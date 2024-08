Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Me cuesta pronunciar 'She se puede' (me sale 'chichepuede'). Es el grito propuesto por Eva Longoria para apoyar a Kamala Harris. Y Caryslia Rodríguez. El Caryslia, claro, no el Rodríguez de la mandamás del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Una que fue concejal del ...

Temas

Eva Longoria