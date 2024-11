Falta de voluntad

El Gobierno de España, el de Canarias y el PP, además de los ejecutivos de Ceuta y Melilla volverán a sentarse la próxima semana para tratar de acercar posturas y cerrar un acuerdo en la reforma de la ley de Extranjería para repartir a los menores migrantes entre el conjunto de las las comunidades autónomas. Es el enésimo intento, una nueva vuelta de tuerca, otra sentada que tiene pinta que va a terminar igual que como empieza: sin acuerdo.

No se trata de ser pesimista y mucho menos de desalentar de cara al encuentro sino de valorar que en lo que llevamos de año no se ha avanzado absolutamente nada, pese a los empeños del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, las reuniones, las conversaciones y los viajes a Bruselas para tratar de dar soluciones a los menores y a las islas, que están totalmente solas en este asunto. Y cada vez más porque la migración ha dejado de ser relevante. Ya no es portada en los medios estatales.

Ahora el PSOE vuelve a plantear una reunión y el PP de nuevo se agarra a un 'pero' para poner en evidencia que no habrá acuerdo pero la realidad es que ni unos ni otros quieren una solución. No hay voluntad Los primeros se topan con el rechazo de algunas de sus comunidades a asumir menores migrantes y el de otras regiones con partidos políticos con representación en el Congreso y a los que se agarran para mantenerse a flote. Es el caso de Cataluña con un Junts que no va asumir ningún menor de las islas.

Los segundos, lo populares, son presos en algunas de sus regiones de la presión de Vox para preservar los gobiernos autonómicos. Ni unos ni otros tienen interés en el acuerdo y si no hay voluntad, ya se sabe, nada es posible.