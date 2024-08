'Borderlands', el popular videojuego cobra vida

Borja Crespo Jueves, 8 de agosto 2024, 23:48 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

A pesar del éxito de 'Deadpool y Lobezno', el 'hit' veraniego de la temporada, las recaudaciones de los recientes estrenos de películas de superhéroes han dado la voz de alarma. Las series tampoco están arrasando. Quizás estamos ante un cambio de paradigma, un relevo en el sector del entretenimiento que apunta a los videojuegos como fuente de inspiración que sustituya a los comic-books en el ámbito del cine comercial. El gran público quiere algo aparentemente nuevo de vez en cuando, aunque solo cambie el envoltorio.

Tras varios intentos fallidos, se ha pulsado el botón adecuado con la serie de animación 'Arcane', derivada de 'League of Legends'. Saltó al medio audiovisual, bien acogida por crítica y público. No hace falta conocer el material original para disfrutarla, como ocurre con 'The Last of Us', o las más reciente 'Fallout', por no hablar del taquillazo incuestionable de 'Super Mario Bros: La película'.

Ahora llega 'Borderlands' a la cartelera, con una campaña de 'marketing' que ha buscado la viralidad desesperadamente. En el pasado Salón del Cómic de Barcelona se presentaron algunas imágenes de avance como colofón a una 'performance' en la que participaban diversos actores disfrazados de uno de los personajes más reconocibles del tinglado (efectivamente, el de la máscara).

Un 'casting' principal de infarto

'Borderlands' está basada en una de las franquicias de videojuegos más vendidas de la historia del medio, para PC y consolas, lanzada en 2009 por Gearbox Software y publicada por 2K. También cuenta con una versión en cómic, en el catálogo de Fandogamia en nuestro mercado. El filme va a tener que vérselas con 'Deadpool y Lobezno' en la taquilla, un rival muy difícil. Juega a su favor un 'casting' principal de infarto, capitaneado por la siempre genial Cate Blanchett. Rematan el llamativo reparto la mismísima Jamie Lee Curtis, el cómico Kevin Hart ('Un espía y medio'), Arianna Greenblatt ('Vengadores: Infinity War'), Florian Munteanu ('Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos'), Edgar Ramirez ('La red avispa') y la voz de Jack Black -en la versión original- como el robot Claptrap.

Ciencia-ficción, acción y humor se dan la mano en una odisea espacial situada en un futuro posapocalíptico en la cual un grupo de inadaptados deben unir fuerzas para encontrar a la hija desaparecida de un tipo bien situado en la pirámide del poder. Tontamente, el destino del universo puede estar en sus manos. Suena, inevitablemente, a 'Guardianes de la galaxia', con criaturas alienígenas, monstruos extraterrestres y piratas galácticos de por medio. Dirige el cotarro Eli Roth, el amigo de Quentin Tarantino, un cineasta de irregular carrera, asociado principalmente al cine de terror con títulos como 'Hostel' o 'Black Friday'.