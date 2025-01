Comunión y Constitución

Comenta Compartir

A la ministra Ana Redondo siempre la imagino gritando «¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza!» en el Congreso a Jaime de los Santos. Redondo ha dicho ahora en '59 segundos' que negar la comunión a un homosexual es «claramente y abiertamente inconstitucional». Ojalá semejante asunto llegara al TC, ... a ver qué le dicen. Apeló todo el rato al art. 14 (el TC se lo pasó por el aro para la Ley Integral de Violencia de Género). El Gobierno se va a reunir con la Conferencia Episcopal. La Constitución proclama la aconfesionalidad del Estado, además de garantizar el libre ejercicio a todas las confesiones religiosas. Desde el punto de vista práctico, el señor alcalde al que no dejan comulgar se puede ir a cualquier iglesia fuera de su pueblo y comulgará sin problema. Ya, no es esa la cuestión. Pero tampoco la igualdad cuando estamos hablando de las normas de la Iglesia Católica. ¿Sabrá la ministra que no se admiten mujeres en los seminarios? ¡Vergüenza!

