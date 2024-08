David Lynch aclara que no se retira

Miguel Lorenci Madrid Martes, 6 de agosto 2024, 12:11 | Actualizado 12:53h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

David Lynch no se retira. Poco después de anunciar que padece un enfisema pulmonar y sugerir que dejaba el oficio en el que tanto ha brillado, el cineasta, guionista, actor y productor estadounidense ha precisado que seguirá en la brecha. El creador de 'Twin Peaks' o 'El hombre elefante' ha confirmado que a sus 78 años está «lleno de felicidad» y que «nunca se retirará» pese al diagnóstico de enfisema, según recoge la prensa estadounidense. Lo hacía horas después de que la revista británica Sight and Sound afirmara que lo más probable era que tuviera que dejar de trabajar.

El polifacético cineasta ha agradecido a través de la red X el aprecio de quienes han expresado su preocupación por su estado de salud. Admite que su pasado como fumador le causó el enfisema, una enfermedad pulmonar sin cura. «Sí, tengo enfisema por haber fumado durante muchos años. Debo decir que disfruté mucho y me encanta el tabaco: su olor, prender fuego a los cigarrillos, fumarlos», escribió, un mensaje que generó 1,3 millones de «me gusta».

«Pero por este placer hay que pagar un precio y para mí es el enfisema. Dejé de fumar hace más de dos años. Recientemente me hice muchas pruebas y la buena noticia es que estoy en excelente forma, excepto por el enfisema», precisó.

También dijo en la entrevista que Sight and Sound publicará en su número de septiembre que ya no podía salir de su casa, ya que tiene miedo de contraer la covid, lo que amenazaría aún más su salud. «Tengo enfisema por fumar durante tanto tiempo, así que estoy confinado en casa, me guste o no... Y ahora, debido al covid, sería muy malo para mí enfermarme incluso a un resfriado», declaró Lynch a la revista británica.

También productor de música electrónica y pintor, Lynch confirmó que solo puede caminar unos pasos antes de quedarse sin oxígeno. Aseguró que es poco probable que vuelva a dirigir en persona, pero mencionó la posibilidad de hacerlo de forma remota. «Realmente odiaría hacerlo así», agregó el admirado realizador de largometrajes con 'Mulholland Drive', 'Terciopelo azul', Palma de Oro Cannes por 'Corazón salvaje' y ganador de un Oscar honorífico en 2019.