Podemos vivir sin X? Esa es la gran pregunta que hoy se formulan muchas personas e instituciones a raíz de la deriva que ha tomado esta red social desde que fuera adquirida por Elon Musk. Es difícil ahora obviar la que ha sido durante años una gran fuente de información y un espacio clave para el debate y la formación de la opinión pública pero es cierto que la X de ahora no tiene nada que ver con el Twitter que había hace cosa de tres años.

Siempre ha habido quien ha aprovechado esta red social para alimentar bulos y someter a escarnio público con mentiras o media verdades a muchos de los que habitaban en este espacio aprovechando el anonimato pero ahora, imperan los mensajes del odio, la desinformación y la conspiración. Las mentiras en una palabra con un solo fin: manipular.

Yo no me he prodigado demasiado en Twitter pero reconozco que la he utilizado muchísimo como fuente de información. Destacadas instituciones, estudiosos y expertos aprovechan la red social para divulgar sus conocimientos y colgar excelentes trabajos de investigación.

Además, era fácil llegar a ellos y consultarles directamente. Ante cualquier emergencia, la información fluía casi al instante y te enterabas antes que nadie. Sin embargo, hoy X se ha convertido en una jauría. Los algoritmos lo dominan todo y posicionan de forma destacada todo lo que tiene que ver con la migración pero en el sentido negativo. La mayoria de las veces son vídeos, fotos y noticias falsas que alientan el racismo y la discriminación.

Los medios de comunicación The Guardian, La Vanguardia y ahora la Universidad de Barcelona han sido los primeros en dar un paso al frente y anunciar que dejan la red porque se ha convertido en un estercolero contrario a los valores democráticos. ¿Es ese el camino?