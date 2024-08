Joyas de las plataformas: guerras de ayer y de mañana Repasamos películas míticas que, aunque a primera vista no lo parecen, tienen algo que ver

Boquerini . Miércoles, 7 de agosto 2024, 11:24

He aquí dos películas que a primera vista no parecen tener nada que ver, 'Los destructores de diques' y 'La guerra de las galaxias'. La primera una modesta producción británica basada en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial. La segunda la gran superproducción del Hollywood de los 70, que dio inicio a la saga de ciencia ficción más potente de la historia. 'Los destuctores de diques' fue dirigida por el británico Michel Anderson en 1955, la segunda, como es sabido, por George Lucas en 1977. Y sin embargo Lucas confesó que 'Los destructores de diques', conocida por su título original de 'The Dam Busters', fue una de las películas en las que se fijó para hacer 'La guerra de las galaxias', ahora conocida como 'Episodio IV: Una nueva primavera'.

1 Disponible en Netflix como 'The Dam Busters' 'Los destructores de diques' / 'The Dam Busters' (Michael Anderson, 1955)

Protagonizada por Richard Todd, Michael Redgrave, Ursula Jeans, Basil Sydney, Patrick Barr, Ernest Clark y Derek Farr. Una adaptación de una novela de Paul Brickhill basada en un hecho real de la II Guerra Mundial: Los británicos están desesperados por acortar el transcurso de la guerra y proponen un atrevido bombardeo sobre las presas del Ruhr, hasta entonces indestructibles con el propósito de destrozar el corazón industrial de Alemania. Al principio, el objetivo parece imposible. Hasta que un científico británico inventa una ingeniosa arma capaz de destrozar al objetivo propuesto. Una película muy estimable que destaca por su excepcional apartado técnico y por incluir novedosos recursos narrativos para la época. George Lucas se inspiró en esta película para 'La guerra de las galaxias' / 'Episodio IV: Una nueva primavera' (1977), en concreto para las escenas del ataque a la Estrella de la Muerte.

La película se divide en dos partes bien diferenciadas. En la primera y más larga de las dos, el ingeniero aeronáutico Barnes Wallis (Michael Redgrave) lucha por desarrollar un medio para atacar las presas de Alemania con la esperanza de paralizar la industria pesada alemana . Trabaja para el Ministerio de Producción Aeronáutica, así como en su propio trabajo en Vickers y lucha febrilmente para hacer práctica su teoría de una bomba que rebotaría y saltaría sobre el agua para evitar las redes protectoras de torpedos. Cuando choca contra la presa, el retroceso la haría hundirse mientras mantenía el contacto con la pared, lo que haría que la explosión fuera mucho más destructiva. Wallis calcula que el avión tendrá que volar extremadamente bajo, a unos 150 pies (46 m) para permitir que las bombas salten sobre el agua correctamente, pero cuando lleva sus conclusiones al Ministerio, le dicen que la falta de capacidad de producción significa que no pueden seguir adelante con sus propuestas. Frustrado, Wallis consigue una entrevista con Sir Arthur 'Bomber' Harris (Basil Sydney), el jefe del Mando de Bombardeo de la RAF, quien al principio se muestra reacio a tomar la idea en serio. Pero al final se convence y lleva la idea al Primer Ministro, quien autoriza el proyecto. El mando de bombardeos forma un escuadrón especial de bombarderos Lancaster, el Escuadrón 617, que estará comandado por el comandante de escuadrón Guy Gibson (Richard Todd) y se le asignará la tarea de volar la misión. Recluta tripulaciones experimentadas, especialmente aquellas con experiencia en vuelos a baja altitud. Mientras se entrenan para la misión, Wallis continúa con el desarrollo de la bomba, pero tiene problemas, como que la bomba se rompe al impactar contra el agua. Esto requiere que la altitud de caída se reduzca a 60 pies (18 mts.). Con solo unas pocas semanas por delante, y a pesar de la tensión, finalmente logra solucionar los problemas a medida que se acerca la fecha límite para la misión. En el segundo tramo, más tranquilo, los bombarderos atacan las presas del Ruhr. Ocho Lancaster y sus tripulaciones se pierden, pero las presas de Möhne y Edersee se rompen, lo que provoca inundaciones catastróficas. Wallis está profundamente afectado por la pérdida de los tripulantes, pero Gibson enfatiza que el escuadrón sabía los riesgos que enfrentaban, pero entraron de todos modos. Wallis pregunta si Gibson podrá dormir un poco; Gibson dice que primero tiene que escribir cartas a los familiares más cercanos de los aviadores muertos.

Película dirigida por Michael Anderson, responsable, entre otros títulos de la primera adaptación y la mejor de 'La vuelta al mundo en 80 días'. La película fue nominada al Oscar a los Mejores Efectos Especiales. La película, también conocida como 'Misión de valientes' nunca se estrenó en los cines españoles. Fue estrenada por TVE el 18 de mayo de 1972 como 'Los destructores de diques'.

2 Disponible en Disney+ 'La guerra de las galaxias' / 'Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza' (George Lucas, 1976)

Imagen de 'Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza'. RC

Protagonizada por Harrison Ford, Mark Hamill, Carrie Fisher, Peter Cushing, Alec Guinness y Anthony Daniels. ¿Qué se puede decir de nuevo, a estas alturas, de 'StarWars'? Primera entrega de la célebre primera trilogía galáctica de George Lucas, una saga cinematográfica que, tras su estreno, marcó un antes y un después en el desarrollo del género de la ciencia-ficción, con el clásico esquema de buenos muy buenos contra malos malísimos. A diferencia de las reflexiones humanistas de '2001: una odisea del espacio', de las aventuras pacifistas de 'Star Trek', del terror interplanetario de 'Alien' o del existencialismo de los androides de 'Blade Runner', la batalla por la libertad que recrea esta primera aventura de 'La guerra de las galaxias' es una película para toda la familia que recupera la clásica lucha del bien contra el mal. Los excelentes efectos especiales, la música de John Williams y un bien conjuntado reparto, contribuyeron al perfecto acabado de esta pieza clave del cine de los setenta, Su enorme éxito ha propiciado secuelas, series y un enorme merchandiding.

Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, una benevolente República ha sido sojuzgada por un inflexible imperio. Las tropas del Imperio interceptan una nave rebelde donde se esconden los planos robados de la Estrella de la Muerte, una nave armada capaz de volatilizar un planeta entero. En ella viaja la princesa Leia Organa (Carrie Fisher), miembro de un movimiento rebelde que es capturada por Morff Tarkin (Peter Cushing), Gobernador de las Regiones Exteriores Imperiales, y su maligno sicario Darth Vader (David Prowse). Sin embargo, sus dos robots, C3PO (Anthony Daniels) y R2-D2 (Kenny Baker) logran escapar con los planos hasta Tatooine, un planeta desértico donde vive refugiado Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness), un viejo guerrero Jedi que puede hacer que estos lleguen a manos útiles. Los basureros del desierto recogen a los robots y los venden al granjero Owen (Phil Brown) y a su sobrino, el joven Luke Skywalker (Alec Guinness). R2-D2 proyecta un holograma donde Leia pide ayuda a Obi-Wan Kenobi. Luke sigue al robot hasta el desierto, donde encuentran a Ben Kenobi, el famoso Obi-Wan Kenobi, un caballero Jedi de la República que les revela la existencia de la mítica Fuerza. Luke decide unirse a Kenobi para rescatar a Leia, al descubrir que las tropas del Imperio mataron a sus tíos. Kenobi, los robots y él contratan a un valeroso e impertinente piloto mercenario contrabandista, Han Solo (Harrison Ford) y a su peludo compañero Chewbacca (Peter Mayhew). A bordo del Halcón Milenario, parten con destino a Alderaan. Pero este planeta será objetivo de la Estrella de la Muerte. Capturados por Tarkin y encerrados en la Estrella de la Muerte, el grupo de rebeldes descubre que en ella está también encerrada la Princesa Leia. Los rebeldes consiguen escapar, apoderarse de la sala de control y liberar a Leia. Kenobi sucumbe en su duelo con Darth Vader, pero los demás logran escapar y refugiarse en el baluarte rebelde, Yavin. Sus fuerzas atacan a la Estrella de la Muerte, pero casi todas sus aeronaves son destruidas antes de que Luke, inspirado por el espíritu de Kenobi, le aseste el golpe definitivo, ayudado por Han Solo, que hasta ese momento decía que combatía únicamente por dinero, ya que este reaparece a tiempo para apartar a Darth Vader del camino de Luke. Tras la destrucción de la Estrella de la Muerte, los amigos regresan a Yavin, siendo recibidos triunfalmente y condecorados por la Princesa.

Su éxito propio la continuación es esta primera trilogía con 'El imperio contraataca' y 'El retorno del Jedi', y 25 años después una segunda trilogía, previa al desarrollo de la acción, 'La amenaza fantasma' (1999), conocida como Episodio I, 'El ataque de los clones' (2002), conocida como 'Episodio II' y 'La venganza de los Sith' (2005), conocida por 'Episodio III'. A la vez, tras la finalización de las dos trilogías, 'La guerra de las galaxias' fue rebautizada como el «Episodio IV» con el título de «Una nueva esperanza'. 'Star Wars' logró los Oscar a la Mejor Música, al Mejor Sonido, al Mejor Montaje, a la Mejor Dirección Artística, al Mejor Diseño de Vestuario y a los Mejores Efectos Visuales, y fue nominada al Oscar a la Mejor Película, al Mejor Director, al Mejor Guión Original, al Mejor Actor Secundario (Alec Guinness) y a los Mejores Efectos de Sonido. La película se vió por primera vez en España el 19 de septiembre de 1977 en el marco del Festival de San Sebastián. Su estreno en cines tuvo lugar el 7 de noviembre de 1977, y entre sus numerosas reposiciones, destacan las del 3 de julio de 1986 y la del 20 de marzo de 1997.