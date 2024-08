CC toma la delantera en el Cabildo de Gran Canaria

La política del Cabildo de Gran Canaria ha dado un giro en el último año como consecuencia de los resultados electorales. Coalición Canaria en Gran Canaria logró por primera vez un grupo propio en la institución insular compuesto por tres consejeros, entre los que me incluyo, profesionales en diversas áreas: ingeniería, medicina y recursos humanos. Por el contrario, el actual grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria de NC-PSOE revalidó su posición y, así, suma tres mandatos consecutivos al frente de la Isla. Esto quiere decir que cuando acabe el actual mandato cumplirán un total de 12 años gobernando Gran Canaria. Parece que parten de una posición aventajada pero esa situación se está tambaleando.

Nosotros, desde el primer momento, con un gran sentido de la responsabilidad y respeto a la institución, nos hemos enfocado en realizar una oposición constructiva basada en un arduo trabajo de inspección y detección de necesidades en los 21 municipios de la Isla. Nuestro objetivo ha sido presentar proyectos que puedan solventar las problemáticas existentes que nos vamos encontrando. Trabajamos de la mano con todos los municipios, sin dejar a ninguno atrás, y con ello, son frecuentes nuestras visitas a cada uno de ellos. Nuestra máxima ha sido y es el bienestar de la ciudadanía y la protección e impulso de nuestra Isla, por ello también vamos a apoyar siempre todas aquellas iniciativas del grupo de gobierno que creamos que van en esa línea.

Lo cierto es que nuestra entrada en escena les ha removido. Al parecer hasta ahora no habido una oposición real y nosotros tenemos claro que si estamos en el Cabildo de Gran Canaria no vamos a dejar los días pasar, y estamos haciendo no solo un riguroso trabajo de fiscalización, sino un importante trabajo de presentación de propuestas que les ha llevado a actuar de manera inapropiada. En concreto, el grupo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha adoptado la dinámica de votar en contra de nuestras iniciativas en las sesiones plenarias y luego ejecutarlas como medidas propias; o de atribuirse las medidas unos días antes de la celebración de los plenos, pues una semana antes ya conocen las propuestas que ha presentado cada grupo, para decir que ya lo estaban haciendo. La incoherencia del Cabildo de Gran Canaria en la gestión de nuestras mociones es abrumadora. No se entienden estas maniobras con nuestro trabajo enfocadas únicamente a la venta y promoción hacia la ciudadanía de manera engañosa.

Hablo de hechos ciertos, constatables. Podemos recordar el caso de la propuesta de mejora de los accesos al ecoparque norte, que anunciaron en los medios de comunicación un día antes de la celebración del pleno que iban a llevar a cabo el proyecto que nosotros habíamos registrado como moción para debatirlo en sesión plenaria. Ellos pudieron conocer esa moción el día 19 de febrero, que fue cuando la registramos, y el pleno se celebró el día 1 de marzo.

Otro de los casos, el de la propuesta sobre el programa de fomento de la movilidad sostenible interurbana en distancias cortas. Buscaron la manera de rechazarla en la sesión plenaria celebrada el 5 de abril para luego el 19 de abril anunciar en los medios de comunicación que van a ejecutar la iniciativa en una vía del municipio de Gáldar y posteriormente, en una vía en Teror. Nosotros habíamos propuesto adaptar trayectos interurbanos entre los asentamientos poblacionales para poder hacerlos a pie o en bicicleta de forma segura y habíamos propuesto una serie de ejemplos en la Isla, entre los que se encontraba el tramo de Gáldar y el de Teror.

Es destacable el caso de la propuesta que hicimos sobre el programa de conservación para los 33 espacios protegidos de Gran Canaria. Entendíamos que esta iniciativa seguía la línea de la que presume y vende este Cabildo, que se presenta como abanderado del proyecto de una ecoisla. Pero nuestra sorpresa fue enorme cuando votaron en contra justificando que ya trabajan por los espacios protegidos y, más tarde, comienzan a vender acciones que incluía nuestra iniciativa en Bandama.

También podemos hablar de lo sucedido con la propuesta sobre la mejora de la accesibilidad de las tres paradas de guagua de la GC-110, la que se encuentra en el barrio de El Secadero, la que se sitúa frente a la Compañía Cervecera de Canarias y la existente al lado de las dependencias del Archivo General Insular del Cabildo de Gran Canaria. Rechazaron acabar con la inseguridad de estos puntos, de ejecutar las medidas necesarias para permitir la accesibilidad a las paradas en condiciones de seguridad porque, casualmente, comentaron que una semana antes ya habían previsto actuar en uno de los puntos.

El caso más reciente es el de la propuesta que presentamos solicitando la rehabilitación y acondicionamiento de la Finca de El Galeón, situada en Santa Brígida. En esta ocasión rechazan la moción, comentan que el recinto no se encuentra abandonado y que ya han puesto en marcha acciones de mantenimiento. La única verdad es que solo basta una visita al mismo para ver su estado de decadencia y ausencia de cualquier tipo de acción, incluida la que evitase el altísimo riesgo de incendio existente. Más allá del control de entrada y salida no se han realizado acciones de mantenimiento, ni de gestión del área agrícola y ganadero, ni de promoción activa de la riqueza cultural que representa.

Es evidente que están anteponiendo los intereses propagandísticos a los intereses de la Isla, al igual que es evidente que el grupo de Coalición Canaria le está sacando los colores al gobierno insular al presentar propuestas que muestran la dejación y la falta de planificación del Cabildo de Gran Canaria en diversas áreas. Están nerviosos y caen en el error de defenderse con malas artes. Sin lugar a dudas, esta situación confirma que nuestras iniciativas son importantes y que Coalición Canaria, que lleva solo un año en el Cabildo de Gran Canaria como grupo, le está marcando el paso al ejecutivo insular, que actualmente lleva nueve años.

Lo triste es que si Coalición Canaria Gran Canaria no sale demandando estas propuestas no se hablaría de ellas y estos asuntos quedarían a la deriva. Se trata de cuestiones de movilidad y espacios naturales que mostrando un poco de interés en las áreas rápidamente salen a la luz. En unos dicen que ya están trabajando y en otros han dicho que van a trabajar. Aunque hayan jugado a menoscabar nuestro trabajo, nos alegramos de sacar estos temas a la palestra. Ahora haremos seguimiento a ver si cumplen con su palabra, que no es lo habitual, pues también son expertos en vender el mismo proyecto más de dos veces y no ejecutarlo.

Después de nuestro primer año en la institución insular, lejos de percibir de ese grupo de gobierno profesionalidad y buena gestión, percibimos comodidad e inacción. Para quienes piensen que al menos cuentan con una gran experiencia en gestión, después de tantos años gobernando la Isla, hemos comprobado que la única experiencia con la que cuentan es la de ostentar un cargo y hacer propaganda política. Hay que reconocer que en esto son los mejores.

En política, como en la vida, no todo vale y los incumplimientos o engaños tarde o temprano salen a la luz. Nosotros seguiremos trabajando con el mismo ímpetu, presentando iniciativas que traten de velar por el bienestar y prosperidad de los grancanarios y grancanarias, así como por la evolución y desarrollo de Gran Canaria. El grupo de NC-PSOE del Cabildo de Gran Canaria debería hacer lo mismo en lugar de perder el tiempo con malas mañas y propaganda.

Parece que hemos irrumpido con fuerza en la institución insular y que hemos tomado la delantera