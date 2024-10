Machetes y patinetas

Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

La ciudad de los machetes y las patinetas. La primera se avecina y la segunda ya es una realidad en la capital grancanaria.

La urbe más poblada y cosmopolita del archipiélago figura, sin lugar a dudas, entre las más sucias del país. Y ahora que aspira a ser capital europea de la cultura en 2031, también la podemos incluir, sin faltar a la verdad, en el lastimoso listado de las más guarras del viejo continente. No es nuevo y aunque el Grupo de Gobierno que lidera Carolina Darias movilice a paniaguados, como los llamaría José María García en sus años de gloria en la radio, para intentar desviar la atención ante la protesta vecinal por la suciedad durante el pasado viernes, hay cosas que no elimina ni el mejor mago del mundo. Se requiere, dada la profundidad de la roña y la desidia acumulada, un plan de choque que dure varios años, calle a calle. Si no, en breve tendremos que salir a a la calle con machetes, no para matarnos, sino para defendernos de las ratas, que serán como leones.

Mientras esa distopía va camino de convertirse en una realidad, el testigo del salvajismo animal lo han cogido con naturalidad buena parte de los que transitan en patinetas eléctricas. Cada día se hace más difícil caminar o conducir sin que uno de estos cavernícolas se te eche encima, te adelante a oscuras y te arrolle en las aceras o te los encuentres mientras conduces de frente, porque van en dirección prohibida. Mientras tanto, cómo no, el Ayuntamiento mira para otro lado. O para su ombligo. Sus prioridades son otras. Ya saben, el alumbrado navideño y, por supuesto, el próximo carnaval.