Joyas de las plataformas: adicciones

El cine está lleno de grandes películas sobre las diferentes adiciones, casi todas con moraleja. Entre las dedicadas al alcoholismo y a la heroína destacan tres títulos del Hollywood clásico que rozan la maestría, una de la década de los 40, otra de los 50 y la última de los 60: 'Días sin huella', 'El hombre del brazo de oro' y 'Días de vino y rosas'

'Días sin huella' (Billy Wilder, 1945)

Protagonizada por Ray Milland, Jane Wyman, Phillip Terry, Howard Da Silva, Doris Dowling y Frank Faylen. Es sorprendente que de las tres mejores películas sobre el drama de las adiciones, la primera sea de Billy Wilder, un director mucho más encasillado en grandes comedias. He aquí uno de los alegatos cinematográficos más notables contra el alcoholismo que pertenece a la etapa negra de Wilder ya que, aunque formalmente sea un drama, la película cuenta con estructura y elementos más propios del thriller de serie negra. Dirigida entre 'Perdición' y 'El vals del emperador' (cine negro, drama y opereta), esta es una obra maestra que evidencia el buen hacer de Wilder en cualquier tipo de género, aunque sea sobre todo recordado por sus geniales comedias.

Don Birman (Ray Milland) es un escritor dipsomaníaco que no puede vencer sus arrebatos alcohólicos a causa de los cuales se ha convertido en un hombre arruinado física, moral y económicamente, totalmente desprovisto de personalidad. Para lograr dinero que le permita seguir bebiendo es capaz de cometer cualquier acción, llegando incluso a robar a sus amigos, sin excluir a Helen St. James (Jane Wyman), una hermosa mujer que, enamorada de él, intenta regenerarlo. Don sustrae el abrigo de pieles de Helen y lo lleva a una casa de empeños. Con el dinero obtenido, compra un revolver. A pesar de este lamentable incidente, Helen le sigue ayudando y animando para que escriba una novela que relate su tragedia personal.

Wilder expone aquí la trágica historia de un alcohólico y sus diferentes etapas existenciales con la estética del thriller. Ray Milland, entonces identificado también con la comedia, asume la difícil labor de hilo conductor dentro de un reparto sin mayores alardes que los derivados de su perfecta integración. Obtuvo los Oscar a la mejor película, actor (Ray Milland), director y guión adaptado, y el Gran Premio del Festival de Cannes y Premio al Mejor Actor (Ray Milland). Su estreno español se produjo el 14 de febrero de 1949.

'El hombre del brazo de oro' (Otto Preminger, 1955)

Protagonizada por Frank Sinatra, Eleanor Parker, Kim Novak, Arnold Stang, Darren McGavin, Robert Strauss, John Conte y Doro Merande. Un clásico del cine estadounidense, especialmente en su tratamiento de temas como la adicción a la heroína, la lucha interna y las tensiones sociales. Basada en la novela homónima de Nelson Algren, la película aborda la vida de Frankie Machine, un hombre atrapado por su adicción a la heroína y su intento de redención mientras lucha por encontrar su lugar en una sociedad que lo rechaza. La película tiene un enfoque muy directo sobre la cruda realidad de la adicción y sus efectos devastadores tanto en el individuo como en sus relaciones interpersonales. A través de la figura de Frankie, interpretado por un Frank Sinatra en uno de sus papeles más complejos y dramáticos, Preminger logra capturar la desesperación y el dilema moral del protagonista, quien, a pesar de sus esfuerzos por superar su vicio, se ve arrastrado nuevamente al abismo. Uno de los aspectos más notables de El hombre del brazo de oro es su audaz tratamiento del tema de la adicción a las drogas en una época en la que este tipo de contenido era tabú en Hollywood. La película presenta la heroína no solo como un desafío físico para el protagonista, sino también como una cárcel psicológica que consume toda la vida de quien la padece. La tensión en la trama se intensifica por los conflictos internos de Frankie, quien a menudo se ve dividido entre el deseo de liberarse de su vicio y la necesidad de su entorno de aceptarlo y apoyarlo.

Frankie Machine (Frank Sinatra), un experto crupier y ex heroinóano que, después de cumplir su condena, sale de la prisión con el firme propósito de ordenar su vida, incluyendo la abstinencia de las drogas y el alejamiento del ambiente de las partidas clandestinas de naipes. Piensa convertirse en un batería de jazz gracias a una entrevista de trabajo que le consiguió el médico de la prisión, pero su esposa Zosch (Eleanor Parker) le exige que continúe trabajando como crupier. Ella había quedado inválida en un accidente automovilístico causado por Frankie, y él no se siente capaz de rehusar los deseos de su mujer. En realidad, ella finge estar inválida para poder controlar a Frankie, quien sigue con su sueño de convertirse en el batería de una gran banda de jazz, y en su empeño se reencuentra con un antiguo amor, Molly (Kim Novak). Para presentarse a una audición, le pide a su amigo Sparrow (Arnold Stang) que le consiga un traje. El traje resulta ser robado y Frankie y Sparrow van a prisión. Su antiguo empleador, Schwiefka (Robert Strauss), organizador de partidas clandestinas de póquer, se aprovecha de la situación y le ofrece pagar su fianza si trabaja para él en una gran partida que está organizando. Al hombre del brazo de oro, como llaman a Frankie en el ambiente, no le queda otra alternativa que aceptar. Después de trabajar noches y días enteros en las partidas de póquer, comienza a sentir nuevamente la ansiedad por consumir heroína, y no se siente seguro de sus habilidades si no está bajo la influencia de las sustancias. Ya fuera de sí, decide atacar y robar a su antiguo proveedor, Louie (Darren McGavin), para conseguir droga, lo que hace, logrando huir. El traficante se recupera del ataque y sale en busca de Frankie para vengarse. En su búsqueda, llega al apartamento de Frankie y por casualidad descubre el engaño de la esposa de éste, Zosch quien, al verse descubierta, en su desesperación lo empuja por las escaleras y Louie cae al vacío y muere. Frankie es acusado de asesinato. Aunque desea enfrentar la acusación ante la policía, no se atreve a hacerlo, debido a que pueden encontrar restos de droga en su cuerpo. Sin embargo, Molly lo ayuda y Frankie se encierra para desintoxicarse. Después de sufrir el llamado mono («síndrome de abstinencia»), logra superarlo y se propone terminar su relación con su esposa y aclarar su situación frente a la policía. Enfrentada por Frankie y en presencia de la policía que investiga la muerte del traficante Louie, Zosch se arroja al vacío desde un balcón. Frankie y Molly deciden enfrentar juntos el incierto futuro.

La dirección de Preminger es efectiva en su capacidad para crear una atmósfera de claustrofobia y desesperanza, utilizando un enfoque sombrío tanto en la iluminación como en el ritmo narrativo. La película, a pesar de sus tonos pesimistas, también se enfoca en la humanidad del personaje de Frankie, mostrándolo como alguien que, aunque profundamente imperfecto, es capaz de sentir amor, remordimiento y la necesidad de cambiar. Frank Sinatra se aleja de sus roles más ligeros en el cine musical para ofrecer una interpretación dramática profunda que muchos consideran uno de los logros más importantes de su carrera actoral. A su lado, Kim Novak, quien interpreta a la esposa de Frankie, Molly, ofrece una actuación conmovedora, aunque en comparación con Sinatra, su personaje queda algo más desdibujado. Una película audaz y psicológicamente compleja que presenta una crítica a la sociedad de la época y a la naturaleza destructiva de la adicción. Una obra esencial para los amantes del cine clásico y un hito en la historia del cine sobre la drogadicción. Fue nominada al Oscar al Mejor Actor Protagonista (Frank Sinatra), a la Mejor Dirección Artística y Decoración en blanco y negro; y a la Mejor Música. Su estreno en España tuvo lugar el 21 de agosto e 1967.

'Días de vino y rosas' (Blake Edwards, 1962)

Protagonizada por Jack Lemmon, Lee Remick, Charles Bickford, Jack Klugman, Alan Hewitt y Tom Palmer. El director Blake Edwards cambia por una vez su habitual tono de comedia para presentar un terrible y brillante drama en torno al alcohilismo. Jack Lemmon lleva a cabo una magistral composición de un alegre y desenfadado ejecutivo que por motivo de su trabajo se acaba convirtiéndo en un alcohólico arrastrando con él a su pareja.

Joe Clay (Jack Lemmon), jefe de relaciones públicas de una importante firma comercial de San Francisco, conoce, en una de las fiestas por él organizadas, a la bella Kirsten Arnesen (Lee Remick), de la que se enamora profundamente. Cautelosa al principio, dada la excesiva inclinación de Joe por la bebida, Kirsten se deja ganar por la simpatía de su pretendiente y se casa con él. Se establecen en San Francisco y pronto tienen una hija. Joe tiene que asistir a numerosas reuniones, lo que le obliga a beber y, poco a poco, se va convirtiendo en un auténtico alcohólico, arrastrando a su mujer a la bebida. Pasa el tiempo, la hija del matrimonio, Debbie (Debbie Megowan) ha cumplido ocho años y Joe ha perdido varios empleos a causa de su pasión por el alcohol. Forzados a vivir en un barrio mísero, su única esperanza es trasladarse al campo, al vivero que posee el padre de Kristen (Charles Bickford) donde la vida en contacto con la naturaleza parece lograr la rehabilitación de Joe. Perola felicidad resulta efímera: Joe destruye el invernadero buscando una botella que había escondido. Ambos vuelven a las andadas: Joe es recluido en un sanatorio y Kirsten abandona el hogar. Después de haber sido sometido a un nuevo tratamiento, Joe es amonestado por su amigo Hungerford (Jack Klugman), ex alcohólico, que le exige por su bien que se mantenga alejado de Kirsten. Joe se traslada a vivir, con su hija Debbie, a un limpio y agradable apartamento, mientras que Kirsten permanece con su padre. Un año más tarde, Joe consigue un nuevo empleo. Kirsten le visita una noche para rogarle que le admita nuevamente en su hogar. Pero Kirsten sigue siendo alcohólica, no renuncia a beber y su curación se hace problemática.

Edwards muestra una gran habilidad para ir cambiando de forma paulatina el tono de la película, pasando de la alegría y desenfado iniciales al tono sombrío que la narración adquiere en su segunda mitad, sin posibilidad alguna de conseguir un final feliz. Cómplices del director en este empeño son Lemmon y Lee Remick, dos actores de amplios registros interpretativos que dominan por igual el drama y la comedia. La película logró el Oscar a la Mejor Canción ('Days of Wine and Roses'), y fue nominada en las categorías de Mejor Actor Protagonista (Jack Lemmon), Mejor Actriz Protagonista (Lee Remick), Mejor Dirección Artística y Mejor Decorados. Su estreno en España tuvo lugar el 7de octubre de 1963.