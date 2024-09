Castigo o incentivo

Es una mala estrategia la de obligar a los ciudadanos a hacer algo por la vía de la multa, la sanción o los impuestos en lugar de optar por los incentivos. Y esta es una práctica habitual de este Gobierno.

Por ejemplo, en lugar de dar facilidades a los propietarios de viviendas vacías para que las saquen al mercado, aportando una solución a la falta de oferta en el mercado del alquiler, lo que hace este Gobierno es castigar a los que optan por no hacerlo y que toman esta decisión precisamente por los problemas que les genera una normativa redactada por esa misma administración que les sanciona.

Subir el IBI a las casas cerradas y sin uso es una práctica que han puesto en marcha algunos ayuntamientos y el resultado ha sido prácticamente nulo porque sus dueños han preferido asumir ese incremento que arriesgarse a alquilar su vivienda y vérselas después para echar a un inquilino que no les paga, por ejemplo.

La estrategia del castigo empleada por este Gobierno fue ayer un paso más allá y así la ministra anunció que recortará o incluso dejará sin fondos en vivienda a las comunidades autónomas que no cumplan con su ley, que es bastante controvertida y desde luego tiene muchos detractores. En lugar de sentarse a negociar e intentar convencer por la vía del diálogo o, buscando el incentivo y la manera de multiplicar la oferta de pisos, el Ministerio ha optado de nuevo por el castigo.

La ministra no es capaz de entender que hay aspectos de la norma que pueden no conseguir el objetivo deseadoe incluso, logran lo contrario de lo qeu se busca. La declaración de zonas tensionadas es un ejemplo. No está funcionando en Cataluña, donde se ha implantado. En Barcelona los precios de alquiler han alcanzado máximos este año y la oferta no ha crecido.

Las soluciones van por otra vía y desde luego, el castigo no es la fórmula.