no es más que un aprendiz. Su propósito es reunir una fuerte cantidad de dinero para ir a Chicago a enfrentarse con el campeón llamado 'el Gordo de Minnesota' (Jackie Gleason). Meses más tarde, llega por fin su oportunidad. Al principio Eddie va ganando, pero 'el Gordo de Minnesota' se recupera y bate a Eddie. Desmoralizado, entrega el poco dinero que le queda a Charlie, así como las llaves de su coche y se marcha solo. En la estación de autobuses encuentra a Sarah Packard (Piper Laurie) con la que intima rápidamente. Eddie intenta recuperar el dinero perdido en partidas de escasa importancia. En una sala de billar conoce a Bert Gordon (George C. Scott), que le ofrece ayuda para que se vuelva a enfrentar al 'Gordo de Minnesota', pero con la condición de que el setenta y cinco por ciento de las apuestas sean para él. Eddie lo rechaza, vuelve a jugar y en una de las partidas descubren su truco por lo que le fracturan los pulgares. Marcha a casa de Sarah para recuperarse y, una vez reestablecido, acepta las condiciones de Bert. Una noche, mientras Eddie está jugando, Bert visita a Sarah. Le dice que Eddie desea que se marche, a la vez que le entrega una cantidad de dinero para el viaje. Cuando Eddie regresa, encuentra a Sarah muerta. Descubre la estratagema llevada a cabo por Bert, al que golpea. Bert le prohíbe que vaya a Chicago, pero Eddie no le hace caso y vuelve a la ciudad buscando enfrentarse de nuevo con 'el Gordo de Minnesota'.

La densa y opresiva atmósfera de este filme, como consecuencia de estar rodado casi íntegramente en interiores, se sustenta en un soberbio trabajo de iluminación a cargo del cámara Eugen Shuftan que fue recompensado con el Oscar. Newman, haciendo honor al personaje, perdió ese año el Oscar en beneficio del Maximilian Schell de 'Vencedores o vencidos', si bien lo ganaría años más tarde encarnando al mismo personaje en la secuela que realizó Martin Scorsese bajo el título de 'El color del dinero'. La película logró el Oscar a la Mejor Fotografía y a la Mejor Dirección Artística y Decorados, y fue nominada al Oscar al Mejor Actor Principal (Paul Newman), a los Mejores Actores Secundarios (Jackie Gleason y George C. Scott), a la Mejor Actriz Principal (Piper Laurie), a la Mejor Película, al Mejor Director y al Mejor Guión Adaptado. La película llegó a las pantallas españolas el 9 de septiembre de 1963.

1 'Pasión de los fuertes' (John Ford, 1946)

Protagonizada por Henry Fonda, Linda Darnell, Victor Mature, Cathy Downs, Walter Brennan, Tim Holt, Ward Bond, Alan Mowbray y John Ireland. La mejor adaptación al cine sobre el legendario y famoso duelo en Ok Corral en la ciudad de Tombstone, Arizona. Tras regresar de la Segunda Guerra Mundial -donde rodó para la Marina de los Estados Unidos- el gran John Ford volvió al cine del oeste con esta incontestable obra maestra. Ford había conocido personalmente al protagonista de la historia, e intentó narrar los hechos con un máximo de fidelidad. En 1991, la película fue considerada «cultural, histórica y estéticamente significativa» por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry.

La familia Earp, propietarios de un magnífico rancho, traslada una gran manada de reses hacia California. En las proximidades de Tombstone (Arizona)son asaltados por los Clanton, que les roban el ganado y matan al más pequeño de los hermanos. A Wyatt Earp (Henry Fonda), antiguo sheriff de Dodge City, le ofrecen el puesto de comisario de la ciudad de Tombstone, pero lo rechaza porque le interesa más el negocio ganadero al que se dedica con sus hermanos, pero tras el asesinato del pequeño, acepta el puesto vacante y nombra ayudantes a sus hermanos, dispuesto a hacer justicia y a encontrar a los asesinos de su hermano. Contará también con la amistad y la colaboración de un jugador y pistolero llamado Doc Hollyday (Victor Mature), un hombre que dejó la medicina para controlar el negocio del juego y que puede dar una pista sobre la verdadera identidad de los asesinos. A partir de ese momento Wyatt Earp intentará que el orden y la justicia lleguen a la ciudad, aniquilando a todos lo que la perturban, pero los Clanton no se van a quedar quietos.

El duelo de O.K Corral ha sido llevado en muchas ocasiones a la gran pantalla. En 1993 George P. Cosmatos estrenó 'Tombstone', con Kurt Russell y Val Kilmer, y un año después hizo lo propio Lawrence Kasdan con 'Wyatt Earp', en el que Kevin Costner hacía el papel principal. La película tuvo se estreno en España el 9 de marzo de 1948.