'El llanto', una historia de fantasmas y denuncia machista

Un rótulo inicial pone en tensión al espectador tras el logo de Universal. «'El llanto' contiene imágenes con luces intermitentes que puden afectar a quien padezca epilepsia fotosensible». Y en efecto, la secuencia en una discoteca en la que parpadean los focos y atrona la música marea al espectador, que también se pregunta por qué la chica protagonista (Ester Expósito) parece sufrir un colapso. Después llega una secuencia espeluznante en una videoconferencia con su novio en Australia. Él le pregunta quién es el que está a su espalda, pero ella, que está sola, no ve a nadie. Y al revés: ella descubre a través de la pantalla del portátil que hay alguien en la habitación de su chico...

En efecto, 'El llanto' es una película de terror, un género nada habitual en la sección oficial de San Sebastián. La ópera prima del vallisoletano Pedro Martín-Calero está producida por la productora de Rodrigo Sorogoyen y coescrita por el director junto a Isabel Peña, cómplice habitual del autor de 'As bestas'. No es una cinta de horror al estilo de las que buscan el susto fácil, sino que su intrincado guion exige que el desbordado espectador encaje las piezas. De pronto, parece empezar otra película protagonizada por un estudiante de cine en Buenos Aires veinte años atrás (Malena Villa). Y aún hay más, una tercera mujer que escucha un llanto y siente la amenaza de una misteriosa figura masculina (Mathilde Ollivier).

«No queríamos hacer una película gore ni muy física, entre otras cosas porque estimábamos a los personajes y no queríamos maltratarlos a ese nivel», asegura el director. «Creo además que muchas veces el impacto es mayor no mostrando lo terrorífico, porque el espectador completa la imagen en su cabeza». Influido por películas como 'It Follows' y la literatura de Mariana Enríquez, 'El llanto' apuesta por mostrar la violencia machista como un mal heredado. Su autor asegura que está hecha «para gente que no sabe que puede disfrutar del terror». Lo comprobaremos en los cines el 25 de octubre.