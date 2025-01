Karla Sofía como Borat

Vamos a impacto ligero por día. Un día lo de Anabel Pantoja, al otro lo de Karla Sofía Gascón. Viejos tuits. Que lo siente mucho por todos a los que haya causado daño. ¿Y las risas que ha causado? Es como si hablara Borat. «El ... mayor atraso de derechos está en el islamismo». No le va a gustar a una mujer trans el islam. «Cada vez que voy a recoger a mi hija al colegio hay más hembras con el pelo tapado y el faldón hasta los talones. Lo mismo el año que viene en vez de inglés tenemos que dar árabe… y un cordero.

Sobre los Oscar de 2021: «Les faltó darle un premio al corto de mi primo, que es cojo». Y tenía polémica con Fernanda Torres (también nominada a mejor actriz): «Lo que no me gusta son los equipos de redes sociales… No hace falta derribar el trabajo de alguien para resaltar el de otro». Lo grave del asunto no es que escribiera esas cosas sino que ni a ella ni a su «equipo de redes sociales» se le hubiera ocurrido expurgar la cuenta.