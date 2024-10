Ana Polvorosa, Lore en 'Aída', no estará en la película de Paco León

Iker Cortés Madrid Lunes, 14 de octubre 2024, 15:08 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Ana Polvorosa, que encarnó a Lore en 'Aída' durante 174 episodios, no estará en la película que está preparando Paco León junto a uno de los guionistas de la serie original.

Así lo ha anunciado la actriz durante la promoción de 'La última noche en Tremor', la serie que el próximo 24 de octubre se estrenará en Netflix. «Yo no voy a estar», ha explicado la intérprete. «Se dio por hecho que yo iba a estar, pero he decidido que no, no por nada. Le tengo un amor absoluto a todo este universo de 'Aída' y a todos mis compañeros, siento adoración por ellos, pero yo no me encuentro en ese momento ni personal ni profesional. Volver a revivir o volver a este universo... No me encuentro ahí y quiero respetarme y escucharme, que creo que es importante«, ha explicado Polvorosa en una de las múltiples entrevistas que ha concedido esta mañana.

Hace ya diez años que 'Aída', el 'spin off' de la celebérrima '7 vidas', echó el cierre. Desde entonces, seguidores de la 'sitcom' de Telecinco y buena parte del elenco han anhelado volver a aquel barrio humilde, con su ultramarinos y su Bar Reinols, y, finalmente, alguien parece haber escuchado sus plegarias porque el regreso de la ficción ya es un hecho. Lo hará en forma de película, dirigida por Paco León, que también volverá a meterse en la piel del Luisma. «Al principio había muchas ganas del público y también de nosotros de un reencuentro. Cuando me propusieron que fuera yo el que dirigiera el proyecto, tuve algunas dudas. Después se me ocurrió una idea y ahora estamos trabajando en ello con ilusión. Va a ser un viaje muy fuerte para todos volver a Esperanza Sur», aseguraba el pasado viernes el cineasta en el comunicado que ha distribuido Mediaset.

Detrás del libreto de la película se encuentra Fer Pérez, guionista de la serie original desde 2007 y su rodaje está previsto para el primer trimestre de 2025. Lo cierto es que ya habían sido varias las pistas que algunos miembros del elenco habían dejado en las últimas semanas. Sin ir más lejos, Eduardo Casanova anunciaba hace unos días en 'MasterChef' que la vuelta de la ficción ya era un hecho. Después, Paco León lanzó un vídeo en sus redes sociales, junto a Casanova, David Castillo, Melanie Olivares y Canco Rodríguez en el que mencionaban que «algo hay que hacer» para celebrar los diez años del final de la emisión y los veinte que han transcurrido desde el primer capítulo. Ese vídeo acababa con un «yo quiero» secundado por Secun de la Rosa, Miren Ibarguren, Mariano Peña, Pepe Viyuela, Pepa Rus y, cómo no, Carmen Machi, quien dio vida a Aída en 101 episodios -abandonó la serie en la sexta temporada, aunque tuvo apariciones especiales en varios capítulos de la novena y en el capítulo final-. Ahora se entiende por qué Polvorosa no salía en el vídeo.

Un 'spin-off' muy exitoso

Nacida en 2005, 'Aída' se convirtió ya desde su estreno en un fenómeno televisivo: más de 6,8 millones de espectadores (36% de share) vieron el primer episodio, cifra que marcó el récord histórico de la producción. En sus 237 capítulos, 'Aída' mantuvo una media del 21,1% de share y 3.954.000 espectadores y cautivó especialmente al público joven con un 30,4% en el segmento 13-24 años y un 29,1% en 25-34 años. En digital, solo su última temporada registró más de 15,4 millones de vídeos vistos en Telecinco.es y Mitele, de los que 10,7 millones fueron capítulos completos.

Gracias a su abanico de personajes, el fenómeno 'Aída' traspasó rápidamente las pantallas de televisión y digitales para convertirse en un fenómeno social, con numerosas frases míticas incorporadas como recursos frecuentes de la jerga popular. Con más de 60 cameos de profesionales del mundo de la interpretación, la música y el deporte, 'Aída' ha recibido el reconocimiento de la industria con más de 25 galardones, entre los que destacan cuatro Premios Ondas, cinco Iris de la Academia de la TV, cuatro Fotogramas y cinco de la Unión de Actores.