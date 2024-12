Cuando éramos millones de funcionarios jóvenes, salíamos rentables y callaban, pero si hay que atender a millones de jubilados mayores, no salen las cuentas y se plantan

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión

A los 23 años, saqué unas oposiciones y me anunciaron que ya era de MUFACE y tenía sanidad privada. No sabía muy bien qué era eso de MUFACE, a pesar de que mi padre, probo funcionario con muchos trienios, me lo explicó varias veces. A ...

Este contenido es exclusivo para registrados ¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión