La Joven Orquesta de Canarias (Jocan) está de gira hasta final de mes por el archipiélago canario. Este recorrido lo lleva a cabo con el veterano director Víctor Pablo Pérez al frente. Esta formación, auspiciada por el Gobierno de Canarias a través de la Viceconsejería de Cultura tocará en formato sinfónico y de cámara, con piezas de Mozart y Mendelssohn en el primero de los casos y con obras de Durán, Beethoven y Gounod, en el segundo.

El lema de la gira es 'La vuelta al mundo en 8 compases'. Además de la convivencia entre los músicos que han sido seleccionados y los ensayos, el proyecto incluye una serie de conciertos abiertos al público que permitirán a los jóvenes músicos dar un salto de calidad para sus futuras carreras profesionales.

Hasta ahí, nada que objetar al proyecto. Salvo una cosa. Una buena parte de los músicos de la Jocan –algunos aseguran que la mayoría– no son canarios. Otro tanto sucede con los que copan los puestos en los primeros atriles de cada instrumento. Ni siquiera son residentes en las islas. Han venido expresamente al archipiélago para esta gira.

¿Por qué los músicos que la integran no son canarios o al menos estudiantes de fuera afincados en las islas? ¿Será porque los jóvenes canarios que se presentan a las pruebas de selección no convencieron a Víctor Pablo Pérez? ¿Acaso se debe a que el proyecto no le interesa a los estudiantes de música canarios, tanto a los que se forman en las islas como fuera? Sean cuales sean las respuestas y las causas, lo cierto es que estamos ante un proyecto de casa que se construye desde el tejado y sin el menor sentido.