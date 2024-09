Lo adecuado

Insultos aparte, de fachas, sostiene Velarde, si a uno no le parece adecuado ese vestido para hablar en el Congreso, ¿es sexista?

E. C.

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Meloni ha recibido a Feijóo con un chaleco de lana que no me pondría yo ni en el corredor de la muerte. Es feo, no inadecuado. Sánchez ha ido al Congreso sin corbata. Y a la diputada de Podemos Martina Velarde la han puesto verde ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión