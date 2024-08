Joyas de las plataformas: François Truffaut y la infancia

Boquerini . Miércoles, 28 de agosto 2024, 12:59 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

François Truffaut siempre tuvo un aprecio especial por la infancia, sin duda porque la suya no fue feliz. Fue un niño no deseado, que pasó por un reformatorio, y al que el cine, primero como espectador y después como director, le salvó la vida. He aquí dos joyas de la mirada de Truffaut a la infancia, muy diferentes, que se pueden encontrar en plataformas, 'Los cuatrocientos golpes' y 'La piel dura'. Hay una tercera que también encajaría perfectamente en la mirada a la infancia del cineasta, 'El pequeño salvaje', pero desgraciadamente no está disponible en ninguna plataforma.

1 Disponible en Filmin 'Los cuatrocientos golpes' (Francois Truffaut, 1959)

Protagonizada por Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy, Guy Decomble, Georges Flamant y Patrick Auffray. Fue la ópera prima en el largometraje de Truffaut, y como suele ser habitual en cineastas primerizos, tenía mucho de autobiográfico. La película fue punta de lanza de la nouvelle vague, que abrió de par en par las ventanas del entonces anquilosado cine francés para que se renovase con el aire de la calle.

Antoine Doinel (Jean-Pierre Léaud) es un muchacho de 12 años que vive en París como un solitario en su propia casa. Sus padres tienen problemas conyugales sin resolver. El niño nació sin ser deseado y respira esta hostilidad constantemente, debiendo encajar, uno tras otro, los golpes que la vida le va dando, sintiéndose cada vez más incomprendido y desgraciado. En cierta ocasión que debe hacer unos deberes escolares, no los termina, circunstancia que el profesor aprovecha para expulsarle de clase durante una semana. Es entonces cuando Antoine se plantea lograr una de sus mayores ilusiones: ver el mar, que no conoce. Para conseguirlo, junto a un amigo, proyecta cometer un hurto en la empresa donde trabaja su padre y escapar después hacia la costa, y así lo hacen. Tras una serie de interrogatorios policiales y psiquiátricos, Antoine es internado en un correccional.

Una sensible y hermosa mirada a la infancia que marcó a la vez el inicio de la colaboración entre Truffaut y Jean-Pierre Léaud (su primera película, con 12 años) con el personaje de Antoine Doinel, una mezcla de las personalidades del propio Truffaut y del propio Léaud, que acompañará al director y al actor durante varias décadas, en diversas películas en donde veremos al personaje crecer, enamorarse y convertirse en adulto. Truffaut logró el premio al mejor director en el Festival de Cannes y la película fue nominada al Oscar al mejor guion. El estreno en España tuvo lugar, con algunos diálogos censurados, el 28 de agosto de 1960.

2 Disponible en Filmin 'La piel dura' (Francois Truffaut, 1976)

Imagen de 'La piel dura'. RC

Protagonizada por Nicole Félix, Chantal Mercier, Jean-François Stévenin, Virginie Thévenet, Tania Torrens, René Barnerias y Katy Carayon. El título original es 'L'argent de poche', que significa 'Dinero de bolsillo', aunque la traducción perfecta sería 'calderilla', la calderilla con la que Truffaut se refería a los niños, una película muy optimista sobre la infancia. El distribuidor español, buscó que los espectadores se identificasen con un anterior éxito de Truffaut, 'La piel suave', que nada tenía que ver con la infancia, y eligió 'La piel dura' para que a los espectadores le funcionase la asociación de ideas. Afortunadamente para todos, no le funcionó.

Historia de la vida cotidiana de un muchacho, sus amigos, su familia, su hermano y la influencia de los adultos sobre él. La película, rodada íntegramente en una ciudad del centro de Francia, desarrolla su acción durante el último mes del curso escolar y encuentra su desenlace en agosto, en una colonia de vacaciones. Los protagonistas son una decena de niños, chicos y chicas cuyas aventuras ilustran, desde el primer biberón al primer beso de amor, las diferentes etapas del trayecto desde la infancia a la adolescencia. Algunos de estos episodios son alegres, otros tristes, algunos son puras fantasías, otros hechos reales crueles, el conjunto quiere ilustrar la idea de que la infancia está a menudo en peligro, pero que goza de algunas ventajas y tiene la piel muy dura. El niño inventa la vida, se golpea, pero desarrolla al mismo tiempo todas sus facultades de resistencia.

Una deliciosa película que incide en la influencia de los adultos en el mundo de los niños. Tanto en éste como en otros títulos que han abordado esta temática, Truffaut parece haber querido reflejar el abandono e infelicidad que él mismo experimentó durante su infancia. Al igual que en 'Los cuatrocientos golpes' o 'El pequeño salvaje', Truffaut muestra aquí una gran ternura hacia sus personajes, cuestionando en repetidas ocasiones la incomprensión e intolerancia de los adultos hacia los niños, pero bañando toda la historia con un humor entrañable y muy sensible.

La película logró el Globo de Oro a la mejor película extranjera, y el premio del periódico Berliner Morgenpost en el Festival de Cine de Berlín. En España se vio en la Seminci de Valladolid, y su estreno comercial entre nosotros tuvo lugar el 18 de marzo de 1977.