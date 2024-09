'Megalópolis', la imposible obra de Coppola, ve por fin la luz

Iker Cortés Madrid Miércoles, 25 de septiembre 2024, 23:32 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

«Un proyecto pasional que ha salido terriblemente mal, un desastre casi absoluto», apunta Richard Lawson en Vanity Fair. «Son 138 excesivos minutos de temas mal concebidos, escenas a medio terminar, interpretaciones chirriantes como unas uñas en una pizarra, diálogos que no son más que ensaladas de palabras y feos efectos visuales, todo ello aparentemente en busca de una historia que no existe», deja caer Kevin Maher para Times. «El proyecto personal de Coppola está megainflado y es megaburrido», subraya Peter Bradshaw en The Guardian. Algo más benevolente se muestra David Rooney en The Hollywood Reporter: «No puedo decir que haya estado enganchado a lo largo de sus más de dos horas de duración, pero siempre he sentido curiosidad por saber dónde iba a ir después. ¿Es una buena película? Ni mucho menos. Pero tampoco se puede descartar fácilmente».

La crítica ha sido casi unánime a la hora de despellejar 'Megalópolis', la última película de Francis Ford Coppola, que este viernes llega a los cines tras su paso, con mucha más pena que gloria, por el Festival de Cannes. Un detalle: la distribuidora Tripictures, responsable de que la cinta se exhiba en las salas de nuestro país, ha evitado hacer pases de prensa de un largometraje faraónico, excesivo y a todas luces inclasificable.

A sus 85 años, el autor de la trilogía de 'El padrino' o 'Apocalypse Now' ha echado el resto para levantar una fábula de corte épico que tiene lugar en un Estados Unidos futurista y decadente. Basada a grandes rasgos en una tragedia romana -los nombres de los personajes remiten a 'Las catilinarias' de Cicerón-, la película sigue los pasos de un genial arquitecto llamado César Catilina (Adam Driver), que desea reconstruir los cimientos de Nueva Roma, un trasunto de Nueva York caído en desgracia. Sin embargo, en su propósito se encontrará con la oposición de buena parte del pueblo y, en especial, del corrupto alcalde Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), un tipo conservador, empeñado en perpetuar un statu quo que premia la codicia y los intereses partidistas, frente al idealismo de Catilina. En medio de todo ello se encuentra la 'socialité' Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), hija del alcalde, que se debate entre mantener la lealtad hacia su padre o seguir su corazón y ponerse del lado de su amor, César.

Tres fotogramas de la cinta.

Tal y como contaba a GQ hace un par de años, con motivo del cincuenta aniversario de 'El padrino', 'Megalópolis' es una historia de amor ambientada en una ciudad futurista, que también funciona como un ensayo filosófico acerca de la naturaleza del hombre. En aquel reportaje, firmado por Zach Baron, Coppola soñaba con crear algo como '¡Qué bello es vivir!', una cinta que todo el mundo vea al menos una vez al año y dar pie a que en Año Nuevo «en lugar de hablar de que vas a dejar los carbohidratos, se debatiera esta pregunta: ¿Es la sociedad en la que vivimos la única que tenemos a nuestra disposición?», contaba el realizador.

No ha sido fácil llegar hasta aquí. Coppola se ha dejado 120 millones de dólares de su propio bolsillo y ha vendido una buena parte de su imperio vinícola para llevar a buen puerto una obra imposible, en la que lleva trabajando de forma intermitente desde que escribiera el primer borrador del guion, a principios de los años ochenta, mientras atendía proyectos más asequibles. 'Drácula, de Bram Stoker' (1992), 'Jack' (1996) y 'Legítima defensa, de John Grisham' (1997) le ayudaban a saldar las deudas contraídas con películas como 'Apocalypse Now' o 'Corazonada' -se ha declarado en bancarrota hasta en tres ocasiones- y le permitían ahorrar para la que con toda probabilidad será su última película. A esos años pertenecen la docena de obras que Jim Steranko, artista detrás de las primeras las ilustraciones en las que Coppola se inspiró para su 'Drácula', que el cineasta le encargó para describir cómo iba a perfilarse esa Nueva Roma.

Varios intentos

A principios de los 2000, el director organizaba lecturas de guion con actores como Russell Crowe, Robert De Niro, Leonardo DiCaprio, Uma Thurman o Paul Newman e incluso rodó alrededor de treinta horas de metraje con la segunda unidad en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, el atentado de las Torres Gemelas lo cambió todo y en 2007 abandonaba el proyecto.

Lo retomó doce años después, con la idea de que Jude Law y Shia LaBeouf encarnaran a los dos protagonistas. Law, finalmente, se descolgó del proyecto y LaBeouf continuó pero con un personaje menor. Después se sumarían, además de los protagonistas, Aubrey Plaza, Jon Voight, Laurence Fishburne, Kathryn Hunter, Talia Shire, Dustin Hoffman, Jason Schwarzman y un largo etcétera.

La preproducción comenzó a mediados de julio de 2022 y el rodaje, en noviembre de ese mismo año. Como luego desveló un artículo de The Guardian, que pudo hablar con varios miembros del equipo, el proceso tuvo mil y una complicaciones desde el inicio. Coppola trajo de cabeza a los diseñadores de producción, que le mostraban bocetos e ilustraciones acerca del aspecto que debería tener la utópica urbe, a cada cual más interesante, sin que el cineasta pudiera decantarse por uno. «Teníamos unos diseños preciosos que iban evolucionando, pero cada vez que concertábamos una reunión, traía una idea diferente», se lamentaban.

Las cosas tampoco mejoraron durante la caótica filmación de la película. Al parecer, Coppola se presentaba en el set sin un plan de rodaje para las grandes secuencias y se pasaba horas sentado en su caravana, fumando marihuana. «El equipo y el reparto se quedaban esperando. Y entonces salía y se inventaba algo que no tenía sentido y que no seguía nada de lo que estaba en el guion. Todos le seguíamos la corriente, tratando de hacerlo lo mejor posible. Pero casi todos los días nos íbamos negando con la cabeza, preguntándonos qué habíamos hecho en las últimas doce horas».

Ante esta realidad, varios miembros del equipo acabaron abandonando una película que en general no llega al aprobado, a juzgar por las notas que le han dado los usuarios de páginas como Rotten Tomatoes o Letterboxd, si bien el director, que tiene su propia cuenta en esta red social, no ha dudado en ponerle cinco estrellas y un 'like'.