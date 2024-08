Rosa Belmonte Miércoles, 28 de agosto 2024, 23:02 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Un estudio de Stanford ha concluido que los humanos envejecemos en dos momentos. Una vez a los 44 años y otra, a los 60. Se siguió el cambio molecular de 108 personas de entre 25 y 75 durante una media de 1,7 años. Parece que hay otro pico en torno a los 80 y, claro que mucha variabilidad entre las personas. Será por eso no que no recuerdo estar mejor que a los 45. Esa edad a la que habría podido votar según Manuel Hilario Ayuso, del Partido Republicano Federal, en la discusión sobre el sufragio en la España de 1931. Mira lo que importa envejecer si llegas a los 46 y te mueres. Tras el impacto por lo de Caritina, las madres de mis amigas no delgadas han llamado a sus hijas para que se hagan chequeos cardiacos. Como ha copiado Mar Flores durante sus vacaciones en Cerdeña, «no volveremos a tener esta edad, ni a vivir este agosto, ni a ser así. Disfruta al máximo y no te compliques con lo que te complica». Yo con Mar, aunque esté más gorda.

