'Morituri te salutant'

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Permítanme el título en latín ya que Prime Video no se ha dignado traducir el título de su nueva serie, 'Those About to Die', que significa 'Los que van a morir'. Es el saludo inicial que los gladiadores romanos hacían al César antes de luchar ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión