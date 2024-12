Las ayudas no llegan

Hace ya cinco semanas que ocurrió la devastadora Dana de Valencia y la vida de muchas personas sigue aún en punto muerto porque las ayudas no están llegando con celeridad. Aún hay bajos con coches flotando en el agua y sin sacar. La gente está desesperada.

Cuando leo algún reportaje o veo las imágenes de la difícil situación en la que se encuentran aún y la lentitud con la que camina todo me vienen a la cabeza las declaraciones que escuché de Pedro Sánchez a las pocas horas de que ocurriera la desgracia. «No os vamos a dejar solos», aseguró el presidente del Gobierno de España. Exactamente la misma frase que dijo cuando ocurrió el volcán de La Palma, que, aunque afortunadamente no se cobró ninguna vida, si arrasó parte del valle de Aridane llevándose por delante cientos de viviendas, negocios y sueños.

A fecha de hoy, la práctica totalidad de las ayudas de La Palma se han cobrado pero la realidad fue que tardaron muchísimo en llegar y que, pese a que algunos se benefiaron a otros no les cubrió prácticamente nada y siguen vagando con sus vidas.

En Valencia, la mayoría de la gente no ha recibido ni un euro y siguen con sus casas destrozadas. La gente se afana en limpiar y limpiar mientras espera las ayudas, en muchas zonas incluso todavía sin luz. Cruz Roja y sus voluntarios vuelven a jugar un papel fundamental en la entrega de enseres y el reparto de las tarjetas monedero, que apenas son unos euros. Y la solidaridad de unos y otros sigue brillando pero no debería ser así.

La solidaridad debe ser un complemento a las acciones del Gobierno no el eje del apoyo. Esta semana escuché una campaña en RNE sobre la DANA de Valencia y decía «La principal ayuda es tu solidaridad». No. No es así. Las ayudas económicas deben ser la prioridad.

La gente necesita dinero para reconstruir sus casas y recuperar la normalidad. Los millones quedan muy bien en los titulares de los medios pero son mentira si no se llegan.