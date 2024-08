'MaXXXine': El terror en los 80 daba más miedo

Borja Crespo Jueves, 22 de agosto 2024, 12:38 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Mal vamos, creativamente, si el cine comercial que funciona en las salas, atendiendo a las cifras recientes de taquilla, es aquel que apela a la nostalgia y lo hace a base de mostrar referencias a otras películas, no necesariamente dentro de una misma franquicia. 'Deadpool y Lobezno' es una sucesión de cameos y sketches cómicos que remiten al Universo Marvel, mientras 'Alien: Romulus' es un 'greatest hits' de la conocida saga del xenomorfo, con un casting juvenil que busca actualizar el público potencial.

'MaXXXine', en cines desde el 23 de agosto, con un presupuesto menor que los títulos mencionados, es un compendio de tics del cine de los años 80, que añade al cúmulo de referencias la evocación de una época idealizada, con una estética y banda sonora características. Ti West (43 años), director y guionista de este homenaje evidente al celuloide de terror, ya rememoró el cine de género de los años 70 de la mano de 'X', un cruce entre 'Garganta profunda' y 'La matanza de Texas'. Como si un clásico del porno, en la línea de 'El diablo en la señorita Jones', se transformase en un slasher, cuidado con mimo y sangre. La prestigiosa productora A24, sello de culto ('Midsommar', 'The VVitch'), está detrás de una trilogía aplaudida que encuentra su esperado cierre tras 'Pearl'. Afortunadamente, no hace falta ver necesariamente las diferentes entregas del paquete para entender lo que sucede, aunque existan algunas claras conexiones que enriquecen el visionado.

Tráiler de 'MaXXXine'.

'MaXXXine' es un regalo para los aficionados al cine de terror, que son muchos, no siempre abiertos a cambios estilísticos en el género. La última obra de West, quien llamara la atención con la recomendable 'La casa del diablo', busca la complicidad del espectador desde el primer minuto, apostando por un look muy concreto. Se recrea una idea visual muy determinada de los años 80, difundida gracias al éxito de varios títulos, archiconocidos, que marcaron a varias generaciones y siguen palpitando en la memoria colectiva. Aparte de 'Los Goonies' y 'Regreso al futuro', fueron muchas las cintas fantásticas con toques de horror que encandilaron a la audiencia de entonces.

No falta un videoclub con luces de neón como localización en la historia de Maxine Minx, una chica audaz que se salvó de una matanza, obra de psicópatas, tal y como se narraba en los acontecimientos sanguinolentos desgranados en 'X'. Algunos flashes recuerdan los fatales hechos mientras la protagonista intenta abrirse camino en Hollywood en 1985. No es fácil para una actriz de cine para adultos entrar en el negocio de las estrellas, pero nada ni nadie puede parar al personaje interpretado con lucimiento, y un físico especial, por Mia Goth. La «final girl» definitiva quiere ser famosa. «Fuck me, I'm famous» es su premisa vital. Se abre camino a base de golpes y no duda en apretar el gatillo si las cosas se ponen feas. Armada con un revolver en el bolso, no le tiene miedo a nada, aunque le atormenten sucesos del pasado.

Kevin Bacon en 'MaXXXine'.

Maxine «no acepta la vida que no se merece», tal y como recalca el filme, un mensaje discutible. No tiene escrúpulos a la hora de defenderse de los peligros de un mundo delirante, con sus luces y sombras. Como si 'Pretty Woman' se pasase al lado oscuro, la vida en Los Angeles no es nada sencilla, sobre todo si hay un asesino en serie suelto que pasa a cuchillo a jóvenes víctimas en cuanto se pone el sol. Comienza la acción con música de ZZ Top, con el temazo 'Gimme All Your Lovin' sonando a todo trapo. Genial acompañamiento musical en los créditos iniciales, con la tipografía y los filtros oportunos para que entremos en los años 80 desde la casilla de salida. El toque vintage da personalidad a 'MaXXXine', propuesta que se queda en un relato esquelético si obviamos su forma, sobre todo en su desenlace, por debajo de las espectativas. Estamos ante «una peli de serie B con ideas de A», como cita en un diálogo uno de los roles principales, una directora de cine con carisma (Elizabeth Debicki) a punto de rodar la secuela de 'El puritano', una cult-movie de temática satanista que molesta a los bien pensantes de la época.

Metalenguaje en una sucesión de imágenes retro que encandilarán especialmente a los amantes del giallo, con estampas que remiten sin miramientos al subgénero popularizado por Dario Argento y compañía. El diseño de sonido también está tratado oportunamente para recordar al pasado, en concordancia con la banda sonora, el vestuario, el arte y los efectos especiales físicos. Por supuesto, hay escenas hemoglobínicas, en un intento manido de radiografiar las miserias hollywoodenses con sexo, sangre y drogas, en un ambiente menos sórdido del deseado. El resultado no llega a la categoría de fábula. La película es más blanda que sus predecesoras, situándose por debajo creativamente. 'X' se lleva la palma en esta trilogía ingeniosa. Ojo a Kevin Bacon ejerciendo de villano, clavándola para variar. El problema es que su personaje, como tantos otros, no va a ningún sitio.