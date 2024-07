Begoña no es como yo

No es lo mismo que yo vaya a un juicio o a una declaración en un tribunal a que vaya Isabel Pantoja o la infanta Cristina. O Begoña Gómez

Que no somos iguales, dice la gente. Lo cantaban José Alfredo y María Jiménez. Cierto que no todos somos iguales. Ni igualas. Por mucho que la ley sea igual para todos. Ya. No lo es la Ley Integral de Violencia de Género. Por muy constitucional ...

