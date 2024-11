Destrozando el fútbol

Aún no salgo de mi asombro tras lo sucedido el pasado sábado en el Estadio de Gran Canaria, con una decisión inverosímil que dejó boquiabiertos a todos los presentes. Que el VAR haya entrado a juzgar esa jugada, un minuto y medio después de haberse producido, en una acción entre dos jugadores de las que hay miles en cada partido, con la única singularidad de que uno de ellos sacó al aire su dedo corazón, es de chiste. El VAR era una herramienta para ayudar a los árbitros en jugadas decisivas y en acciones claras y manifiestas, pero si a partir de ahora dos jugadores discuten por una acción aislada y el infractor sale beneficiado esto será ya el no va más.

Al fútbol lo están destrozando. La polémica seguirá siempre porque forma parte de este circo, pero implementar medidas tecnológicas para enredar más el patio es algo ridículo. El pasado sábado la incredulidad fue máxima, porque nadie sabía qué había ocurrido. Se expulsa a un jugador rival y el equipo perjudicado sale beneficiado con un tiro libre indirecto en el área pequeña, acción que provocó el gol de la victoria del Mallorca que frustró la espectacular reacción de la UD Las Palmas. Tras lo sucedido, ustedes se imaginan que la UD pierda la categoría por un solo punto. Lo del sábado traerá consecuencias. Tiempo al tiempo.

Pero para más inri, en la última acción del encuentro el portero del Mallorca se traga un balón ante la presencia de McBurnie y el árbitro pita falta, mientras que el VAR ni intervino. La UD Las Palmas fue el sábado muy perjudicada y habrá que estar atentos a las próximas jornadas a ver si se repite alguna acción similar a la de Mata y Muriqi, cosa que dudo.

Al margen de todo lo sucedido, hay que reseñar que es una lástima acudir a los partidos de la UD al Estadio de Gran Canaria y no enterarse de nada cuando se señala algún fuera de juego o interviene el VAR para analizar alguna acción polémica, porque el recinto de Siete Palmas dispone de un videomarcador que no sirve para nada. En el fútbol de hoy, cada vez hay más acciones que uno puede visionar al instante en una gran pantalla para poder conocer qué ha sucedido con el fuera de juego semiautomático o qué decisión se ha tomado, pero en el recinto de Siete Palmas eso es imposible a día de hoy, porque es mejor que apaguen al completo el videomarcador. Es más práctico contratar una pantallita de unas dimensiones no muy grandes que continuar dando esta penosa imagen. Habrá que esperar a la reforma del estadio. Paciencia amigos.