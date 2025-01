El enredo de Taylor Swift

La cantante, Taylor Swift, en uno de los conciertos de su gira 'The Eras Tour'

Almudena Santos Martes, 28 de enero 2025, 16:07

Taylor Swift no se conforme con haberse convertido en una auténtica reina dentro de la industria de la música, sino que también busca conquistar el mundo del cine. Tras el apabullante éxito de su gira internacional 'The Eras Tour', con la que logró movilizar a millones de personas que se desplazaban de un país a otro, y su muy aclamado undécimo álbum, Swift podría convertirse en la nueva chica Disney. La compañía ya prepara una adaptación de su afamada película 'Enredados', después de que el proyecto estuviera en punto muerto durante un largo tiempo, y uno de los nombres que suena para encarnar a Rapunzel es el de la cantante estadounidense.

Aunque no sería su primera incursión en el cine —Taylor Swift ya ha participado en películas como 'Valentine's Day', 'Cats' o 'Amsterdam'—, interpretar a Rapunzel supondría su primer papel protagonista en la gran pantalla. Aún no se ha confirmado que sea ella quien dará vida al icónico personaje, pero sí se ha revelado que la ganadora de 14 premios Grammy es una de las opciones que Disney baraja, aunque no la única.

Ni Disney ni Swift se han pronunciado al respecto. Sin embargo, el proyecto ha tomado impulso de la mano de Michael Gracey, responsable de éxitos como 'El gran showman' y 'Better Man', lo que abre la posibilidad de que la cantante pueda tachar de su lista protagonizar un largometraje de tal magnitud. No sería la primera vez que su nombre suena para un gran título; años atrás, se especuló que podría interpretar a Lady Deadpool en 'Deadpool y Lobezno'. Finalmente, se reveló que el papel estaba destinado a su amiga Blake Lively, esposa de Ryan Reynolds.

Enredada en el éxito

Esta noticia llega en un momento en que Taylor Swift culmina lo que podría considerarse el mejor año de su carrera profesional. En 2024, la artista reafirmó su lugar en la cúspide de la música, transformando cada paso en un acontecimiento histórico. Su aclamado undécimo álbum, The Tortured Poets Department, rompió récords de streaming al convertirse en el primer disco en la historia de Spotify en superar las 300 millones de reproducciones en un solo día.

Mientras tanto, su monumental 'The Eras Tour' hizo historia al convertirse en la gira más taquillera registrada hasta ahora. Además, fue galardonada como Artista del Año en múltiples ceremonias y rompió varios de los récords de los Billboard Music Awards. Taylor Swift ha dejado de ser solo una cantante, puesto que se ha convertido en una fuerza imparable que inspira a millones de personas alrededor de todo el mundo.